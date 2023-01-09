Системный индикатор Султонова - страница 38

Roman Shiredchenko:

Юсуф - Вас уважаю -  там Ваш форкост   - гуд. Там есть что и куда копать и куда рыть. 

И там есть профит по базе.

Просто ИМХО ВЫ стали зря  иначе интерпретировать сигналы рынка по УРМ.

Еще вернемся к этой проблеме

 
Алексей Тарабанов:

Флаг в руки, барабан на шею. Без меня. 

Да Зря.  Нет  - там есть (я  о грамотных подходах (о торгах в рынке) к УРМ Юсуфа) и  тортик и крем и вишенка.

 
Nikolai Semko:
Ну да...
Юсуф мне напоминает того банкира из анекдота, который во время кризиса из 4х букв П, Ж, А и О пытался сложить слово СЧАСТЬЕ.

2413

 
Yousufkhodja Sultonov:

Еще вернемся к этой проблеме

Воооот... гуд  - это не проблема, но интерпретация другая.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Привет, Роман, личку смотрели? Беспокоился на счет исчезновения с форума. 

был забанен за грубое обращение (ОБЩЕНИЕ) с форумными тролями

 
Igor Makanu:

сложно предположить что значит в 4-х ячейках

вот в Эксель перевел, запятые вместо точек поставил - не нужные столбцы правой мышью сможете вырезать? ;)

Супер, вот это то, что, нужно! Благодарю. Не перевелись еще на белом свете добрые люди! Примечательно, что, качественный пятизнак:

Date Open High Low Close
03.12.2018 1,13499 1,13793 1,13189 1,13534
04.12.2018 1,13535 1,14185 1,13181 1,13423
05.12.2018 1,13413 1,13609 1,13104 1,13445
06.12.2018 1,13447 1,14123 1,13205 1,13746
07.12.2018 1,13767 1,14233 1,136 1,13962
10.12.2018 1,13893 1,14423 1,135 1,13552
11.12.2018 1,13548 1,14001 1,13059 1,13163
12.12.2018 1,1316 1,13868 1,13146 1,1368
13.12.2018 1,13686 1,1393 1,13307 1,13583
14.12.2018 1,13574 1,13646 1,12694 1,13053
17.12.2018 1,12995 1,13574 1,12957 1,13471
18.12.2018 1,13469 1,14018 1,13363 1,136
19.12.2018 1,13599 1,14388 1,13599 1,1376
20.12.2018 1,13762 1,14855 1,1369 1,14452
21.12.2018 1,14453 1,14736 1,13556 1,13665
24.12.2018 1,13675 1,14381 1,13599 1,14164
26.12.2018 1,14144 1,14147 1,13422 1,1352
27.12.2018 1,13536 1,14538 1,13512 1,14292
28.12.2018 1,14309 1,14723 1,1426 1,14398
31.12.2018 1,14337 1,14655 1,1421 1,14558


Теперь, есть возможность работать, отдельно, по всем четырем столбцам.

 

Начнем с декабря:

Date Open
03.12.2018 1,13499
04.12.2018 1,13535
05.12.2018 1,13413
06.12.2018 1,13447
07.12.2018 1,13767
10.12.2018 1,13893
11.12.2018 1,13548
12.12.2018 1,1316
13.12.2018 1,13686
14.12.2018 1,13574
17.12.2018 1,12995
18.12.2018 1,13469
19.12.2018 1,13599
20.12.2018 1,13762
21.12.2018 1,14453
24.12.2018 1,13675
26.12.2018 1,14144
27.12.2018 1,13536
28.12.2018 1,14309
31.12.2018 1,14337
a4 a3 a2 a1 a0 Ц5расч Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. Ц5расч.=ΣЦвирт. Ц5 факт. Вердикт
-0,617716 0,0756676 -2,09986 1,803167 2,090128 1,1377 2,0901279 2,0466 -2,384 0,0858 -0,701 1,13767 1,13767   СЕЛЛ
-2,940883 1,0269557 -4,90618 1,116923 7,615776 1,1389 7,6157758 1,2681 -5,564 1,1651 -3,346 1,13893 1,13893   СЕЛЛ
-5,510519 -16,24626 1,711313 -23,2271 50,29555 1,1355 50,295552 -26,343 1,9414 -18,48 -6,276 1,13548   1,13548     СЕЛЛ
-0,406321 -0,633641 0,514653 0,265297 1,428166 1,1316 1,4281659 0,301 0,5855 -0,722 -0,461 1,1316 1,1316   СЕЛЛ
0,3670519 -0,274825 1,141048 -0,14317 -0,10313 1,1369 -0,1031278 -0,1629 1,2996 -0,312 0,4154 1,13686 1,13686   СЕЛЛ
-19,7592 1,6568201 -6,92141 18,40297 8,623757 1,1357 8,6237572 20,96 -7,859 1,8749 -22,46 1,13574 1,13574   СЕЛЛ
0,2025676 -2,568701 -1,73308 -3,13194 9,337546 1,1299 9,3375456 -3,5563 -1,961 -2,92 0,2301 1,12995 1,12995   СЕЛЛ

