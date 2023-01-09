Сделайте скриншот всей рассчитанной таблицы.

Системный индикатор Султонова - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трейдеры работают с экселем. Это как "лакмусовая бумага". Если не знаком с таблицами, то какой он к чертям трейдер ? Как он бюджеты и деньги считает ??
А если прграммист не способен переложить лист эксель в программу на MQL, то ему стоит ещё потренироваться :-)
Юсуф пытается изложить свои соображения (даже с обоснованиями которых я в принципе не согласен), но вы делаете ещё худшую вещь - вместо элементарной помощи принуждаете учить ненужное. И при этом все отлично понимают, что программировать он не начнёт и свои формулы на mql не переложит. Просто издеваетесь и отнимаете у человека месяцы, а не то и годы.
Хм, да, я не представляю, как писать сразу по листу экселя - это сидеть самому и распутывать клубок - таблицы бывают очень хитро переплетены - поэтому надо будет потратить время, что б разобраться, да и оценить работу нужно так же по ТЗ.
Кроме того, опять же из своего опыта, когда я переписывал алгоритм из экселя, то находил логические ошибки, так как дополнительно думал о том, что пишу - часто удобно фантазировать в экселе.
И, кроме того, я рекомендую приложить сам файл.
Поэтому Ваши доводы о принуждении обучения ненужному считаю беспочвенными и необоснованными.
Если обладаете навыками, то почему не возьмете и не поможете человеку, телепатически считав ТЗ из его головы на расстоянии?
Мне надоело ребусы разгадывать. Сделайте, как у меня скриншот на первой странице с пояснениями https://www.mql5.com/ru/forum/305148. Чтобы информация была более удобоварима расчет делайте на не глубокой истории, чем меньше тем лучше(так будет гораздо легче понять Вас). Если хотите, чтобы Вам помогли сжимайте свои рулоны текста, большой текст никто читать не будет и тем более в него вникать.
Первые значения сдвинутого ряда такие:
1,1376 1,1377 1,1375 1,1361 1,1358
как у Вас получилось:
x1 x2 x3 x4 y
1,1376 1,1376 1,1377 1,1375 1,1361Получается x1 и x2 одинаковые ряды? Куда подевался тогда Ц 5 который начинается с 1,1358?
Исправил
Сделайте скриншот всей рассчитанной таблицы.
Сделайте скриншот всей рассчитанной таблицы.
Лучше сразу zip ексель файла, и уже по нему вопросы. Иначе это будет продолжаться вечно. Вы Юсуфа в итоге замучаете. Ну, не может он этого.
Хорошо уговорили, сами разместите скриншот, внесите вклад в развитие. Завтра посмотрю.
Какой ответ такой будет и привет. Не будет четкой информации, не будет и результата.
Сделайте скриншот всей рассчитанной таблицы.
Не волнуйтесь, на данный момент программа полностью исправлена.
Лучше сразу zip ексель файла, и уже по нему вопросы. Иначе это будет продолжаться вечно. Вы Юсуфа в итоге замучаете. Ну, не может он этого.
Юрий, Вы тоже следите он-лайн?
Юрий, Вы тоже следите он-лайн?
Итак, вот болванка индикатора.
В данной болванке реализован простой индикатор простой МА для примера, но заточенный под Ваш случай с некоторыми упрощениями, которые не оптимальны с точки зрения быстродействия, но менее стрессовые для обучения.
Вам, чтобы написать Ваш индикатор, достаточно написать расчетный код в теле функции
в данный момент там находится расчет МА с периодом 13 в виде 3 строчек.
Почему 13 я взял по умолчанию? Потому что Вы сами говорили, что для расчете в данный момент используете 13 значений цены.
Эти 13 значений находятся в массиве X (от X[0] до X[12])
Вам достаточно сделать расчет из этих 13 значений в теле данной функции и записать значение в индикаторный буфер SoltonovBuffer[pos]. Весь индикатор сформируется автоматически.
Из МТ5 нажимаете F4 и попадаете в ME (MetaEditor). В нем создаете пользовательский индикатор (Ctrl+N), укажите имя при создании, например "Soltunov" (у меня по умолчанию). Когда сгенерируется код, то весь этот код замените моей болванкой.
И приступайте к освоению программирования.
Советую предварительно в настройках MT5 установить максимальное баров в окне не очень большое (5000 вполне достаточно).
Для освоения языка MQL5 не нужно читать никаких книг. Достаточно пользоваться справкой с помощью клавиши F1, предварительно щелкнув мышкой на интересующую функции или слово. Также пользуйтесь поиском в справке.
посмотрите анимированную гифку (необходимо нажать на картинку):
Так же настоятельно рекомендую сразу же освоить встроенный в ME отладчик с установками точек прерывания для прохождения программы в пошаговое режиме с возможностью наблюдения за изменениями переменных.
Тоже посмотрите анинированную гифку
Успехов, Юсуф!
Будут вопросы, если не поможет метод научного тыка - не стесняйтесь - задавайте.
Думаю поможем всем миром.