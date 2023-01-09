Системный индикатор Султонова - страница 59

Georgiy Merts:

Был бы Юсуф "с Экселем на ты" - он бы использовал обычные матричные формулы.

Но, какая разница ? Главное - чтобы работало.

А вот результатов работы как раз и не заметно.

Советник: SLT_1.05

Символ: GBPUSD

Период: Weekly (2017.04.01 - 2019.03.31)

Параметры: magic_num=0

Lot=0.1

lot_order=0

balance_step=200

lot_increment=0.1

margin_max=30

max_spread_in=30

max_deviation=25

str1=======

use_z=0

start_date=1514764800

str2=======

str6=======

str111=<<<<<<<<<<<<

str5_b== BUY =

str112=<<<<<<<<<<<<

str5_s== SELL =

str9=======

custom_test=3

min_pos_test=18

max_equity_loss=210

str_18= 

str_55= 

str_66= 

str_77= 

str_88= 

str_99= 

str10=======

use_withdraw_funds=false

withdraw_funds_max=999.99

withdraw_funds_min=300

Брокер: RoboMarkets Ltd 

Валюта: USD

Начальный депозит: 10 000.00

Плечо: 1:100

Результаты

Качество истории: 99%

Бары: 104 Тики: 2929152 Символы: 1

Чистая прибыль: 1 674.55 Абсолютная просадка по балансу: 252.74 Абсолютная просадка по средствам: 419.52

Общая прибыль: 2 579.77 Максимальная просадка по балансу: 315.90 (2.73%) Максимальная просадка по средствам: 603.12 (5.16%)

Общий убыток: -905.22 Относительная просадка по балансу: 2.73% (315.90) Относительная просадка по средствам: 5.16% (603.12)


Прибыльность: 2.85 Матожидание выигрыша: 111.64 Уровень маржи: 7369.60%

Фактор восстановления: 2.78 Коэффициент Шарпа: 0.43 Z-Счет: -0.39 (30.35%)

AHPR: 1.0107 (1.07%) LR Correlation: 0.95 Результат OnTester: -9999.77

GHPR: 1.0104 (1.04%) LR Standard Error: 236.72


Всего трейдов: 15 Короткие трейды (% выигравших): 5 (80.00%) Длинные трейды (% выигравших): 10 (50.00%)

Всего сделок: 30 Прибыльные трейды (% от всех): 9 (60.00%) Убыточные трейды (% от всех): 6 (40.00%)

Самый большой прибыльный трейд: 614.70 Самый большой убыточный трейд: -271.20

Средний прибыльный трейд: 286.64 Средний убыточный трейд: -150.87

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 4 (1 217.21) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 2 (-315.12)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 217.21 (4) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -315.12 (2)

Средний непрерывный выигрыш: 3


 
если система основана на математическом расчете почему ограничен период тестирования таким топорным способом? 

высока вероятность отсутствия стоплоссов, так судя по отчету максимальный и средний профит превысили максимальную просадку

в топике были прогнозы и расчеты по EURSUD, сейчас отчет по GBPUSD.... случайность? )))))

чтобы не обижать автора, могу лишь подытожить - Ваша ТС - Вам и торговать по ней

 
Yousufkhodja Sultonov:

Настройки

Советник: SLT_1.05

Символ: GBPUSD

Юсуф, доказательство работы - это не тестерный отчет, а рост депозита на реальном или хотя бы на демо-счету.

У меня - все 500 с лихвой ТС Лиги в тестере показывали очень неплохие результаты.

А при реальной работе - вылезает правило 20/80, и прибыль есть только у сотни ТС. Результаты, которые можно назвать "Хорошими" показывают и вовсе два-три десятка систем.

Вот и с твоим индикатором - тоже самое. На тесте всегда можно подобрать такие параметры, которые будут давать весьма впечатляющие результаты.

Попробуй получить эти результаты на демо-аккаунте. (А лучше - на реале)

 

мощный результат...

коэфф_восстановления 2..3% - отличный показатель.

 
Georgiy Merts:

Юсуф, доказательство работы - это не тестерный отчет, а рост депозита на реальном или хотя бы на демо-счету.

