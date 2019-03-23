Советники на MQL5 которые действительно зарабатывают.
Это может помочь всем нам. Давайте советовать советники которые действительно зарабатывают в реальной торговле а не на демо.
Ни кто вам тут ни чего советовать не будет. Сами думайте.
Зарабатывают советники из семейства "сетки", но вопрос в том, как долго это будет продолжаться. Если возникает ситуация, которой ранее не было при оптимизации, то вероятен слив по причине нехватки депозита - если вносить можно бесконечно, то и слива не будет. Поэтому вопрос в том, сколько готовы платить за риск, для, допустим, удвоения капитала.
Попытаться разработать эдесь и сейчас общими усилиями форумчан. Одну из идей озвучил ранее https://www.mql5.com/ru/forum/307613/page4#comment_11063310
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.
Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:
Продолжение:
Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:
Продолжение:
Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:
Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:
Это очень старая история.
И это происходит тогда, когда кто-то не хочет принимать все риски на себя, а хочет их размазать по всем ...
Я до сих пор помню историю, когда один человек спросил у другого о лучшем индикаторе, тот ответил ... и первый слил 10 баксов на том индикаторе ...
И вы не поверите - в течение 5 лет тот итальянец упоминал того украинца (который ему порекомендовал индикатор), и всегда говорил, что "Вы представляете? Я слил 10 баксов на том индикаторе!"
Я знаю кодеров (знаменитых), которые именно по этой причине никогда не публикуют нигде свои советники даже за деньги ...
Если короче - то это проблема рисков. А именно:
- один человек не хочет брать все риски на себя (риски выбора брокера, советника, сигнала), и распространяет эти риски на всех, думая, что кто-то пропиарится, и он найдет желаемое,
- а люди, зная эту ситуацию, просто воспринимают это как флуд или троллинг.
Я здесь пощу потому, что в англ части это все уже было, и много, и уже закончилось. Да, там закончилось!
На фейсбуке это только начинается ...
Но главное - если сигнальщики или продавцы в Маркете -захотят поговорить об этом в смысле систем торговли и так далее - то эта ветка будет очень востребована.
Если нет - ветка бесполезная извиняюсь.
НЕТУ "постоянно зарабатывающих" экспертов. Любой эксперт - имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка - дольше, чем периоды заработка.
... если сигнальщики или продавцы в Маркете - захотят поговорить об этом в смысле систем торговли и так далее - то эта ветка будет очень востребована.
Вот что главное ... если они захотят в вашей ветке поговорить "о своем" (не нарушая правила форума) - то тут все нормально.
И тут даже китайцы будут переводить для себя ...
Если нет - то нет.
Я как-то купил советник. У кого-то (у кого - не знаю). Так как я - не программист.
Мне просто очень был нужен советник, который бы двигал стоп лоссы и тейк профиты когда я сплю.
Быстро был нужен.
Я купил (быстро).
И вы не представляете - друг того сингапурского продавца написал мне в личку - типа - почему я - модератор англ части форума - что-то купил (и я никогда не был в Сингапуре) ...
Ну, надо было, и купил ...
Если мой пост короче -
Покупайте у тех, кого знаете (лично, или по форуму по их постам).
НЕТУ "постоянно зарабатывающих" экспертов. Любой эксперт - имеет периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка - дольше, чем периоды заработка.
Георгий, с первой частью соглашусь. А со второй нет. Я бы уточнил:
Некоторые вообще не имеют периодов заработка. И заработок есть исключительно в тестере MT4 и то, только с плохим качеством моделирования.
Если советники, где периоды стагнации дольше, чем периоды заработка, но при этом за одну прибыльную сделку можно заработать, сколько было потеряно на десятке убыточных.
А есть советники, где периоды заработка могут длиться много месяцев, а затем за день/неделю/месяц советник сольёт весь депозит.
А топикастеру можно посоветовать посмотреть сигналы.
Если долго рыться, то можно найти, где по нескольку лет люди торгуют советниками. Не всегда на 100% торговля автоматизирована, при этом не факт, что та часть торговли, которая была не автоматизирована лучше той, что автоматизирована. Как правило - наоборот.
Но не обязательно только эти советники будут выложены на маркете.
