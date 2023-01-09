Системный индикатор Султонова - страница 57
дык вот в эти моменты прозрения и сливают руками депозит )))
не хочу гуглить, но кажется есть название - свойство человеческой психики быть правым - именно доказывать своему сознанию, что решение было правильным и не важно, что не было даже анализа данных, а просто угадал... когда несколько раз угадал - это уже называют интуицией )))
Может тильт?
В итоге будем иметь регрессию, что и без Юсуфа, и даже без А_К, давно и хорошо известно.
Ну, наверное.
Все-таки, если вернуться к вопросу - стОит или нет помогать Юсуфу, то, считаю, что молодым, неопытным программерам-трейдерам следует ему помочь. Поработали бы маленько и ничё бы с ними не случилось. Зачем было орать о том, что Юсуф отнимает у кого-то драгоценное время - не понимаю.
сливают да - это как говорят тильтанул
часто сознание может убеждать, что действия были правильными без анализа, скажем так защитная реакция организма, чтобы не напрягаться лишний раз )))
это все из области когнитивных искажений
Да, помнится, бывало и такое в жизни..
тут как ни странно более всего (уже)помогли отнюдь не начинающие программисты. Вот @Igor Makanu не поленился и реализовал "мега-индикатор". Многие вполне обоснованно объясняют что "в этом пруду рыбы нет".
Юсуф действительно отнимает время, потому что упорно не хочет пользоваться инструментом которому посвящён ресурс. Не использует MT даже чтобы просто взять данные. Да уже за фразу "дайте мне данные в CSV по фунту за прошлую неделю", надо лишать степеней :-)
Спасибо, что не поленились (я поленился) и продемонстрировали весь этот хаос, о котором я здесь уже говорил, но не был услышан.
Даже обычная МАшка потенциала содержит в себе больше, чем эта паранойя.
Если эти 4 (или 5) коэффициентов вывести как траекторию точки в 4 (5) мерном пространстве, то будет очень хорошо видна хаотичность и "бессмысленность" такого подхода, из которого нечего ловить.
Здесь даже RSI не пахнет. RSI, кстати, самый мой любимый индикатор из страндартных.
Как-же Вам нравиться демагогию разводить в области математики, где, даже слабо не разбираетесь, как Вы сами признавались, то, смотрите на поведение кофф.а4, сигнализирующего, по логике индикатора, о наступлении сильнейшего нисходящего тренда, который подтвердился дальнейшим ходом цены:
Если обрезать график снизу, увидим, что цена несколько раз была близка к смене тренда, но, не смогла пробить порог значений а4:
В этих условиях, индикатор всегда давал сигнал на продажу:
Приведенные Вами индикаторы способны на подобное? Если способны, то, покажите на этом участке рынка, если нет, замолчите, наконец, и дождитесь результатов эксперимента.
Приведенные Вами индикаторы способны на подобное? Если способны, то, покажите на этом участке рынка, если нет, замолчите, наконец, и дождитесь результатов эксперимента.
на коэфф. А4 удивительно похожа одна встроенная функция MQL :-)
какого эксперимента надо дожидаться ? вы-же по 4,5 барам строите предположение о следующем за ними. На протяжении ветки вам предоставили данные по разным инструментам на значительную глубину (не знаю почему вы сами не в состоянии были их взять).
Даны выборки на порядки большие чем 4-5 штук. И где результат работы методики ?
Как-же Вам нравиться демагогию разводить в области математики, где, даже слабо не разбираетесь, как Вы сами признавались
Ну не всем же дано так круто знать математику, как Вы.
Схожу ка я за попкорном и устроюсь на последнем ряду.
Скоро ведь начнется раздача или подарков за поток профитов, после того как все ломануться открывать сделки по совету гуру математики... или люлей ... ))