Юсуф - Вас уважаю - там Ваш форкост - гуд. Там есть что и куда копать и куда рыть.
И там есть профит по базе.
Просто ИМХО ВЫ стали зря иначе интерпретировать сигналы рынка по УРМ.
Еще вернемся к этой проблеме
Флаг в руки, барабан на шею. Без меня.
Да Зря. Нет - там есть (я о грамотных подходах (о торгах в рынке) к УРМ Юсуфа) и тортик и крем и вишенка.
Ну да...
2413
Еще вернемся к этой проблеме
Воооот... гуд - это не проблема, но интерпретация другая.
Привет, Роман, личку смотрели? Беспокоился на счет исчезновения с форума.
был забанен за грубое обращение (ОБЩЕНИЕ) с форумными тролями
сложно предположить что значит в 4-х ячейках
вот в Эксель перевел, запятые вместо точек поставил - не нужные столбцы правой мышью сможете вырезать? ;)
Супер, вот это то, что, нужно! Благодарю. Не перевелись еще на белом свете добрые люди! Примечательно, что, качественный пятизнак:
Теперь, есть возможность работать, отдельно, по всем четырем столбцам.
Начнем с декабря:
Видим, что, индикатор несмотря ни не что, твердит СЕЛЛ
Несмотря на просадку средств, индикатор продолжает твердить СЕЛЛ
Мне вот тоже ооочень интересно, и где же Вы увидели цену из будущего?
Говорить с глухонемым можно. По крайней мере ему можно показать. А вот как говорить с глухослепым?
Сразу все встанет на свои места. Вот прям с этого места и расчет на будущее.
Да, наверное, я ошибся. Прошу прощения. Непонятно зачем Юсуф постоянно показывает этот график с красной линией. Просто эта линия с именем "рассчетная цена"очень сбивает с толку , словно цену рассчитали и она совпала с фактической, а она оказывается просто проверочная. Тем более зачем ее проверять, если она по опрелелению будет равна фактической из-за "подгонки" через какой-то левый компонент Ц0.
Сами ответили на свой вопрос, да, она проверочная, чтобы убедиться, что, расчеты произведены верно и на вердикт индикатора можно положиться. Никакой подгонки нет. Это не левый Ц0, а вытекает из решения текущего СЛАУ.