Индикатор разворота цены PRIS (Price Reversal Indicator by Sultonov) - страница 2
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Юсуф, сверьте со своими расчетами плз, мб ошибки где-то
единственное ограничение: NPoints - training set size, NPoints>NVars+1 (видимо, нужно для правильного разложения матрицы)
т.е. при 4-х предикторах и 1-й целевой, скользящее окно должно быть не менее 6 (а не 5, как у вас). Закоментил в инпутах индикатора.
Юсуф, сверьте со своими расчетами плз, мб ошибки где-то
единственное ограничение: NPoints - training set size, NPoints>NVars+1 (видимо, нужно для правильного разложения матрицы)
т.е. при 4-х предикторах и 1-й целевой, скользящее окно должно быть не менее 6 (а не 5, как у вас). Закоментил в инпутах индикатора.
Здравствуйте, Максим, не могли-бы этот индикатор привести для МТ4?
Здравствуйте, Максим, не могли-бы этот индикатор привести для МТ4?
мт4 не пользуюсь уже почти год, даже забыл про него :)
мб если позже, а в чем проблема поставить мт5?
мт4 не пользуюсь уже почти год, даже забыл про него :)
мб если позже, а в чем проблема поставить мт5?
Тогда, поставлю демо МТ5. Я раньше вообще не пользовался МТ5.
Тогда, поставлю демо МТ5. Я раньше вообще не пользовался МТ5.
Добрый День! Скажите, есть ли результат:)