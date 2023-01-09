Системный индикатор Султонова - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виртуальная цена - это произведение цены на соответствующий коэффициент в итоговом уравнении, иначе мы не вычислим текущую цену:
Уважаемый Владимир, это очень трудоемкая работа даже для Экзель в ручном режиме. Нужно раз пользоваться оперативной и твердой памятью для сохранения результатов промежуточных расчетов. Этого нет в Экзеле и приходится создавать их окольными путями вручную. Тем не менее, предоставьте, пожалуйста, для любой пары ряд данных из не менее 20-ти значений цены, ну, например, на ТФ Д1. Сделаю и приведу здесь.
Не пойму Вас, Юсуф. Вы шутите что-ли?
Как можно говорить о опережении, когда само опережение уже присутствует в расчете в виде y.
Формулы, предоставленные Вами, совершенно непригодны для чтения. Почему Вы используете знак суммы Σ ?
Объясните, пожалуйста, смысл формул 31-35
то, что Вас вдохновил тот факт, что ΣЦвирт=Ц5 факт. (см. самое первое сообщение в этой ветке), на самом деле должен был Вас насторожить, что Вы где-то совершили ошибку в своих логических рассуждениях.
Это ни что иное, как факт того, что все Ваши вычисления можно упростить до банального y( оно же Ц5 факт.), которое вы используете для вычислений.
1. Как мне с Вами разговаривать, если Вы не понимаете смысл знака суммы Σ ? Это означает процесс суммирования всех цен, участвующих в расчетах ΣY=Y1+Y2+....+Yn;
2. В указанных Вами цепи формул V - означает вариацию, а С - ковариацию переменных. По логике построения формул, мне пришлось признать, что, простая сумма переменной также есть ковариация этих переменных. Это моя личная инициатива. Не хотите это признать, смотрите на них как простую сумму переменных, как в МНК.
3. Решение СЛАУ по моей методике подразумевает широкое использование понятий V и С, что позволило прийти к прямому определению коэффициентов против изнурительного ступеньчатого их определения методом Гаусса и, сложного на порядок, матричного метода Крамера.
4. На "ΣЦвирт=Ц5 факт. (см. самое первое сообщение в этой ветке), на самом деле должен был Вас насторожить, что Вы где-то совершили ошибку в своих логических рассуждениях." - к этому я стремился и добился c компьютерной точностью, иначе, нужно было искать ошибку в расчетах!
Только приводите, пожалуйста, таблицей. А не списком нечитабельным.
Приведу для одной строчки, остальное проверьте и преобразуйте сами, пожалуйста:
Уважаемый Владимир, это очень трудоемкая работа даже для Экзель в ручном режиме. Нужно раз пользоваться оперативной и твердой памятью для сохранения результатов промежуточных расчетов. Этого нет в Экзеле и приходится создавать их окольными путями вручную. Тем не менее, предоставьте, пожалуйста, для любой пары ряд данных из не менее 20-ти значений цены, ну, например, на ТФ Д1. Сделаю и приведу здесь.
Вот, пожалуйста - формат OHLC:
106210.00000,106950.00000,104480.00000,106950.00000
107200.00000,107200.00000,105170.00000,106160.00000
105970.00000,107380.00000,105860.00000,107310.00000
106800.00000,107000.00000,106200.00000,106200.00000
106400.00000,109200.00000,106400.00000,108900.00000
109200.00000,111430.00000,109200.00000,111100.00000
111330.00000,112300.00000,110550.00000,111520.00000
111880.00000,113100.00000,111640.00000,112800.00000
112700.00000,113510.00000,112000.00000,113510.00000
113310.00000,114210.00000,112860.00000,113450.00000
113400.00000,113800.00000,112140.00000,113320.00000
113900.00000,114320.00000,112950.00000,113280.00000
113980.00000,115150.00000,113750.00000,114870.00000
114650.00000,115300.00000,113900.00000,114890.00000
115300.00000,116640.00000,115220.00000,116350.00000
116310.00000,116610.00000,115850.00000,115910.00000
115250.00000,116010.00000,115200.00000,115490.00000
115890.00000,117460.00000,115890.00000,117090.00000
117190.00000,118150.00000,116950.00000,118000.00000
118160.00000,118450.00000,117170.00000,117780.00000
118350.00000,118590.00000,116590.00000,117060.00000
Вот, пожалуйста - формат OHLC:
Все столбцы слились, отделите, пожалуйста, только ряд Open или любой ряд
Что будет показывать индикатор для GBPUSD по ТФ от M1 до H4 для :
1) 6, 15,18 марта.
2) 11,12,13 марта.
Спасибо.
Это возможно после создания кода индикатора.
Все столбцы слились, отделите, пожалуйста, только ряд Open
106210.00000
107200.00000
105970.00000
106800.00000
106400.00000
109200.00000
111330.00000
111880.00000
112700.00000
113310.00000
113400.00000
113900.00000
113980.00000
114650.00000
115300.00000
116310.00000
115250.00000
115890.00000
117190.00000
118160.00000
118350.00000
У Вас уже есть готовые формулы и ТЗ?
Просто не пойму, почему его не заказать в маркете, если всё есть?
Если хотите бесплатно, то выкладываете тут эксель с автоматизированными расчетами - это будет куда понятней.
Пусть отзовется программист, передам эксель с автоматизированными расчетами. Фриланс не принял мой заказ из-за того, что, у меня оказались всего 6$, вместо минимальных 30. Пополнить счет оперативно не могу по причине временной недоступности компа с кошельком Вебмани. Или есть способ пополнения прямым переводом?
Спасибо, Дмитрий. Привел к такому виду, это правильно?
106210
107200
105970
106800
106400
109200
111330
111880
112700
113310
113400
113900
113980
114650
115300
116310
115250
115890
117190
118160
118350
Первые рез-ты:
Дмитрий, это не рынок, характерный для Форекс. Первые 2 бара вообще не ведется торговля. Торгуются только 3-тий, 4-тый и 5-тый бары с резкими, нерыночными вмешательствами на ход торговли. Вам удалось разыграть меня, но, индикатору удалось выявить этот Ваш нечестный финт, хотя, даже в этих парадоксальных условиях верно рассчитал направление движения этого непонятного неклассического рынка, если это можно назвать рынком. Не жалко Вам потраченного на решение этого ребуса, времени? Должно быть стыдно. От Вас таково подлого подлога не ожидал. Неужели не нашли данные с нормальных Форекс-инструментов?