Лучше переспросить чем недопонимать.

Не торопитесь с выводами, мне нужно было показать рез-ты работы индикатора пошагово
результат работы - это стейт или по крайней мере удовлетворительное графическое представление сигнала на покупку / продажу
тогда могут появиться заинтересовавшиеся
а кому охота заморачиваться не проверенной идеей?
здесь каждый ходит с целым багажом идей
вот, набор цифр для восприятия, вообще ни о чем.
я понимаю, если будет график, с пометкой - где покупать, где продавать
Есть-же информация в таблице, по какой цене покупать и по какой цене закрывать покупки, по какой цене продавать и по какой цене закрывать продажи. В таком виде не нравиться?
Вставляйте выкладки (простыни текста) в виде кода. Тогда при цитировании Ваших сообщений километровая простыня текста не будет мешать цитате.
Как это делается? В виде рисунка можно прикреплять файл?
Как это делается?
Можно воспользоваться TAB чтоб выронить столбцы
Можно воспользоваться TAB чтоб выронить столбцы
Вставил картинкой, посмотрите, что лучше?
Результаты обработки данных по фунту:
вот здесь результат действительно на лицо, все понятно
это уже можно прогить
если тут появится этот самый Эксельный файлик с формуламино лучше фриланс, чтобы труд стал интеллектуальной собственностью
Прекрасно. ~250п в месяц, где-то 1500-2000п в год, 10-ю лотами это 200k$, при трех убыточных месяцах возможная просадка ~70k$. Т.е. с 200k$ депозита 100% в год - можно жить, если все без подглядывания на будущий бар. И все же, в данном расчете фунта, в какие даты коэффициенты выходили за границы канала?
Фунт, на данный период, лишен дисциплины, банк Великобритании, когда и как хочет, вносит смуту в процесс торговли. Более того, рынок фунта оказался более инерционным, поскольку, наибольшее влияние на рынок оказывают не торги вчерашнего дня, как в случае с Евро, а события позавчерашнего дня, т.е., коэффициент а3 СЛАУ в наибольшей степени влияет на рынок и гуляет как хочет, в отличии от Евро, и, вследствие этого, очень частые смены направления рынка:
Советник не пересиживает из-за частых смен тренда, хотя, настоящего тренда и нет:
Даже в таких диких условиях, индикатору удалось немного заработать. Видимо. он покажет свои возможности в условиях настоящего тренда.
Лучше переспросить чем недопонимать.
Ц закрытия это точная цена закрытия дневного бара? Так понимаю.
Не всё спросил.
Что такое исход сделки и прибыль? Тут много тумана. А что с меня тупого взять? Только спрашивать.