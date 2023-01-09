Системный индикатор Султонова - страница 59
Был бы Юсуф "с Экселем на ты" - он бы использовал обычные матричные формулы.
Но, какая разница ? Главное - чтобы работало.
А вот результатов работы как раз и не заметно.
Настройки
Советник: SLT_1.05
Символ: GBPUSD
Период: Weekly (2017.04.01 - 2019.03.31)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=25
str1=======
use_z=0
start_date=1514764800
str2=======
str6=======
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
str9=======
custom_test=3
min_pos_test=18
max_equity_loss=210
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=false
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 104 Тики: 2929152 Символы: 1
Чистая прибыль: 1 674.55 Абсолютная просадка по балансу: 252.74 Абсолютная просадка по средствам: 419.52
Общая прибыль: 2 579.77 Максимальная просадка по балансу: 315.90 (2.73%) Максимальная просадка по средствам: 603.12 (5.16%)
Общий убыток: -905.22 Относительная просадка по балансу: 2.73% (315.90) Относительная просадка по средствам: 5.16% (603.12)
Прибыльность: 2.85 Матожидание выигрыша: 111.64 Уровень маржи: 7369.60%
Фактор восстановления: 2.78 Коэффициент Шарпа: 0.43 Z-Счет: -0.39 (30.35%)
AHPR: 1.0107 (1.07%) LR Correlation: 0.95 Результат OnTester: -9999.77
GHPR: 1.0104 (1.04%) LR Standard Error: 236.72
Всего трейдов: 15 Короткие трейды (% выигравших): 5 (80.00%) Длинные трейды (% выигравших): 10 (50.00%)
Всего сделок: 30 Прибыльные трейды (% от всех): 9 (60.00%) Убыточные трейды (% от всех): 6 (40.00%)
Самый большой прибыльный трейд: 614.70 Самый большой убыточный трейд: -271.20
Средний прибыльный трейд: 286.64 Средний убыточный трейд: -150.87
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 4 (1 217.21) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 2 (-315.12)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 217.21 (4) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -315.12 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 3
если система основана на математическом расчете почему ограничен период тестирования таким топорным способом?
высока вероятность отсутствия стоплоссов, так судя по отчету максимальный и средний профит превысили максимальную просадку
в топике были прогнозы и расчеты по EURSUD, сейчас отчет по GBPUSD.... случайность? )))))
чтобы не обижать автора, могу лишь подытожить - Ваша ТС - Вам и торговать по ней
Настройки
Советник: SLT_1.05
Символ: GBPUSD
Юсуф, доказательство работы - это не тестерный отчет, а рост депозита на реальном или хотя бы на демо-счету.
У меня - все 500 с лихвой ТС Лиги в тестере показывали очень неплохие результаты.
А при реальной работе - вылезает правило 20/80, и прибыль есть только у сотни ТС. Результаты, которые можно назвать "Хорошими" показывают и вовсе два-три десятка систем.
Вот и с твоим индикатором - тоже самое. На тесте всегда можно подобрать такие параметры, которые будут давать весьма впечатляющие результаты.
Попробуй получить эти результаты на демо-аккаунте. (А лучше - на реале)
мощный результат...
коэфф_восстановления 2..3% - отличный показатель.
Юсуф, доказательство работы - это не тестерный отчет, а рост депозита на реальном или хотя бы на демо-счету.
У меня - все 500 с лихвой ТС Лиги в тестере показывали очень неплохие результаты.
А при реальной работе - вылезает правило 20/80, и прибыль есть только у сотни ТС. Результаты, которые можно назвать "Хорошими" показывают и вовсе два-три десятка систем.
Вот и с твоим индикатором - тоже самое. На тесте всегда можно подобрать такие параметры, которые будут давать весьма впечатляющие результаты.
Попробуй получить эти результаты на демо-аккаунте. (А лучше - на реале)
Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.
Даже такие на реал страшно ставить, 1200 сделок, половина новые данные
а тут 20 за 3 года.. ну удачи, или научитесь тестировать
Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.
lot_increment=0.1
как-бы намекают :-)
Юсуф - никогда не делайте тесты с включённым ММ. Каким-бы он ни был.
balance_step=200
lot_increment=0.1
как-бы намекают :-)
Юсуф - никогда не делайте тесты с включённым ММ. Каким-бы он ни был.
такое ощущение что Юсуф новичок совсем, ошибки самые начальные кругом
пока рано на самом деле критиковать. Когда мы ставили игровые рекорды в свое время, все говорили это не возможно - читеры, но я то знаю что мы без читов их ставили, маил.ру пришлось убрать дисциплины, т.к. все кругом называли эти достижения читами, а маил не мог банить потому что доказательств не было. просто убрали из игры раздел топов.
Схемы были просто очень хитрые и сложные в исполнении, читеры не могли перебивать, не хватало в голове
Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Настройки
Советник: SLT_1.05
Символ: GBPUSD
Период: Monthly (2014.02.01 - 2019.03.31)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=10
max_spread_in=30
max_deviation=25
str1=======
use_z=0
start_date=1514764800
str2=======
str6=======
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
str9=======
custom_test=3
min_pos_test=18
max_equity_loss=210
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=false
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 62 Тики: 6594116 Символы: 1
Чистая прибыль: 3 899.96 Абсолютная просадка по балансу: 0.33 Абсолютная просадка по средствам: 83.16
Общая прибыль: 5 235.00 Максимальная просадка по балансу: 896.59 (6.51%) Максимальная просадка по средствам: 1 687.68 (12.10%)
Общий убыток: -1 335.04 Относительная просадка по балансу: 6.51% (896.59) Относительная просадка по средствам: 12.35% (1 523.08)
Прибыльность: 3.92 Матожидание выигрыша: 260.00 Уровень маржи: 5867.95%
Фактор восстановления: 2.31 Коэффициент Шарпа: 0.36 Z-Счет: 0.56 (42.45%)
AHPR: 1.0242 (2.42%) LR Correlation: 0.91 Результат OnTester: -9999.77
GHPR: 1.0222 (2.22%) LR Standard Error: 611.54
Всего трейдов: 15 Короткие трейды (% выигравших): 9 (55.56%) Длинные трейды (% выигравших): 6 (50.00%)
Всего сделок: 30 Прибыльные трейды (% от всех): 8 (53.33%) Убыточные трейды (% от всех): 7 (46.67%)
Самый большой прибыльный трейд: 2 661.65 Самый большой убыточный трейд: -506.48
Средний прибыльный трейд: 654.38 Средний убыточный трейд: -190.72
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 3 (1 467.11) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 3 (-363.22)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 2 661.65 (1) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -895.82 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Кол-во не валидно - от 100-200 минимум.