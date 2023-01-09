Лучше переспросить чем недопонимать.

Системный индикатор Султонова - страница 50

Yousufkhodja Sultonov:

Не торопитесь с выводами, мне нужно было показать рез-ты работы индикатора пошагово

результат работы - это стейт или по крайней мере удовлетворительное графическое представление сигнала на покупку / продажу

тогда могут появиться заинтересовавшиеся

а кому охота заморачиваться не проверенной идеей?

здесь каждый ходит с целым багажом идей

 
Renat Akhtyamov:

вот, набор цифр для восприятия, вообще ни о чем.

я понимаю, если будет график, с пометкой - где покупать, где продавать

Есть-же информация в таблице, по какой цене покупать и по какой цене закрывать покупки, по какой цене продавать и по какой цене закрывать продажи. В таком виде не нравиться?

 
Vladimir Karputov:

Вставляйте выкладки (простыни текста) в виде кода. Тогда при цитировании Ваших сообщений километровая простыня текста не будет мешать цитате.

Как это делается? В виде рисунка можно прикреплять файл?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Как это делается?


Ц открытия      Вердикт         Ц закрытия      Исход сделки
1,27785         1               1,25564         -0,02221
1,2703          1               1,25564         -0,01466
Бла             бла             бла             бла

Можно воспользоваться TAB чтоб выронить столбцы
 
Konstantin Nikitin:


Можно воспользоваться TAB чтоб выронить столбцы

Вставил картинкой, посмотрите, что лучше?

 
Unicornis:

Результаты обработки данных по фунту:



 
Yousufkhodja Sultonov:

Результаты обработки данных по фунту:

вот здесь результат действительно на лицо, все понятно

это уже можно прогить

если тут появится этот самый Эксельный файлик с формулами

но лучше фриланс, чтобы труд стал интеллектуальной собственностью
 
Yousufkhodja Sultonov:

Результаты обработки данных по фунту:

Прекрасно. ~250п в месяц, где-то 1500-2000п в год, 10-ю лотами это 200k$, при трех убыточных месяцах возможная просадка ~70k$. Т.е. с 200k$ депозита 100% в год - можно жить, если все без подглядывания на будущий бар. И все же, в данном расчете фунта, в какие даты коэффициенты выходили за границы канала?

 
Unicornis:

Прекрасно. ~250п в месяц, где-то 1500-2000п в год, 10-ю лотами это 200k$, при трех убыточных месяцах возможная просадка ~70k$. Т.е. с 200k$ депозита 100% в год - можно жить, если все без подглядывания на будущий бар. И все же, в данном расчете фунта, в какие даты коэффициенты выходили за границы канала?

Фунт, на данный период, лишен дисциплины, банк Великобритании, когда и как хочет, вносит смуту в процесс торговли. Более того, рынок фунта оказался более инерционным, поскольку, наибольшее влияние на рынок оказывают не торги вчерашнего дня, как в случае с Евро, а события позавчерашнего дня, т.е., коэффициент а3 СЛАУ в наибольшей степени влияет на рынок и гуляет как хочет, в отличии от Евро, и, вследствие этого, очень частые смены направления рынка:


Советник не пересиживает из-за частых смен тренда, хотя, настоящего тренда и нет:

Даже в таких диких условиях, индикатору удалось немного заработать. Видимо. он покажет свои возможности в условиях настоящего тренда.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Результаты обработки данных по фунту:



Лучше переспросить чем недопонимать.

Ц закрытия это точная цена закрытия дневного бара? Так понимаю.

Не всё спросил.

Что такое исход сделки и прибыль? Тут много тумана. А что с меня тупого взять? Только спрашивать.

