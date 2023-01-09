Системный индикатор Султонова - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за совет, нашел и понял как тестировать.
Аллилуйя! :D
Удачи в тестах, она вам понадобится. :D
Я показал, что, он уверенно опережает события, а Вы, голословно, утверждаете - опоздает. Я оперирую фактами, а Вы - необоснованным предположением. Я предлагаю, впредь не высказывать свои фантазии, не обоснованные фактами по любому вопросу. Не нужно высказывать мысли, которых нельзя вшить в советник! Каждый, пусть, их оставит при себе, как золотой запас своего опыта.
Так как, факты подтвердились?
Лучше подскажите, почему советник не открывает позиции каждый час? Это не первые ласточки подтверждения? Владимир, почему Вы выделяете какие-то, выгодные Вам, фразы из общего контекста обсуждений. Если у меня ничего не получится - не страшно, ведь, я проверяю гипотезу. Если Вам не нравятся ход моих мыслей и рассуждений, можете их игнорировать. Советую, лучше будет, если будете помогать мне, вместо того, чтобы радоваться каждой моей неудаче.
Лучше подскажите, почему советник не открывает позиции каждый час? Это не первые ласточки подтверждения?
В журнале появляется сообщение, м.б., в этом причина отказа в открытии позиций? КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО ХЭДЖИРОВАНИЯ?:
2019.04.24 23: 39: 07.511 Сеть «16879061»: торговля включена - режим хеджирования Программист сообщил:
А они и не должны ставиться каждый час. На часовом графике каждый час открывается новый бар, в этот момент происходит расчёт на формирование того или иного сигнала. Если сигнал есть - будет открыта позиция. Если сигнала нет - не будет. Если позиция уже открыта, то она будет закрыта только при появлении противоположного сигнала (либо по стопу или безубытку, если они включены). А это может занять не один час... 00:54
+
Не чисто, а чиста
Индикатор сменил направление торговли:
Вы можите показать как выглядит индикатор на МТ5, по даным которого эксперт принимает решение?
Индикатор "вшит" в советник. Для МТ4, где-то в недрах ветки, есть этот индикатор.
Я его видел. Но показания не совпадают с тем что делал я. Вот по этому и хотел увидеть его наглядно именно для МТ5.