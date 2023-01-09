Системный индикатор Султонова - страница 60

Roman Shiredchenko:

Кол-во не валидно - от 100-200 минимум.

Сделаем

Настройки
Советник:       SLT_1.05
Символ:         GBPUSD
Период:         Weekly (2017.04.01 - 2019.03.31)

Параметры:
                Lot             = 0.1
                max_deviation	= 25

		max_spread_in	= 30

Брокер:                 RoboMarkets Ltd 
Валюта:                 USD
Начальный депозит:      10 000.00
Плечо:                  1:100


Результаты

Качество истории:       99%
Бары:                   104     
Тики:                   2929152 
Символы:                1

Чистая прибыль: 1 674.55        Абсолютная просадка по балансу:         252.74          Абсолютная просадка по средствам:       419.52
Общая прибыль:  2 579.77        Максимальная просадка по балансу:       315.90 (2.73%)  Максимальная просадка по средствам:     603.12 (5.16%)
Общий убыток:   -905.22         Относительная просадка по балансу:      2.73% (315.90)  Относительная просадка по средствам:    5.16% (603.12)

Прибыльность:           2.85    Матожидание выигрыша:   111.64          Уровень маржи:          7369.60%
Фактор восстановления:  2.78    Коэффициент Шарпа:      0.43            Z-Счет:                 -0.39 (30.35%)
AHPR:           1.0107 (1.07%)  LR Correlation:         0.95            Результат OnTester:     -9999.77
GHPR:           1.0104 (1.04%)  LR Standard Error:      236.72


Всего трейдов:  15      Короткие трейды (% выигравших): 5 (80.00%)      Длинные трейды (% выигравших):  10 (50.00%)
Всего сделок:   30      Прибыльные трейды (% от всех):  9 (60.00%)      Убыточные трейды (% от всех):   6 (40.00%)

Самый большой прибыльный трейд: 614.70  Самый большой убыточный трейд:  -271.20
Средний прибыльный трейд:       286.64  Средний убыточный трейд:        -150.87

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):        4 (1 217.21)    Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 2 (-315.12)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):                    1 217.21 (4)    Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):             -315.12 (2)
Средний непрерывный выигрыш:                                    3


Количество трейдов ограничивается максимальным спредом.

Это просто маленький тест.

Например, по "Период: Monthly (2014.02.01 - 2019.03.31)"  Отказов по спреду = 8


 
Yousufkhodja Sultonov:


Неужели вы не понимаете, что получили очень плохие результаты, еще и показываете тут. Или вы смотрите только на график и думаете что он идет вверх и этого достаточно.

Вот если не понимаете, то я могу вам объяснить. Если конечно хотите. Просто не понятно из каких соображений вы показываете этот результат ?

Для меня это загадка. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Неужели вы не понимаете, что получили очень плохие результаты, еще и показываете тут. Или вы смотрите только на график и думаете что он идет вверх и этого достаточно.

Вот если не понимаете, то я могу вам объяснить. Если конечно хотите. Просто не понятно из каких соображений вы показываете этот результат ?

Для меня это загадка. 

Петрос показывай


я не могу сформулировать, что хочу сказать

 
Сергей Таболин:


Количество трейдов ограничивается максимальным спредом.

Это просто маленький тест.

Например, по "Период: Monthly (2014.02.01 - 2019.03.31)"  Отказов по спреду = 8


15 трейдов конечно-же ни о чём. Но есть тревожный звонок - прибыль получена единственной серией из 4-х сделок. За её вычетом всё прочее - около 0.

когда (если) будите развивать, учтите что торгуясь на границе баров D1 и выше, всегда попадаете в большой спред и проскальзывания. Возьмите от сигнала только направление, а вход делайте внутри дня из других принципов, можно лимитками.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемый Мертс, эта первая ласточка того факта, что, совсем несуществующая гипотеза дала сразу какой-то результат, пусть, пока тестерный. Теперь, армия программистов из числа участников форума, будут трудиться над совершенствованием кода советника.

Ну почему же "несуществующая" ?  У тебя, Юсуф, есть некий принцип экстраполяции ценового ряда. В тестере - он показывает хорошие результаты. Но это только первая ступень. А вторая - необходимо показать подобные результаты в реальной работе, хотя бы на демо-аккаунте. И только после этого можно говорить о том, что выбранный принцип чего-то стоит.

Точно так же, как с системами в моей Лиге. В тестере - все системы проходят настройку, и показывают вполне себе хорошую торговлю. Однако, при установке на демо-счет - ситуация существенно меняется.

Поэтому я и хочу видеть результаты хотя бы демо-торговли с помощью данного индикатора. А без этого - модель получается, в сущности пустой.

Yousufkhodja Sultonov:

Нужно хотя бы 1000 трейдов , для полноты картины. И то это еще ни о чем не говорит:

Testing

Maxim Kuznetsov:

15 трейдов конечно-же ни о чём. Но есть тревожный звонок - прибыль получена единственной серией из 4-х сделок. За её вычетом всё прочее - около 0.

когда (если) будите развивать, учтите что торгуясь на границе баров D1 и выше, всегда попадаете в большой спред и проскальзывания. Возьмите от сигнала только направление, а вход делайте внутри дня из других принципов, можно лимитками.

В данном случае я только закодировал, ибо в высшей математике -0 )))

 
К чему кривая баланса. Она практически не является характеристикой торговой системы. Где кривая средств (Equity)?
 
Fast235:

Петрос показывай


я не могу сформулировать, что хочу сказать

Посты клеветнические удалил. Веник дать?
