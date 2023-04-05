От теории к практике - страница 1289
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Ладно, ребята. Всем - удачи! Пока временно буду отсутствовать на форуме. Появлюсь в конце недели с отчетом. Сигнал пока открывать не буду - стремно.
Да не покинет нас Грааль!!!
Все - исчезаю.
2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),
нет - не 95% меньше. Вот информация от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:
"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."
2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),
нет - не 95% меньше. Вот информация от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:
"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."
2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),
нет - не 95% меньше. Вот информация от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:
"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."
а трейдуны, по привычке, начали торговать cfd с тем же плечом , что и валюты торговали.
в итоге большинство льют.
регулятор решил обязывать брокеров писать эти надписи внизу сайтов.
внизу сайтов кухонь вы такие надписи не увидите.
Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования (01.06.2018-01.06.2019) советника, которым в данное время занимаюсь. ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.
просто на форекс добавили CFD на акции. а акции в 10 раз волатильнее, чем валютные пары.
а трейдуны, по привычке, начали торговать cfd с тем же плечом , что и валюты торговали.
в итоге большинство льют.
регулятор решил обязывать брокеров писать эти надписи внизу сайтов.
внизу сайтов кухонь вы такие надписи не увидите.
Аааа, вот щас понятно. Там ещё максимальное плечо они сделали 1:30 - это типа под регулятором...
Чтобы отвязаться от регулятора и сделать например как было 1:400 - то надо выполнить три условия:
2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),
нет - не 95% меньше. Вот информация от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:
"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."
Я проверял эти данные, на конкурсе ЛЧИ и в одном общедоступном тестере где есть статистика играющих, везде результат был примерно одинаковый примерно 90-97% льющих. Из тех кто выжил, в течении нескольких лет наверно никого не останется.
Вот это я понимаю , теория и практика!
2Алл: Господа - всем доброго времени суток. Долго размышлял куда (похоже ветвь о помощи тех, кто заработал - вытерли), в итоге решил сюда - для информации: к вопросу о 95% льющих :-) -типа НАС меньше - УРА! :-),
нет - не 95% меньше. Вот информация от английского брокера - название не пишу, дабы не рекламировать:
"CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча. 74% счетов инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги."
Что-то затухла ветка, подброшу дровишек.) Ранее уже писал в этой ветке, что всё-таки лучше искать "грааль" , в котором входы по тренду. В подтверждении этого выкладываю результаты тестирования (01.06.2018-01.06.2019) советника, которым в данное время занимаюсь. ТС заложенная в нём в некотором смысле антипод ТС, которую здесь рассматривает топик стартёр. Так как направление входа не в направлении возврата к средней, а в направлении от средней по тренду.
дрова так дрова, даешь костер инквизиции ;)
идея ловли разворотов, немного отлично от мучений АКакия, 100% в +, отрицательные от каких то других идей:
P.S. Цель сего эксперимента - чтобы что-то/когото критиковать(АКакия) надо сделать аналогичное самому.
P.S. Цель сего эксперимента - чтобы что-то/когото критиковать(АКакия) надо сделать аналогичное самому.
хороший график, если еще и стоплоссы есть, тогда вообще Грааль!
а что там с топикстартером? он живой еще? вчера утром евру рассматривал, после обеда глянул, а там вверх пулей все стрельнуло.... он? )))