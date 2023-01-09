Системный индикатор Султонова - страница 109

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо за совет, нашел и понял как тестировать.

Аллилуйя! :D 
Удачи в тестах, она вам понадобится. :D 

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Я показал, что, он уверенно опережает события, а Вы, голословно, утверждаете - опоздает. Я оперирую фактами, а Вы - необоснованным предположением. Я предлагаю, впредь не высказывать свои фантазии, не обоснованные фактами по любому вопросу. Не нужно высказывать мысли, которых нельзя вшить в советник! Каждый, пусть, их оставит при себе, как золотой запас своего опыта.

Так как, факты подтвердились?
 
Vladimir Baskakov:
Так как, факты подтвердились?


Лучше подскажите, почему  советник не открывает позиции каждый час? Это не первые ласточки подтверждения? Владимир, почему Вы выделяете какие-то, выгодные Вам, фразы из общего контекста обсуждений. Если у меня ничего не получится - не страшно, ведь, я проверяю гипотезу. Если Вам не нравятся ход моих мыслей и рассуждений, можете их игнорировать. Советую, лучше будет, если будете помогать мне, вместо того, чтобы радоваться каждой моей неудаче.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:


Лучше подскажите, почему  советник не открывает позиции каждый час? Это не первые ласточки подтверждения?

Вполне возможно, чувствуется как форекс затрепетал. Поаккуратней там
 

В журнале появляется сообщение, м.б., в этом причина отказа в открытии позиций? КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО ХЭДЖИРОВАНИЯ?:

2019.04.24 23: 39: 07.511 Сеть «16879061»: торговля включена - режим хеджирования


Программист сообщил:


А они и не должны ставиться каждый час. На часовом графике каждый час открывается новый бар, в этот момент происходит расчёт на формирование того или иного сигнала. Если сигнал есть - будет открыта позиция. Если сигнала нет - не будет. Если позиция уже открыта, то она будет закрыта только при появлении противоположного сигнала (либо по стопу или безубытку, если они включены). А это может занять не один час...
00:54
 
Nikolai Semko:

+

Не чисто, а чиста 

 

Индикатор сменил направление торговли:


 
Вы можите показать как выглядит индикатор на МТ5, по даным которого эксперт принимает решение?
 
Alexey Klenov:
Вы можите показать как выглядит индикатор на МТ5, по даным которого эксперт принимает решение?

Индикатор "вшит" в советник. Для МТ4, где-то в недрах ветки, есть этот индикатор. 

 

Я его видел. Но показания не совпадают с тем что делал я. Вот по этому и хотел увидеть его наглядно именно для МТ5.

1...102103104105106107108109110111112113114115116...127
Новый комментарий