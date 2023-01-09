Системный индикатор Султонова - страница 52
Дайте подобные https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page49#comment_11158901 данные по ТФ М1, пожалуйста, попробуем
Пожалуйста. По прежнему интересно время выхода коэффициентов за границы.
Спасибо за минутные бары, дал старт минуткам, первые 10 минут:
Спасибо за минутные бары, дал старт минуткам:
откуда на фунте 1.27?, не были пока там
ничего не напутали?
Чет не понял юмора:
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page19#comment_11099382 - здесь обещание выложить ТЗ и файл экселя.
https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page27#comment_11111915 - здесь уже уведомляют что все выложено.
Просмотрел внимательно все сообщденя между этими двумя сообщенями и не обнаружил, где же оно?
В общем, все как обычно, и сегодня мир ни чем не удивил.
Много раз писал о причине удаления экзеля, - встретился с ожесточенными и озлобленными обвинениями в попытке бесплатного получения кода индикатора по экзелю и советника по ТЗ, которых я выложил здесь с комментариями работы всех ячеек экзель.
Не, ну давайте на сегодняшний день прогноз посмотрим/составим
Фунт - это очень интересная тема, особенно в последние дни.
Не, ну давайте на сегодняшний прогноз посмотрим
Фунт - это очень интересная тема, особенно в последние дни.
Хорошо, не будем ворошить историю, выложите с начала сегодняшней сессии по примеру https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page52#comment_11164155 , только не с точками, а с запятыми. Жду.
ну вот с запятыми
Оу)) даже теоретическая база подогнана