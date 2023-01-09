Системный индикатор Султонова - страница 85

Alexey Klenov:

Как я понял то что закодировано в экселе получается система из 5 уравнений  где есть 5 неизвестных а0-а4

и на главной странице данной ветки должно быть написано

Ц5=а0+а1*Ц1+а2*Ц2+а3*Ц3+а4*Ц4

Ц6=а0+а1*Ц2+а2*Ц3+а3*Ц4+а4*Ц5

Ц7=а0+а1*Ц3+а2*Ц4+а3*Ц5+а4*Ц6

Ц8=а0+а1*Ц4+а2*Ц5+а3*Ц6+а4*Ц7

Ц9=а0+а1*Ц5+а2*Ц6+а3*Ц7+а4*Ц8

И на графике коэффициенты а0-а4 должны быть под ценой Ц9 а не ценой Ц5

И уже производить анализ поведения этих коэффициентов на будующее поведение цены после Ц9

Правильно.

 

Вот теперь уже лучше

Теперь Нужно придти к осознанию что нужны все 9 цен.

как следствие переосмыслить самый первый пост

....

"Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63..."

для начала эксперимента должно быть 5 строчек экселя с 9 ценами

 
Alexey Klenov:

Да по барабану на интерпретацию для СЛАУ

сейчас имеем не просто набор уравнений а работу с историческими данными которые идут в какой то хронологии ( в математике это направление оси по Х)

есть два варианта либо от текущей цены в историю

или от 9 цен назад до текущей

в ячейке B2 это текущая цена или это цена 9 баров назад для подстановки в СЛАУ

....

я вижу что это самая старая цена из доступной в этом перечислении

и ее переносят в ячейку B2

Да, Ц1 - самая старая цена из выборки, а Ц9 - самая свежая цена открытия текущего бара.

Dmitry Fedoseev:

Оу)) выкатывается тяжелая артиллерия - преобразрвания Лапласа)) Но кажется их вы знаете так же хоршо, как переходные процессы и МНК... 

Да будет вам известно, что время не является атрибутом преобразований Лапласа. С точно таким же успехом время можно приплести в тему каких угодно исчеслений и преобразований.

...

Очень красиво продемонстрировано, что про пробразования Лапласа вы даже отдаленно не знаете, что это такое))

...однако - попытка использовать преобразования Лапласа, что бы трахнуть мозг - довольно зачетная попытка. 

Глупость не городи...

Преобразование Лапласа как раз тем и занимается, что производит переход из временнОй области в частотную.

Обратное преобразование Лапласа производит переход из частотной области во временнУю.

 
Alexey Klenov:

Вот теперь уже лучше

Теперь Нужно придти к осознанию что нужны все 9 цен.

как следствие переосмыслить самый первый пост

....

"Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63..."

для начала эксперимента должно быть 5 строчек экселя с 9 ценами

Совершенно верно, Алексей.

Alexey Klenov:

Порядок точно не путаете ?

Давайте на картинке с самой эксель

где что есть как я показывал выше 


n x1   x2   x3   x4   y
1 Ц[8] Ц[7] Ц[6] Ц[5] Ц[4]
2 Ц[7] Ц[6] Ц[5] Ц[4] Ц[3]
3 Ц[6] Ц[5] Ц[4] Ц[3] Ц[2]
4 Ц[5] Ц[4] Ц[3] Ц[2] Ц[1]
5 Ц[4] Ц[3] Ц[2] Ц[1] Ц[0]
 
Олег avtomat:

Глупость не городи...

Преобразование Лапласа как раз тем и занимается, что производит переход из временнОй области в частотную.

Обратное преобразование Лапласа производит переход из частотной области во временнУю.

Жаль только, что не переводит затраченные годы в деньги. Можно заниматься чем угодно, хоть Какласа, но с рынком это не имеет ничего общего.

 
Roman Shiredchenko:

Получать знания, умения и навыки, делиться своими наработками и помогать в коде в  ветке "Любой вопрос новичка..."

Это похвально. Но возвращаясь к этой ветке, с учетом заявленной вами работе на товарных фьючах, считаете, что предложенный здесь метод имеет какой-то смысл? Если сможете, обоснуйте любой ответ ))

 
rjurip1:

Это похвально. Но возвращаясь к этой ветке, с учетом заявленной вами работе на товарных фьючах, считаете, что предложенный здесь метод имеет какой-то смысл? Если сможете, обоснуйте любой ответ ))

 в моем понимании - это а-ля под регрессию, читайте статью Юсуфа - УРМ - ссылка тут есть. 

Нужна трактовка его  показаний. Понятно, что 100%-ых попаданий не будет...

 
Roman Shiredchenko:

 в моем понимании - это а-ля под регрессию, читайте статью Юсуфа - УРМ - ссылка тут есть. 

Нужна трактовка его  показаний. Понятно, что 100%-ых попаданий не будет...

Ну так, эта методика имеет какой-то смысл для прибыльной торговли?

