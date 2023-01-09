Системный индикатор Султонова - страница 13
Юсуф... сначала ваши изыски по бирже уважал.
Но потом когда начали идти- слоны..носороги.. тигры... буйволы итд... то я пас...
Вот даже вашу Виртуальную Цену уважаю. Там что то есть такое.
Но ЧЕТЫРЕ бара решают всё - это предел.
У тебя нет никаких решений и доказательств - даже попытки этих нет.
Просто бла-бла и бла.
Как всегда. Кто-то начинает ветку для обсуждения конкретных идей, а кто-то через каждые 5 минут кричит, что не верит во всё это. Даже после просьбы не флудить.
Считаете, что это всё не имеет смысла - уйдите с ветки. И Ваши нервы будут целее, и воды в теме будет значительно меньше.
Моя просьба- давайте вернемся- где есть Виртуальная Цена.
Вот там есть что-то правдивое.
Виртуальная цена - это произведение цены на соответствующий коэффициент в итоговом уравнении, иначе мы не вычислим текущую цену:
Будущее можно предсказать.
Погоду , например, предсказывают на день, два три дня довольно точно.
Там тоже такие же сложные процессы как и на рынках.
погода очень просто предсказывается, берётся среднее значение за несколько лет в этот день и вуаля - прогноз! причем оооочень точный, плюс минус 10C)))
таким образом можно "предсказывать" погоду на лет 20 вперёд... дальше нельзя, климат меняется
Сожалею, что, не поняли суть проблемы. Повторяю который раз: я не прогнозирую и не пытаюсь прогнозировать! Это невозможно. Я "фотографирую" истинное состояние рынка с учетом 8-ми исторических и 5-ти текущих цен. Без учета текущих цен невозможно оценить состояние рынка на данный момент. С другой стороны, если не понимаете, какая Вам разница, как я считаю сигнал для выработки вердикта индикатора? Смотрите только результаты, а понимание не заставит себя ждать.
Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.
Возможно, удастся решить проблему опережающего сигнала индикатора, см. https://www.mql5.com/ru/forum/307847#comment_11078602
Опережение - это и есть прогнозирование.
Именно эти слова для меня были заманухой, и, думаю для большинства в этой ветке.
Николай, подробнее рассмотрим ситуации, с которыми столкнулся индикатор и как он разрешил возникшие проблемы, а потом будем спорить опережение ситуации это или что-то другое и как это сформулировать и каким термином:
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Видим, что, во время флэтта, к точке 20 визуально нет никакого намека на падение рынка,но а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. Как назвать этот факт, если не опережением?!! До сих пор существовал метод, определяющий направление движения рынка после выхода из флэтта, который уверенно и дважды продемонстрировал индикатор? Раньше могли определять ложные движения рынка? Индикатор запросто пресек этот обман! Что еще можно требовать от индикатора для успешной торговли?
Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:
Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:
Опять индикатор в условиях флэтта, решительно советует закрыть все СЕЛЛы и открыть БАЙ, поскольку, а4 впервые значительно превысил единицу и оказался в районе 8-ми, хотя я не вводил никакой информации о будущем поведении цены. Введена только информация, отмеченные красными точками. Как мне назвать такое поведение индикатора, кроме как опережение???
Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:
Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим и по истечении 3-х баров он считает это движение обманным, советует закрыть все БАИ и твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:
Как мне назвать такую прозорливость индикатора???? Посоветуйте мне подходящий термин, пожалуйста.
Всех оппонентов прошу сначала внимательно ознакомиться с принципом работы индикатора и не переть своими необоснованными предположениями и псевдо- убеждениями, а также, с высоты своего "опыта" торговли на рынке, против фактов, которых продемонстрировал индикатор!
Что будет показывать индикатор для GBPUSD по ТФ от M1 до H4 для :
1) 6, 15,18 марта.
2) 11,12,13 марта.
Спасибо.
Не пойму Вас, Юсуф. Вы шутите что-ли?
Как можно говорить о опережении, когда само опережение уже присутствует в расчете в виде y.
Формулы, предоставленные Вами, совершенно непригодны для чтения. Почему Вы используете знак суммы Σ ?
Объясните, пожалуйста, смысл формул 31-35
то, что Вас вдохновил тот факт, что ΣЦвирт=Ц5 факт. (см. самое первое сообщение в этой ветке), на самом деле должен был Вас насторожить, что Вы где-то совершили ошибку в своих логических рассуждениях.
Это ни что иное, как факт того, что все Ваши вычисления можно упростить до банального y( оно же Ц5 факт.), которое вы используете для вычислений.
Пока это пример, а не факт . Ну спрогнозируйте на понедельник любую пару. Мы посмотрим , будет легче понять суть
Уважаемый Владимир, это очень трудоемкая работа даже для Экзель в ручном режиме. Нужно раз пользоваться оперативной и твердой памятью для сохранения результатов промежуточных расчетов. Этого нет в Экзеле и приходится создавать их окольными путями вручную. Тем не менее, предоставьте, пожалуйста, для любой пары ряд данных из не менее 20-ти значений цены, ну, например, на ТФ Д1. Сделаю и приведу здесь.