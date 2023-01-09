Системный индикатор Султонова - страница 13

Alexander Ivanov:

Юсуф... сначала ваши изыски по бирже уважал.


Но потом когда начали идти- слоны..носороги.. тигры... буйволы итд... то я пас... 

Вот даже вашу Виртуальную Цену уважаю. Там что то есть такое.

Но ЧЕТЫРЕ бара решают всё - это предел.

У тебя нет никаких решений и доказательств - даже попытки этих нет.

Просто бла-бла и бла.

Как всегда. Кто-то начинает ветку для обсуждения конкретных идей, а кто-то через каждые 5 минут кричит, что не верит во всё это. Даже после просьбы не флудить.

Считаете, что это всё не имеет смысла - уйдите с ветки. И Ваши нервы будут целее, и воды в теме будет значительно меньше.

 
Alexander Ivanov:

Моя просьба- давайте вернемся- где есть Виртуальная Цена.

Вот там есть что-то правдивое.

Виртуальная цена - это произведение цены на соответствующий коэффициент в итоговом уравнении, иначе мы не вычислим текущую цену:


















 
Сергей Таболин:

Как всегда. Кто-то начинает ветку для обсуждения конкретных идей, а кто-то через каждые 5 минут кричит, что не верит во всё это. Даже после просьбы не флудить.

Считаете, что это всё не имеет смысла - уйдите с ветки. И Ваши нервы будут целее, и воды в теме будет значительно меньше.

Наверное это правильно, верующих убедить невозможно, по определению.
 
Uladzimir Izerski:

Будущее можно предсказать.

Погоду , например, предсказывают на день, два три дня довольно точно.

Там тоже такие же сложные процессы как и на рынках.

погода очень просто предсказывается, берётся среднее значение за несколько лет в этот день и вуаля - прогноз! причем оооочень точный, плюс минус 10C)))

таким образом можно "предсказывать" погоду на лет 20 вперёд... дальше нельзя, климат меняется

 
Yousufkhodja Sultonov:

Сожалею, что, не поняли суть проблемы. Повторяю который раз: я не прогнозирую и не пытаюсь прогнозировать! Это невозможно. Я "фотографирую" истинное состояние рынка с учетом 8-ми  исторических и 5-ти текущих цен. Без учета текущих цен невозможно оценить состояние рынка на данный момент. С другой стороны, если не понимаете, какая Вам разница, как я считаю сигнал для выработки вердикта индикатора? Смотрите только результаты, а понимание не заставит себя ждать.

Yousufkhodja Sultonov:

Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.

Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, удастся решить проблему опережающего сигнала индикатора, см. https://www.mql5.com/ru/forum/307847#comment_11078602

Опережение - это и есть прогнозирование. 

Именно эти слова для меня были заманухой, и, думаю для большинства в этой ветке.

 
Nikolai Semko:

Опережение - это и есть прогнозирование. 

Именно эти слова для меня были заманухой, и, думаю для большинства в этой ветке.

Николай, подробнее рассмотрим ситуации, с которыми столкнулся индикатор и как он разрешил возникшие проблемы, а потом будем спорить опережение ситуации это или что-то другое и как это сформулировать и каким термином:

Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:

Видим, что, во время флэтта, к точке 20 визуально нет никакого намека на падение рынка,но а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. Как назвать этот факт, если не опережением?!! До сих пор существовал метод, определяющий направление движения рынка после выхода из флэтта, который уверенно и дважды продемонстрировал индикатор? Раньше могли определять ложные движения рынка? Индикатор запросто пресек этот обман! Что еще можно требовать от индикатора для успешной торговли?

Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:


Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:

Опять индикатор в условиях флэтта, решительно советует закрыть все СЕЛЛы и открыть БАЙ, поскольку, а4 впервые значительно превысил единицу и оказался в районе 8-ми, хотя я не вводил никакой информации о будущем поведении цены. Введена только информация, отмеченные красными точками. Как мне назвать такое поведение индикатора, кроме как опережение???

Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:

Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим и по истечении 3-х баров он считает это движение обманным, советует закрыть все БАИ и твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:

Как мне назвать такую прозорливость индикатора???? Посоветуйте мне подходящий термин, пожалуйста.

Всех оппонентов прошу сначала внимательно ознакомиться с принципом работы индикатора и не переть своими необоснованными предположениями и псевдо- убеждениями, а также, с высоты своего "опыта" торговли на рынке, против фактов, которых продемонстрировал индикатор!

Yousufkhodja Sultonov:

Пока это пример, а не факт . Ну спрогнозируйте на понедельник любую пару. Мы посмотрим , будет легче понять суть
 
Yousufkhodja Sultonov:

Что будет показывать индикатор для GBPUSD по ТФ от M1 до H4 для :

1) 6, 15,18 марта.

2) 11,12,13 марта.

Спасибо.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не пойму Вас, Юсуф. Вы шутите что-ли?

Как можно говорить о опережении, когда само опережение уже присутствует в расчете в виде y.

Формулы, предоставленные Вами, совершенно непригодны для чтения. Почему Вы используете знак суммы Σ ? 

Объясните, пожалуйста, смысл формул 31-35

то, что Вас вдохновил тот факт, что ΣЦвирт=Ц5 факт. (см. самое первое сообщение в этой ветке), на самом деле должен был Вас насторожить, что Вы где-то совершили ошибку в своих логических рассуждениях.
Это ни что иное, как факт того, что все Ваши вычисления можно упростить до банального y( оно же Ц5 факт.), которое вы используете для вычислений. 

 
Vladimir Baskakov:
Пока это пример, а не факт . Ну спрогнозируйте на понедельник любую пару. Мы посмотрим , будет легче понять суть

Уважаемый Владимир, это очень трудоемкая работа даже для Экзель в ручном режиме. Нужно раз пользоваться оперативной и твердой памятью для сохранения результатов промежуточных расчетов. Этого нет в Экзеле и приходится создавать их окольными путями вручную. Тем не менее, предоставьте, пожалуйста, для любой пары ряд данных из не менее 20-ти значений цены, ну, например, на ТФ Д1. Сделаю и приведу здесь.