У меня - все 500 с лихвой ТС Лиги в тестере показывали очень неплохие результаты.

А при реальной работе - вылезает правило 20/80, и прибыль есть только у сотни ТС. Результаты, которые можно назвать "Хорошими" показывают и вовсе два-три десятка систем.

Вот и с твоим индикатором - тоже самое. На тесте всегда можно подобрать такие параметры, которые будут давать весьма впечатляющие результаты.

Попробуй получить эти результаты на демо-аккаунте. (А лучше - на реале)

Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.

[Удален]  

Даже такие на реал страшно ставить, 1200 сделок, половина новые данные

а тут 20 за 3 года.. ну удачи, или научитесь тестировать


 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.

balance_step=200

lot_increment=0.1

как-бы намекают :-)

Юсуф - никогда не делайте тесты с включённым ММ. Каким-бы он ни был.

 
Maxim Kuznetsov:
balance_step=200

lot_increment=0.1

как-бы намекают :-)

Юсуф - никогда не делайте тесты с включённым ММ. Каким-бы он ни был.

такое ощущение что Юсуф новичок совсем, ошибки самые начальные кругом

пока рано на самом деле критиковать. Когда мы ставили игровые рекорды в свое время, все говорили это не возможно - читеры, но я то знаю что мы без читов их ставили, маил.ру пришлось убрать дисциплины, т.к. все кругом называли эти достижения читами, а маил не мог банить потому что доказательств не было. просто убрали из игры раздел топов. 

Схемы были просто очень хитрые и сложные в исполнении, читеры не могли перебивать, не хватало в голове

 

Отчет Тестера стратегий

RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)


Настройки

Советник: SLT_1.05

Символ: GBPUSD

Период: Monthly (2014.02.01 - 2019.03.31)

Параметры: magic_num=0

Lot=0.1

lot_order=0

balance_step=200

lot_increment=0.1

margin_max=10

max_spread_in=30

max_deviation=25

str1=======

use_z=0

start_date=1514764800

str2=======

str6=======

str111=<<<<<<<<<<<<

str5_b== BUY =

str112=<<<<<<<<<<<<

str5_s== SELL =

str9=======

custom_test=3

min_pos_test=18

max_equity_loss=210

str_18= 

str_55= 

str_66= 

str_77= 

str_88= 

str_99= 

str10=======

use_withdraw_funds=false

withdraw_funds_max=999.99

withdraw_funds_min=300

Брокер: RoboMarkets Ltd 

Валюта: USD

Начальный депозит: 10 000.00

Плечо: 1:100


Результаты

Качество истории: 99%

Бары: 62 Тики: 6594116 Символы: 1

Чистая прибыль: 3 899.96 Абсолютная просадка по балансу: 0.33 Абсолютная просадка по средствам: 83.16

Общая прибыль: 5 235.00 Максимальная просадка по балансу: 896.59 (6.51%) Максимальная просадка по средствам: 1 687.68 (12.10%)

Общий убыток: -1 335.04 Относительная просадка по балансу: 6.51% (896.59) Относительная просадка по средствам: 12.35% (1 523.08)


Прибыльность: 3.92 Матожидание выигрыша: 260.00 Уровень маржи: 5867.95%

Фактор восстановления: 2.31 Коэффициент Шарпа: 0.36 Z-Счет: 0.56 (42.45%)

AHPR: 1.0242 (2.42%) LR Correlation: 0.91 Результат OnTester: -9999.77

GHPR: 1.0222 (2.22%) LR Standard Error: 611.54


Всего трейдов: 15 Короткие трейды (% выигравших): 9 (55.56%) Длинные трейды (% выигравших): 6 (50.00%)

Всего сделок: 30 Прибыльные трейды (% от всех): 8 (53.33%) Убыточные трейды (% от всех): 7 (46.67%)

Самый большой прибыльный трейд: 2 661.65 Самый большой убыточный трейд: -506.48

Средний прибыльный трейд: 654.38 Средний убыточный трейд: -190.72

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 3 (1 467.11) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 3 (-363.22)

Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 2 661.65 (1) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -895.82 (2)

Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2

 
Кол-во не валидно - от 100-200 минимум.

