Системный индикатор Султонова - страница 60
Кол-во не валидно - от 100-200 минимум.
Сделаем
Количество трейдов ограничивается максимальным спредом.
Это просто маленький тест.
Например, по "Период: Monthly (2014.02.01 - 2019.03.31)" Отказов по спреду = 8
Неужели вы не понимаете, что получили очень плохие результаты, еще и показываете тут. Или вы смотрите только на график и думаете что он идет вверх и этого достаточно.
Вот если не понимаете, то я могу вам объяснить. Если конечно хотите. Просто не понятно из каких соображений вы показываете этот результат ?
Для меня это загадка.
Петрос показывай
я не могу сформулировать, что хочу сказать
15 трейдов конечно-же ни о чём. Но есть тревожный звонок - прибыль получена единственной серией из 4-х сделок. За её вычетом всё прочее - около 0.
когда (если) будите развивать, учтите что торгуясь на границе баров D1 и выше, всегда попадаете в большой спред и проскальзывания. Возьмите от сигнала только направление, а вход делайте внутри дня из других принципов, можно лимитками.
Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.
Ну почему же "несуществующая" ? У тебя, Юсуф, есть некий принцип экстраполяции ценового ряда. В тестере - он показывает хорошие результаты. Но это только первая ступень. А вторая - необходимо показать подобные результаты в реальной работе, хотя бы на демо-аккаунте. И только после этого можно говорить о том, что выбранный принцип чего-то стоит.
Точно так же, как с системами в моей Лиге. В тестере - все системы проходят настройку, и показывают вполне себе хорошую торговлю. Однако, при установке на демо-счет - ситуация существенно меняется.
Поэтому я и хочу видеть результаты хотя бы демо-торговли с помощью данного индикатора. А без этого - модель получается, в сущности пустой.
Настройки
Советник: SLT_1.05
Символ: GBPUSD
Период: Weekly (2017.04.01 - 2019.03.31)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=25
str1=======
use_z=0
start_date=1514764800
str2=======
str6=======
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
str9=======
custom_test=3
min_pos_test=18
max_equity_loss=210
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=false
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 104 Тики: 2929152 Символы: 1
Чистая прибыль: 1 674.55 Абсолютная просадка по балансу: 252.74 Абсолютная просадка по средствам: 419.52
Общая прибыль: 2 579.77 Максимальная просадка по балансу: 315.90 (2.73%) Максимальная просадка по средствам: 603.12 (5.16%)
Общий убыток: -905.22 Относительная просадка по балансу: 2.73% (315.90) Относительная просадка по средствам: 5.16% (603.12)
Прибыльность: 2.85 Матожидание выигрыша: 111.64 Уровень маржи: 7369.60%
Фактор восстановления: 2.78 Коэффициент Шарпа: 0.43 Z-Счет: -0.39 (30.35%)
AHPR: 1.0107 (1.07%) LR Correlation: 0.95 Результат OnTester: -9999.77
GHPR: 1.0104 (1.04%) LR Standard Error: 236.72
Всего трейдов: 15 Короткие трейды (% выигравших): 5 (80.00%) Длинные трейды (% выигравших): 10 (50.00%)
Всего сделок: 30 Прибыльные трейды (% от всех): 9 (60.00%) Убыточные трейды (% от всех): 6 (40.00%)
Самый большой прибыльный трейд: 614.70 Самый большой убыточный трейд: -271.20
Средний прибыльный трейд: 286.64 Средний убыточный трейд: -150.87
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 4 (1 217.21) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 2 (-315.12)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 217.21 (4) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -315.12 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 3
Нужно хотя бы 1000 трейдов , для полноты картины. И то это еще ни о чем не говорит:
В данном случае я только закодировал, ибо в высшей математике -0 )))
