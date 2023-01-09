Системный индикатор Султонова - страница 19
ТЗ на советник с формулами и файл экзель есть. ***
Не нарушайте! Единственный законный путь - это Фриланс!
Фриланс за деньги, а здесь нужно проверить идею и ищется альтруист. Это немного разные вещи)
Спасибо, исправили, а я убрал звездочки. Попытался разместить заказ во фрилансе - не приняли по причине недостаточности средств на счету (6 у е), а нужно, видимо 30. На кошелке вебмани есть 70 у е, но он мне, временно недоступен. Хочу спросить - есть возможность прямого пополнения прямым переводом, например, через золотую корону?
Все виды пополнения своего mql5 аккаунта Вы можете видеть в своём профиле: Платежи -> Пополнить счёт. Например у меня так:
Его можно и нужно понять. Кто давно занимается форексом, знает эту ситуацию, когда в голову приходит какая-то, как тебе кажется, интересная идея. Ты увлечён и одержим этой идеей, ревностно отстаиваешь её, не допускаешь возможности её краха, а поэтому даёшь отпор всем критикам этой идеи. Проходит время, идея не подтверждается, ты охладеваешь к ней и начинаешь понимать, что критики были правы. Начинаешь снова придумывать что-то новое, и так по кругу.)
Да, конечно. Каждый, кто реально продвинулся в этом поприще, отправил в корзину не один десяток "супер-идей", которые рождались с криком "Эврика!!!".
Но здесь проблема в другом.
То, что из Юсуфа идеи бьют фонтаном и в нем кипит творческая энергия - это здорово. Но беда в том, что он, много лет обучая студентов, не хочет обучатся сам. Я имею ввиду - начать самому программировать. Я бы мог подумать, что программирование - это не его. Но он же в Exel это все делает. Не понимаю кто ему вбил в голову, что между им-исследователем и им-исследователем-программистом существует непреодолимый барьер.
Если бы он научился сам кодить свои идеи, то быстро бы наигрался в эти детские игрушки: как из 4 бар истории предсказывать цену и перешел бы к более серьезным вещам.
Если бы я все свои прошлые идеи выставлял на форум, то меня бы тоже освистывали и забрасывали тухлыми помидорами. Слава Всевышнему, этот этап я прошел самостоятельно, не выводя это на общественность.
Но когда он каждый раз ищет программистов, он находит как правило дилетантов, которые сами еще не наигрались в эти игрушки.
В результате Юсуф, ища таких программистов, создает подобные ветки на форуме, баламутя и отвлекая народ, зарабатывая отрицательные баллы и процесс развития Юсуфа неимоверно замедляется.
Предлагаю Юсуфу все же начать изучать программировать и мы ему в этой ветке поможем на примере данного индикатора. Если он согласится, конечно.
Юсуф, уверяю Вас, что написать индикатор этой ветки на MQL5 будет гораздо легче, чем то, что Вы сделали на Exel. Сэкономьте себе время и остальным тоже. Я верю - из Вас получится толк.
Если Вы даете добро, то я готов подготовить здесь для Вас болванку для Вашего будущего индикатора и объяснять по ходу некоторые моменты и отвечать на конкретные вопросы. Другие, думаю, тоже присоединяться.
Другим начинающим программистам тоже будет полезно наблюдать и участвовать в этом процессе.
На самом деле, в Ексель можно сделать абсолютно все, включая проверку на истории, и не только. Так, мои первые ТС были на Ексель.
не согласен
С excel я тоже на "ты". Его тоже очень активно использовал и с макросами, и со сложными формулами. В общей сложности сотни часов на разработку различных многостраничных форм. Выжимал я из него практически все на что он способен.
Главный вердикт - неимоверные тормоза.
не согласен
С excel я тоже на "ты". Его тоже очень активно использовал и с макросами, и со сложными формулами. В общей сложности сотни часов на разработку различных многостраничных форм. Выжимал я из него практически все на что он способен.
Главный вердикт - неимоверные тормоза.
Тоже начинал с эксель, потом макросы, потом визуальный бейсик. А когда пришёл на форекс, легко освоил MQL4. Да, на mql проверять идеи можно гораздо быстрее.
Хорошо, Николай, выложу сюда ТЗ на создание советник, он пригодиться и для создание индикатора после доработки со стороны участников форума. Прошу всех программистов, выкладывать здесь варианты своего кода в открытое обозрение и обсуждения.