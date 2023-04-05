От теории к практике - страница 1289

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Alexander_K:

Ладно, ребята. Всем - удачи! Пока временно буду отсутствовать на форуме. Появлюсь в конце недели с отчетом. Сигнал пока открывать не буду - стремно.

Да не покинет нас Грааль!!!

Все - исчезаю.

2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу  о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),

нет - не 95% меньше. Вот информация  от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:

"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."

 
Roman Shiredchenko:

2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу  о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),

нет - не 95% меньше. Вот информация  от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:

"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."

Оч интерсно. Особенно учитывая, что в CFD нет кредитного плеча.)
 
Roman Shiredchenko:

2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу  о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),

нет - не 95% меньше. Вот информация  от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:

"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."

просто на форекс добавили CFD на акции. а акции в 10 раз волатильнее, чем валютные пары.
а трейдуны, по привычке, начали торговать cfd с тем же плечом , что и валюты торговали.
в итоге большинство льют.

регулятор решил обязывать брокеров писать эти надписи внизу сайтов.

внизу сайтов кухонь вы такие надписи не увидите.
 
khorosh:

Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой  ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования  (01.06.2018-01.06.2019)  советника, которым в данное время занимаюсь.  ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.


Вот  это я понимаю , теория и практика!
 
multiplicator:
просто на форекс добавили CFD на акции. а акции в 10 раз волатильнее, чем валютные пары.
а трейдуны, по привычке, начали торговать cfd с тем же плечом , что и валюты торговали.
в итоге большинство льют.

регулятор решил обязывать брокеров писать эти надписи внизу сайтов.

внизу сайтов кухонь вы такие надписи не увидите.

Аааа, вот щас понятно.  Там ещё максимальное плечо они сделали 1:30 - это типа под регулятором...

Чтобы отвязаться от регулятора и сделать например как было 1:400 - то надо выполнить три условия: 

 
Roman Shiredchenko:

2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу  о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),

нет - не 95% меньше. Вот информация  от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:

"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."

Я проверял эти данные, на конкурсе ЛЧИ и в одном общедоступном тестере где есть статистика играющих, везде результат был примерно одинаковый примерно 90-97% льющих. Из тех кто выжил, в течении нескольких лет наверно никого не останется.

 
Vitali Kadel:
Вот  это я понимаю , теория и практика!
Это тестер. 
[Удален]  
Roman Shiredchenko:

2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу  о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),

нет - не 95% меньше. Вот информация  от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:

"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."

И что тут нового?
 
khorosh:

Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой  ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования  (01.06.2018-01.06.2019)  советника, которым в данное время занимаюсь.  ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.

дрова так дрова, даешь костер инквизиции ;)

идея ловли разворотов, немного отлично от мучений АКакия, 100% в +, отрицательные  от каких то других идей:

littlegrail_

P.S. Цель сего эксперимента - чтобы что-то/когото критиковать(АКакия) надо сделать аналогичное  самому.

 
Unicornis:

P.S. Цель сего эксперимента - чтобы что-то/когото критиковать(АКакия) надо сделать аналогичное  самому.

хороший график, если еще и стоплоссы есть, тогда вообще Грааль!

а что там с топикстартером? он живой еще? вчера утром евру рассматривал, после обеда глянул, а там вверх пулей все стрельнуло.... он? ))) 

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