Видим, что, индикатор несмотря ни не что, твердит СЕЛЛ

a4 a3 a2 a1 a0 Ц5расч Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. Ц5расч.=ΣЦвирт. Ц5 факт. Вердикт
-0,617716 0,0756676 -2,09986 1,803167 2,090128 1,1377 2,0901279 2,0466 -2,384 0,0858 -0,701 1,13767 1,13767   СЕЛЛ
-2,940883 1,0269557 -4,90618 1,116923 7,615776 1,1389 7,6157758 1,2681 -5,564 1,1651 -3,346 1,13893 1,13893   СЕЛЛ
-5,510519 -16,24626 1,711313 -23,2271 50,29555 1,1355 50,295552 -26,343 1,9414 -18,48 -6,276 1,13548 1,13548   СЕЛЛ
-0,406321 -0,633641 0,514653 0,265297 1,428166 1,1316 1,4281659 0,301 0,5855 -0,722 -0,461 1,1316 1,1316   СЕЛЛ
0,3670519 -0,274825 1,141048 -0,14317 -0,10313 1,1369 -0,1031278 -0,1629 1,2996 -0,312 0,4154 1,13686 1,13686   СЕЛЛ
-19,7592 1,6568201 -6,92141 18,40297 8,623757 1,1357 8,6237572 20,96 -7,859 1,8749 -22,46 1,13574 1,13574   СЕЛЛ
0,2025676 -2,568701 -1,73308 -3,13194 9,337546 1,1299 9,3375456 -3,5563 -1,961 -2,92 0,2301 1,12995 1,12995   СЕЛЛ
0,6746362 -1,293841 -0,81058 -1,9576 4,978589 1,1347 4,9785893 -2,2152 -0,922 -1,469 0,7623 1,13469 1,13469   СЕЛЛ
-0,452492 0,3535282 0,126423 -1,13795 2,400065 1,136 2,4000649 -1,2937 0,1436 0,3995 -0,513 1,13599 1,13599   СЕЛЛ
-0,445332 0,3679716 0,107517 -1,14817 2,408512 1,1376 2,4085119 -1,304 0,1215 0,4175 -0,506 1,13762 1,13762   СЕЛЛ
-0,452492 0,3535282 0,126423 -1,13795 2,400065 1,136 2,4000649 -1,2858 0,1435 0,4016 -0,515 1,14453 1,14453   СЕЛЛ


Несмотря на просадку средств, индикатор продолжает твердить СЕЛЛ

 
Сергей Таболин:

Мне вот тоже ооочень интересно, и где же Вы увидели цену из будущего?

Говорить с глухонемым можно. По крайней мере ему можно показать. А вот как говорить с глухослепым? 

Да, наверное,  я ошибся. Прошу прощения. Непонятно зачем Юсуф постоянно показывает этот график с красной линией. Просто эта линия с именем "рассчетная цена"очень сбивает с толку , словно цену рассчитали и она совпала с фактической, а она оказывается просто проверочная.  Тем более зачем ее проверять, если она по опрелелению будет равна фактической из-за "подгонки" через какой-то левый компонент Ц0. 
 
Зачем рассчитывать то, что уже было. Рассчитайте то, что будет.
Сразу все встанет на свои места. Вот прям с этого места и расчет на будущее.
 
Nikolai Semko:
Да, наверное,  я ошибся. Прошу прощения. Непонятно зачем Юсуф постоянно показывает этот график с красной линией. Просто эта линия с именем "рассчетная цена"очень сбивает с толку , словно цену рассчитали и она совпала с фактической, а она оказывается просто проверочная.  Тем более зачем ее проверять, если она по опрелелению будет равна фактической из-за "подгонки" через какой-то левый компонент Ц0. 

Сами ответили на свой вопрос, да, она проверочная, чтобы убедиться, что, расчеты произведены верно и на вердикт индикатора можно положиться. Никакой подгонки нет. Это не левый Ц0, а вытекает из решения текущего СЛАУ.

