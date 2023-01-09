Открой книгу, прочти и постарайся понять.

Системный индикатор Султонова - страница 86

Roman Shiredchenko:

 в моем понимании - это а-ля под регрессию, читайте статью Юсуфа - УРМ - ссылка тут есть. 

Ну, ежели а-ля под регрессию, зачем нам Юсуф? Нам кузнец не нужен. Регрессия - стандартый инструмент, и как его готовить и как им пользоваться секретом не является.
 
Сергей Таболин:

Вы Ц0 присваиваете текущему бару, а самому старшему бару из выборки присваиваете Ц8, всего 9 баров истории, включая текущий бар. У меня и у Сергея, ровно наоборот - текущему бару присваивается Ц9, а самому старшему - Ц1, также, 9 баров истории, включая текущий бар. Как говорится, те-же яйца, но, с другого бока. Оба варианта равносильны и никакой разницы не имеют при подсчете коэффициентов СЛАУ. Я Ц0 не стал использовать по причине того, что, в уравнениях есть коэффициент а0, совершенно не имеющий отношение к Ц0. Чтобы избежать путаницу, я отказался от обозначения Ц0. 

 
Олег avtomat:

Глупость не городи...

Преобразование Лапласа как раз тем и занимается, что производит переход из временнОй области в частотную.

Обратное преобразование Лапласа производит переход из частотной области во временнУю.

Не смеши, хотя бы википедию почитай

 
Yuriy Asaulenko:
Ну, ежели а-ля под регрессию, зачем нам Юсуф? Нам кузнец не нужен. Регрессия - стандартый инструмент, и как его готовить и как им пользоваться секретом не является.

:-)  Абсолютно верно - 

"Нам кузнец не нужен."

 
rjurip1:

Ну так, эта методика имеет какой-то смысл для прибыльной торговли?

сами для себя ответьте. 

Dmitry Fedoseev:

Не смеши, хотя бы википедию почитай

Ну хватит уже тебе позориться, в который раз демонстрируя безграмотность.

Вот тебе из твоей любимой википедии:

 

.

А для углублённого понимания ознакомься с литературой -- "Операционное исчисление".

 

Всё это очень смешно и очевидно что многие участники этой темы не умеют торговать руками и не понимают характер движения цен.

Советую внимательно и много раз прочитать то, о чем написал здесь: 

 
Олег avtomat:

Ну хватит уже тебе позориться, в который раз демонстрируя безграмотность.

Вот тебе из твоей любимой википедии:

 

.

А для углублённого понимания ознакомься с литературой -- "Операционное исчисление".

Уже даже и википедию читать не получается? Букву t увидел и решил, что это время?

 
Petros Shatakhtsyan:

Все те которые думают что какими-то формулами смогут справиться с форексом, глубоко ошибаются.

И чтобы доказать это, не надо быть математиком.

Вот поскольку все понимают футбол, то приведу пример.

Если посмотреть футбол с верху и зафиксировать те точки и время по отношению центральной линии когда принимает футболист мяч, а также движение футболиста с мячом и построить график, то он будет похож на график форекса.

А теперь скажите: когда мяч находится у футболиста, кто сможет угадать что он сделает. Даже футболист не знает это и любой момент может изменить своё действие: или двигаться сам, или передавать мяч, вперед или назад.

Он все время будет менять свое решение. И это зависит от текущей обстановки. Не считая что он часто будет сделать ошибочное решение или неправильно выполнить передачи.   И ранее что было, это не важно.

Так двигается и цена, поскольку ее движение зависит от человеческого фактора.

А это не предсказуемо, зависит от рыночной обстановки и никто не сможет угадать какой банк или мультимиллиардер сделает интервенцию, или какие новости выйдут.

И при чем тут математика ?

А мячик хоть видел когда вживую?

Dmitry Fedoseev:

Уже даже и википедию читать не получается? Букву t увидел и решил, что это время?

блин... ты дурак? Ты совершенно не владеешь предметом, зато пыжишься как "знаток". Смешно ей-богу...

Открой книгу, прочти и постарайся понять.

