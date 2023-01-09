Системный индикатор Султонова - страница 85
Как я понял то что закодировано в экселе получается система из 5 уравнений где есть 5 неизвестных а0-а4
и на главной странице данной ветки должно быть написано
Ц5=а0+а1*Ц1+а2*Ц2+а3*Ц3+а4*Ц4
Ц6=а0+а1*Ц2+а2*Ц3+а3*Ц4+а4*Ц5
Ц7=а0+а1*Ц3+а2*Ц4+а3*Ц5+а4*Ц6
Ц8=а0+а1*Ц4+а2*Ц5+а3*Ц6+а4*Ц7
Ц9=а0+а1*Ц5+а2*Ц6+а3*Ц7+а4*Ц8
И на графике коэффициенты а0-а4 должны быть под ценой Ц9 а не ценой Ц5
И уже производить анализ поведения этих коэффициентов на будующее поведение цены после Ц9
Правильно.
Вот теперь уже лучше
Теперь Нужно придти к осознанию что нужны все 9 цен.
как следствие переосмыслить самый первый пост
....
"Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63..."
для начала эксперимента должно быть 5 строчек экселя с 9 ценами
Да по барабану на интерпретацию для СЛАУ
сейчас имеем не просто набор уравнений а работу с историческими данными которые идут в какой то хронологии ( в математике это направление оси по Х)
есть два варианта либо от текущей цены в историю
или от 9 цен назад до текущей
в ячейке B2 это текущая цена или это цена 9 баров назад для подстановки в СЛАУ
....
я вижу что это самая старая цена из доступной в этом перечислении
и ее переносят в ячейку B2
Да, Ц1 - самая старая цена из выборки, а Ц9 - самая свежая цена открытия текущего бара.
Оу)) выкатывается тяжелая артиллерия - преобразрвания Лапласа)) Но кажется их вы знаете так же хоршо, как переходные процессы и МНК...
Да будет вам известно, что время не является атрибутом преобразований Лапласа. С точно таким же успехом время можно приплести в тему каких угодно исчеслений и преобразований.
...
Очень красиво продемонстрировано, что про пробразования Лапласа вы даже отдаленно не знаете, что это такое))
...однако - попытка использовать преобразования Лапласа, что бы трахнуть мозг - довольно зачетная попытка.
Глупость не городи...
Преобразование Лапласа как раз тем и занимается, что производит переход из временнОй области в частотную.
Обратное преобразование Лапласа производит переход из частотной области во временнУю.
Совершенно верно, Алексей.
Порядок точно не путаете ?
Давайте на картинке с самой эксель
где что есть как я показывал выше
Жаль только, что не переводит затраченные годы в деньги. Можно заниматься чем угодно, хоть Какласа, но с рынком это не имеет ничего общего.
Получать знания, умения и навыки, делиться своими наработками и помогать в коде в ветке "Любой вопрос новичка..."
Это похвально. Но возвращаясь к этой ветке, с учетом заявленной вами работе на товарных фьючах, считаете, что предложенный здесь метод имеет какой-то смысл? Если сможете, обоснуйте любой ответ ))
в моем понимании - это а-ля под регрессию, читайте статью Юсуфа - УРМ - ссылка тут есть.
Нужна трактовка его показаний. Понятно, что 100%-ых попаданий не будет...
Ну так, эта методика имеет какой-то смысл для прибыльной торговли?