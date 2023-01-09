Системный индикатор Султонова - страница 55

Yousufkhodja Sultonov:

Пожалуйста, минимальным лотом 0,01 в центовом варианте и спрэде не более 3-х пятизнака на ТФ Д1 EUR/USD. Это для реальной проверки. В случае успеха, перейдем на более серьезный режим торговли. Не забудьте о навороченном компе, марку и ОС, которого подскажут участники.

если учесть что статистически достоверным будет от 100 сделок, вы предлагаете людям полгода поторговать просто так...:-)

покажите участок на истории не менее 100, где ваш метод дал +

 
Maxim Kuznetsov:

Не торопитесь, скоро дойдем и до 1000 сделок в режиме он-лайн на минутках. Ни я ни Вы не знаем, с чем столкнется индикатор. Или, придумаете более изощренное обвинение?

 

спред не больше 3 на центах с тф D1 ну вы даете)


а комп навороченый с ос для чего?

счет не обязательно открывать, мы ведь не будем с вами вдвоем дежурить у компа, если освещаете  ручную торговлю на бумаге, то сразу можно выкладывать сигналы, потом сложим и накинем на график 
 
Fast235:

Для подарка мне, а я покрываю убытки по достижении 100 у.е. убытков.

 
Yousufkhodja Sultonov:

а вы аферист однако) за 100 уе мощный комп, и я еще буду собирать ваши сделки себе на счет сутками))


не плохо за 100уе (баксов хоть?) прорекламировать ветку, получить мощный комп и еще загонять участника сделками

 

предлагаю вам выкладывать сделки в реальном времени и затем их можно будет накинуть на график и посчитать, иначе ветка неочем
 
Fast235:
предлагаю вам выкладывать сделки в реальном времени и затем их можно будет накинуть на график и посчитать, иначе ветка неочем

Пожалуйста:


 
Yousufkhodja Sultonov:

мдем, это что угодно, только не торговля

 
Igor Makanu:

визуализировал коэффициенты а0,а1,а2,а3,4  из формулы https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504


коэфф. прыгают при существенном изменении a5 (или S5, как на графике) и более высоких производных :-) От полинома более ничего и не ожидалось. Пока цену можно эктраполировать полиномом 5-й степени с близкими к прежними An, коэффициенты (точнее их "прыжки"- терминологически ошибки экстраполяции) малы. Как только кривизна линии меняется они вырастают. Это такой хитро-запутанный метод косвенного измерения кривизны :-)

