Системный индикатор Султонова - страница 15

Ну - попал. 
 
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, Дмитрий. Привел к такому виду, это правильно?

Да, там после запятой нули.
 
Dmitriy Skub:
Да, там после запятой нули.

Посмотрите первые рез-ты на предыдущей странице.

 
Yousufkhodja Sultonov:

1. Как мне с Вами разговаривать, если Вы не понимаете смысл знака суммы Σ ?  Это означает процесс суммирования всех цен, участвующих в расчетах  ΣY=Y1+Y2+....+Yn;

Нужно быть телепатом, чтобы понять что у Вас:


тем более, когда у Вас фигурирует только Y, и отсутствует даже упоминания про Y1,Y2 ... Yn.

кстати, что это такое?

попробую угадать:

Y1=X0

Y2=X1

Y3=X2

...

Yn=X(n-1)

если я не прав, то что же?

а если прав, то зачем вводить понятие Y? "Кручу, верчу - запутать хочу"

И тогда как понимать, допустим,  ΣX3?

,   , или , или , илиили ...?

 
Берешь любую математическую шнягу, разворачиваешь ее другим боком... и очень долго производишь впечатление математика-инноватора-изобретателя.
 
Dmitry Fedoseev:
Берешь любую математическую шнягу, разворачиваешь ее другим боком... и очень долго производишь впечатление математика-инноватора-изобретателя.
Самое смешное, что вся эта псевдонаучная пустышка не приносит практическому Форексу ни малейшей пользы!
 
Николай, не отчаиваетесь, все подробно Вам объясню:

 Постулируется, что, если между известными n значениями Y и соответствующими известными 4-мя переменными X1,X2, X3 и X4 любого процесса

существует зависимость у = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, то неизвестные коэффициенты этого уравнения однозначно могут быть определены из сл. системы, созданной по мотивам МНК, состоящей из 5-ти уравнений, поскольку, неизвестных коэффициентов у нас 5:

Гаусс решает эту систему, поэтапно, таким образом:

1. Из первого уравнения неявно определяет коэффициент а0 путем переноса всех членов, кроме na0 в правую часть и делением правой части на n  получает соотношение (1) для а0;

2. Неявно найденное громоздкое a0 подставляет во второе уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а1 и получает соотношение (2);

3.  Неявно найденное более громоздкое a1 подставляет в третье уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а2 и получает соотношение (3);

4. Неявно найденное еще более громоздкое a2 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а3 и получает соотношение (4);

5. Неявно найденное сверх - громоздкое a3 подставляет в четвертое уравнение и описанным в п.1 способом неявно определяет а4 и получает соотношение (5);

6. Неявно найденное супер - громоздкое a4 подставляет в пятое уравнение и описанным в п.1 способом однозначно определяет численное значение а4;

7. Найденное численное значение а4 подставляет в (4) и получает численное значение а3;

8. Найденное численное значение а3 подставляет в (3) и получает численное значение а2;

9. Найденное численное значение а2 подставляет в (2) и получает численное значение а1;

10. Найденное численное значение а1 подставляет в (1) и получает численное значение а0;

Другой, матричный метод Крамера, признан еще более сложным, чем описанный выше, метод Гаусса.

 
Теперь оцените изящество  и исключительную простоту моего прямого метода:

Мне абсолютно не интересен способ решения СЛАУ, т.к. это вообще не проблема. 
Я задавал вопросы по формированию самой СЛАУ. Не понятно, что решать и зачем. Для получения коэффициентов а1, а2....и на основе их строить систему? Но это же, как говорил известный персонаж: чушь, муть и компот.
 
Написано - же, их количество равно n в общем случае и ничем не ограничено, м.б. 1оо, 1000, ....., 1000 000 000 ....N. В этом случае, мы получаем МНК оценку значений коэффициентов и точное совпадение Yрасч и Yфакт. не гарантируется. Зато, гарантируется всеобщий охват массива N.

В нашем случае, я ограничился минимально возможным массивом n=5, равного количеству неизвестных коэффициентов в пользу точного совпадения Yрасч и Yфакт.. Зато, не гарантируется всеобщий охват массива N.

