Системный индикатор Султонова - страница 53
Начали:
Црасч - это что за цена?
То есть система продает?
Црасч - это цена, которая рассчитывается по найденным через решения СЛАУ, составленных по ценам открытия 4-х предыдущих баров и цены открытия текущего бара Ц5. Признаком верного решения СЛАУ считается идеальное совпадение Црасч с Ц5, что достигнуто. Следовательно, мы имеем полное право анализировать поведение всех 5-ти коэффициентов СЛАУ и попытаться определить состояние рынка на момент открытия текущего бара. чем я и занимаюсь. При этом у меня нет желание и возможностей заглянуть в будущее или использовать будущие данные в расчетах, как заметил один чудак, не подумав, где мне их брать, в чем меня пытаются уличить несведующие персоны.
Црасч - это цена, которая рассчитывается по найденным через решения СЛАУ, составленных по ценам открытия 4-х предыдущих баров и цены открытия текущего бара Ц5. Признаком верного решения СЛАУ считается идеальное совпадение Црасч с Ц5, что достигнуто. Следовательно, мы имеем полное право анализировать поведение всех 5-ти коэффициентов СЛАУ и попытаться определить состояние рынка на момент открытия текущего бара. чем я и занимаюсь. При этом у меня нет желание и возможностей заглянуть в будущее, в чем меня пытаются уличить несведующие.
Ок
Система в данном случае продает?
Разнонаправленно - успела по 4 раза продавать и покупать. Еще не напала на след тренда, только пытается оправдать спрэд, хотя, пока, торгует без убытка, один раз в ноль. Какой сейчас минимальный спрэд на фунте, чтобы его учитывать?
Разнонаправленно - успела по 4 раза продавать и покупать. Еще не напала на след тренда, только пытается оправдать спрэд, хотя, пока, торгует без убытка, один раз в ноль.
Какой сейчас минимальный спрэд на фунте, чтобы его учитывать?
3 пункта
Спасибо, значит, мы проигрываем рыку, пока, 4 - 8*3= -20 пунктов.
вы каждый шаг вручную рассчитываете что-ли ?
с чахлым Экселем был-бы уже результат по всему представленному диапазону
может пропустил, закрытие и открытие позиции на развороте сигнала?
На дневках фунтом управляла а3, м, когда я и на минутках делал расчеты на а3, действительно, много было разворотов и осуществлялись открытие позиции на развороте сигнала. Но, заметил, что, на минутках лучше управляет а4. как в случае с Евро. При этом, индикатор поймал тренд и, пока, не дает сигнала на закрытия продаж. Если условно и принудительно остановить торговлю, то, ситуация такая:
На минутках спрэд съедает очень много: