Системный индикатор Султонова - страница 53

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Начали:


 

Црасч - это что за цена?

То есть система продает?

 
Renat Akhtyamov:

Црасч - это что за цена?

То есть система продает?

Црасч - это цена, которая рассчитывается по найденным через решения СЛАУ, составленных по ценам открытия 4-х предыдущих баров и цены открытия текущего бара Ц5. Признаком верного решения СЛАУ считается идеальное совпадение Црасч с Ц5, что достигнуто. Следовательно, мы имеем полное право анализировать поведение всех 5-ти коэффициентов СЛАУ и попытаться определить состояние рынка на момент открытия текущего бара. чем я и занимаюсь. При этом у меня  нет желание и возможностей заглянуть в будущее или использовать будущие данные в расчетах, как заметил один чудак, не подумав, где мне их брать, в чем меня пытаются уличить несведующие персоны.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Црасч - это цена, которая рассчитывается по найденным через решения СЛАУ, составленных по ценам открытия 4-х предыдущих баров и цены открытия текущего бара Ц5. Признаком верного решения СЛАУ считается идеальное совпадение Црасч с Ц5, что достигнуто. Следовательно, мы имеем полное право анализировать поведение всех 5-ти коэффициентов СЛАУ и попытаться определить состояние рынка на момент открытия текущего бара. чем я и занимаюсь. При этом у меня  нет желание и возможностей заглянуть в будущее, в чем меня пытаются уличить несведующие.

Ок

Система в данном случае продает?

 
Renat Akhtyamov:

Ок

Система в данном случае продает?

Разнонаправленно - успела по 4 раза продавать и покупать. Еще не напала на след тренда, только пытается оправдать спрэд, хотя, пока, торгует без убытка, один раз в ноль. Какой сейчас минимальный спрэд на фунте, чтобы его учитывать?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Разнонаправленно - успела по 4 раза продавать и покупать. Еще не напала на след тренда, только пытается оправдать спрэд, хотя, пока, торгует без убытка, один раз в ноль.

ладно, интересно получилось.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Какой сейчас минимальный спрэд на фунте, чтобы его учитывать?

3 пункта

 
Renat Akhtyamov:

3 пункта

Спасибо, значит, мы проигрываем рыку, пока, 4 - 8*3= -20 пунктов.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Начали:


вы каждый шаг вручную рассчитываете что-ли ?

с чахлым Экселем был-бы уже результат по всему представленному диапазону

 
Fast235:
может пропустил, закрытие и открытие позиции на развороте сигнала?

На дневках фунтом управляла а3, м, когда я и на минутках делал расчеты на а3, действительно, много было разворотов и осуществлялись открытие позиции на развороте сигнала. Но, заметил, что, на минутках лучше управляет а4. как в случае с Евро. При этом, индикатор поймал тренд и, пока, не дает сигнала на закрытия продаж. Если условно и принудительно остановить торговлю, то, ситуация такая:

На минутках спрэд съедает очень много:


Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
1...464748495051525354555657585960...127
Новый комментарий