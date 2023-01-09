Системный индикатор Султонова - страница 52

Yousufkhodja Sultonov:

Дайте подобные https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page49#comment_11158901 данные по ТФ М1, пожалуйста, попробуем

Пожалуйста. По прежнему интересно время выхода  коэффициентов за границы.

GBPUSD1.zip  2031 kb
 
Спасибо за минутные бары, дал старт минуткам, первые 10 минут:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо за минутные бары, дал старт минуткам:

откуда на фунте 1.27?, не были пока там

ничего не напутали?

 

Чет не понял юмора:

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page19#comment_11099382 - здесь обещание выложить ТЗ и файл экселя.

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page27#comment_11111915 - здесь уже уведомляют что все выложено.

Просмотрел внимательно все сообщденя между этими двумя сообщенями и не обнаружил, где же оно? 

В общем, все как обычно, и сегодня мир ни чем не удивил.

 
Много раз писал о причине удаления экзеля, - встретился с ожесточенными и озлобленными  обвинениями в попытке бесплатного получения кода индикатора по экзелю и советника по ТЗ, которых я выложил здесь с комментариями работы всех ячеек экзель.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не, ну давайте на сегодняшний день прогноз посмотрим/составим

Фунт - это очень интересная тема, особенно в последние дни.

 
Хорошо, не будем ворошить историю, выложите с начала сегодняшней сессии по примеру https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page52#comment_11164155 , только не с точками, а с запятыми. Жду.

ну вот с запятыми

GBPUSD_M1.zip  363 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Много раз писал о причине удаления экзеля, - встретился с ожесточенными и озлобленными  обвинениями в попытке бесплатного получения кода индикатора по экзелю и советника по ТЗ, которых я выложил здесь с комментариями работы всех ячеек экзель.

Оу)) даже теоретическая база подогнана

