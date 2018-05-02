Индикатор разворота цены PRIS (Price Reversal Indicator by Sultonov) - страница 2

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Yousufkhodja Sultonov:

Юсуф, сверьте со своими расчетами плз, мб ошибки где-то

единственное ограничение: NPoints     -   training set size, NPoints>NVars+1 (видимо, нужно для правильного разложения матрицы)

т.е. при 4-х предикторах и 1-й целевой, скользящее окно должно быть не менее 6 (а не 5, как у вас). Закоментил в инпутах индикатора.


Файлы:
PRIS_1.0.mq5  13 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Юсуф, сверьте со своими расчетами плз, мб ошибки где-то

единственное ограничение: NPoints     -   training set size, NPoints>NVars+1 (видимо, нужно для правильного разложения матрицы)

т.е. при 4-х предикторах и 1-й целевой, скользящее окно должно быть не менее 6 (а не 5, как у вас). Закоментил в инпутах индикатора.


Здравствуйте, Максим, не могли-бы этот индикатор привести для МТ4?

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Yousufkhodja Sultonov:

Здравствуйте, Максим, не могли-бы этот индикатор привести для МТ4?

мт4 не пользуюсь уже почти год, даже забыл про него :)

мб если позже, а в чем проблема поставить мт5?

 
Maxim Dmitrievsky:

мт4 не пользуюсь уже почти год, даже забыл про него :)

мб если позже, а в чем проблема поставить мт5?

Тогда, поставлю демо МТ5. Я раньше вообще не пользовался МТ5.

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Yousufkhodja Sultonov:

Тогда, поставлю демо МТ5. Я раньше вообще не пользовался МТ5.

Добрый День! Скажите, есть ли результат:)

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