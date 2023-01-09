Системный индикатор Султонова - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Дмитрий. Привел к такому виду, это правильно?
Да, там после запятой нули.
Посмотрите первые рез-ты на предыдущей странице.
1. Как мне с Вами разговаривать, если Вы не понимаете смысл знака суммы Σ ? Это означает процесс суммирования всех цен, участвующих в расчетах ΣY=Y1+Y2+....+Yn;
Нужно быть телепатом, чтобы понять что у Вас:
тем более, когда у Вас фигурирует только Y, и отсутствует даже упоминания про Y1,Y2 ... Yn.
кстати, что это такое?
попробую угадать:
Y1=X0
Y2=X1
Y3=X2
...
Yn=X(n-1)
если я не прав, то что же?
а если прав, то зачем вводить понятие Y? "Кручу, верчу - запутать хочу"
И тогда как понимать, допустим, ΣX3?
, , или , или , илиили ...?
Берешь любую математическую шнягу, разворачиваешь ее другим боком... и очень долго производишь впечатление математика-инноватора-изобретателя.
Нужно быть телепатом, чтобы понять что у Вас:
тем более, когда у Вас фигурирует только Y, и отсутствует даже упоминания про Y1,Y2 ... Yn.
кстати, что это такое?
попробую угадать:
Y1=X0
Y2=X1
Y3=X2
...
Yn=X(n-1)
если я не прав, то что же?
а если прав, то зачем вводить понятие Y? "Кручу, верчу - запутать хочу"
И тогда как понимать, допустим, ΣX3?
, , или , или , илиили ...?
Николай, не отчаиваетесь, все подробно Вам объясню:
Постулируется, что, если между известными n значениями Y и соответствующими известными 4-мя переменными X1,X2, X3 и X4 любого процесса
существует зависимость у = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, то неизвестные коэффициенты этого уравнения однозначно могут быть определены из сл. системы, созданной по мотивам МНК, состоящей из 5-ти уравнений, поскольку, неизвестных коэффициентов у нас 5:
Гаусс решает эту систему, поэтапно, таким образом:
1. Из первого уравнения неявно определяет коэффициент а0 путем переноса всех членов, кроме na0 в правую часть и делением правой части на n получает соотношение (1) для а0;
2. Неявно найденное громоздкое a0 подставляет во второе уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а1 и получает соотношение (2);
3. Неявно найденное более громоздкое a1 подставляет в третье уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а2 и получает соотношение (3);
4. Неявно найденное еще более громоздкое a2 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а3 и получает соотношение (4);
5. Неявно найденное сверх - громоздкое a3 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а4 и получает соотношение (5);
6. Неявно найденное супер - громоздкое a4 подставляет в пятое уравнение и описанным в п.1 способом однозначно определяет численное значение а4;
7. Найденное численное значение а4 подставляет в (4) и получает численное значение а3;
8. Найденное численное значение а3 подставляет в (3) и получает численное значение а2;
9. Найденное численное значение а2 подставляет в (2) и получает численное значение а1;
10. Найденное численное значение а1 подставляет в (1) и получает численное значение а0;
Другой, матричный метод Крамера, признан еще более сложным, чем описанный выше, метод Гаусса.
Николай, не отчаиваетесь, все подробно Вам объясню:
Если постулировать, что, если между известными n значениями Y и соответствующими известными 4-мя переменными X1,X2, X3 и X4 любого процесса
существует зависимость у = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, то неизвестные коэффициенты этого уравнения однозначно могут быть определены из сл. системы, созданной по мотивам МНК, состоящей из 5-ти уравнений, поскольку, неизвестных коэффициентов у нас 5:
Так Y все же один или n?
у(или все же y1) = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 = x0 (так?)
Кто что-нибудь понял?
ЗЫ Похоже здесь я один пытаюсь разобраться в Ваших формулах.
Хоть бы написали, как положено, полную систему уравнений не с x1, x2, ... y, y1..., а с ценами, например open: x0=open[0], x1=open[1], x2=open[2], x3=open[3].... без всяких, дублирующих икс, игреков.
Ох, бяда у Вас с написанием понятных недвусмысленных формул.
Бросаю я это гиблое дело...
Николай, не отчаиваетесь, все подробно Вам объясню:
Если постулировать, что, если между известными n значениями Y и соответствующими известными 4-мя переменными X1,X2, X3 и X4 любого процесса
существует зависимость у = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, то неизвестные коэффициенты этого уравнения однозначно могут быть определены из сл. системы, созданной по мотивам МНК, состоящей из 5-ти уравнений, поскольку, неизвестных коэффициентов у нас 5:
Гаусс решает эту систему, поэтапно, таким образом:
1. Из первого уравнения неявно определяет коэффициент а0 путем переноса всех членов, кроме na0 в правую часть и делением правой части на n и получает соотношение (1);
2. Неявно найденное громоздкое a0 подставляет во второе уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а1 и получает соотношение (2);
3. Неявно найденное более громоздкое a1 подставляет в третье уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а2 и получает соотношение (3);
4. Неявно найденное еще более громоздкое a2 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а3 и получает соотношение (4);
5. Неявно найденное сверх - громоздкое a3 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а4 и получает соотношение (5);
6. Неявно найденное супер - громоздкое a4 подставляет в пятое уравнение и описанным в п.1 способом однозначно определяет численное значение а4;
7. Найденное численное значение а4 подставляет в (4) и получает численное значение а3;
8. Найденное численное значение а3 подставляет в (3) и получает численное значение а2;
9. Найденное численное значение а2 подставляет в (2) и получает численное значение а1;
10. Найденное численное значение а1 подставляет в (1) и получает численное значение а0;
Другой, матричный метод Крамера признан еще более сложным, чем описанный выше, метод Гаусса.
Теперь оцените изящество и исключительную простоту моего прямого метода:
Так Y все же один или n?
у(или все же y1) = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 = x0 (так?)
Кто что-нибудь понял?
ЗЫ Похоже здесь я один пытаюсь разобраться в Ваших формулах.
Хоть бы написали, как положено, полную систему уравнений не с x1, x2, ... y, y1..., а с ценами, например open: x0=open[0], x1=open[1], x2=open[2], x3=open[3].... без всяких, дублирующих икс, игреков.
Ох, бяда у Вас с написанием понятных недвусмысленных формул.
Бросаю я это гиблое дело...
Написано - же, их количество равно n в общем случае и ничем не ограничено, м.б. 1оо, 1000, ....., 1000 000 000 ....N. В этом случае, мы получаем МНК оценку значений коэффициентов и точное совпадение Yрасч и Yфакт. не гарантируется. Зато, гарантируется всеобщий охват массива N.
В нашем случае, я ограничился минимально возможным массивом n=5, равного количеству неизвестных коэффициентов в пользу точного совпадения Yрасч и Yфакт.. Зато, не гарантируется всеобщий охват массива N.