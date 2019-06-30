Накопим данные погоды за два-три года, например г. Чита. И выводим на график МТ4. Погодные колебания почти знаем - зимой- 30-45, летом +20+30 в среднем.
Погода прогнозируется на основе движения воздушных масс - снимки из космоса, данные с метеостанций...
Если у вас есть данные от крупнейших покупателей/продавцов (банки, биржи), то тоже можете прогнозировать валютные пары.
Это инсайд называется - посадят на раз два)
Добрый день!
Ведь погоду можно прогнозировать намного точнее, чем движение валютной пары.
Можем ли прогнозировать погоду с точностью + - 5 град. ?
Используя те же индикаторы и нейросети.
Если будут данные по статистики в csv, киньте, давно хотел посмотреть, но все как-то лениво было.
и мне
Выше уже сказали, что там прогноз делается не на основе прошлых данных.
Вообще достаточно наивно думать что любой график можно прогнозировать используя какой-то там технический анализ.
В прогнозе погоды достигнут большой прогресс. Данные берутся сейчас и делается прогноз.
Если на пальцах объяснить, получается, что сегодня это история завтрашнего дня, а прогноз по истории. Все просто Стасик.
Никак не доберусь сделать графический прогноз форекс как делают на метео. Просто и оригинально.
Есть идея как сделать. Но тут может помочь только уважаемый Семко.
