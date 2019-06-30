Накопим данные погоды за два-три года, например г. Чита. И выводим на график МТ4. Погодные колебания почти знаем - зимой- 30-45, летом +20+30 в среднем.

Добрый день!

Ведь погоду можно прогнозировать намного точнее, чем движение валютной пары.

Можем ли прогнозировать погоду с точностью + - 5 град. ?

Используя те же индикаторы и нейросети.

 

Погода прогнозируется на основе движения воздушных масс - снимки из космоса, данные с метеостанций...

Если у вас есть данные от крупнейших покупателей/продавцов (банки, биржи), то тоже можете прогнозировать валютные пары.
Это инсайд называется - посадят на раз два)

 
Прогнозировать не пробовал, не было интереса и необходимости. Не синоптик  я :)  А вот  МТС на температурном графике проверял.  Работает токо в путь, паттерны те же что и на рынке. (А отчего им быть другими то?  Грааль вездесущ :)   Подумайте над этим :)
 
Зимой холодно, летом тепло))
Ребята, для обсуждений всего для четвёрки есть отдельный раздел. Какого хрена засираете другие разделы? Религия не позволяет или ума не хватает разместить вопрос там, где положено?
 
А ПРИЧЕМ здесь 4-ка? Напишем робота на мт5. Название раздела смотрели?
 
Если будут данные по статистики в csv, киньте, давно хотел посмотреть, но все как-то лениво было.
 
и мне

 

Выше уже сказали, что там прогноз делается не на основе прошлых данных.

Вообще достаточно наивно думать что любой график можно прогнозировать используя какой-то там технический анализ.

 
А почему нет? Известно, что земля вращается со стабильной частотой вокруг оси и вокруг солнца. Колличество энергии поступающей стабильно изменяется. Значит на графике могцт быть явно выраженные зависимости. Особых успехов в прогнозировании врятли добьемся, но для общего развития интересно. 
Рынок почти так-же работает. Энергия поступает, котиррвки идут.


 
В прогнозе погоды достигнут большой прогресс. Данные берутся сейчас и делается прогноз.

Если на пальцах объяснить, получается, что сегодня это история завтрашнего дня, а прогноз по истории. Все просто Стасик.

Никак не доберусь сделать графический прогноз  форекс как делают на метео. Просто и оригинально.

Есть идея как сделать. Но тут может помочь только уважаемый Семко.

