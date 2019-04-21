Самая банальная стратегия торговли - страница 39
Единичный прогноз, как совпадающий, так и не совпадающий с реалом - это вообще ни о чем.
Совершенно с Вами согласен. Я уже неоднократно это здесь написал. Любая отдельная сделка может пойти совсем не по прогнозу. Важна лишь устойчивость прогнозов в статистическом смысле. Тем не менее, при некотором достаточно высоком уровне статистической устойчивости можно ради потехи публики и единичные прогнозы иногда показать. Чтобы публика не уверовала окончательно в
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Всё-таки пока не могу понять как происходит декомпозиция. Заметил лишь что при R=0 Rup и Rdw равны 1x10-3. И при, допустим, Rup стремящемуся к нулю Rdw стремится к R. И наоборот. Но пока в формулу не сложилось.
Всё-таки пока не могу понять как происходит декомпозиция.
Такое чувство, что смотря на то, как цена EURUSD (после момента прогноза - синяя кривая) медленно ползёт в соответствии с прогнозом (красная кривая) публика приходит в замешательство и возбуждение. Мдя. Медленно сползают с лиц ухмылки, дедушки вдруг осознают, что мир устроен совсем не так, как они считали.
Уж коли зашла речь о банальных стратегиях, то напомню о скользящих средних - Системы на скользящих средних: живы ли еще «машки»?
Заголовок статьи, собственно, сам вылез на экран вместе с прочими holodilnik.ru, пришлось прочитать.)
Единичный прогноз, как совпадающий, так и не совпадающий с реалом - это вообще ни о чем. Если говорить о ТФ 5м, то для подтверждения нужна статистика прогнозов года этак за полтора. Хотя бы на истории.
Не, я не прошу, чтобы вы кому-то что-то здесь подтверждали.
Все только начинается, надеюсь посты не удалит....
Не многим ранее:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1069#comment_10996114
Итак, проснулись. Посмотрим, как выполняется прогноз:
В первой трети спрогнозированных 24 часов согласие реального хода цены с прогнозом следует признать очень хорошим.
Дальше началось рассогласование (само по себе это неудивительно, очевидно, что чем дальше от момента прогнозирования, тем меньше надёжность прогноза).
Причина этого рассогласования очевидна. Вспомним, как делался прогноз:
Положительная и отрицательная кривые Rup и Rdw были некоторым не особенно вопиюще глупым образом продолжены в будущее грубо на глаз парой-тройкой кусочков прямых каждая. Сумма Rup+Rdw, напоминаю, есть R, то есть разность цены и SMA (порядка 1+2*z, где z = 144).
Так вот, на истории, когда я демонстрировал идею, я мог выбирать кусочки истории, где отклонения от нуля были велики, и прогноз строился на непреложном факте: что R, сильно отклонившаяся от нуля, вёрнётся к нулю.
Здесь же (смотрим на красную линию): изначальное отклонение от нуля было невелико (всего 0,0020), и после первой трети времени прогноза (примерно 8 часов из 24) красная линия (R, разность цены с SMA) оказывается в области около нуля, то есть без явного рассогласования с нулём. Совершенно очевидно, что из этой области она может пойти практически равновероятно в любую сторону. В частности, так как нарисовано - дальше вниз, в отрицательную область. Тогда нам бы "повезло", и согласие хода цены и прогноза продолжилось бы. В действительности же после приближения к нулю, R снова стала увеличиваться в положительную область, что и видно на отклонившемся от прогноза вверх ходе графика цены.
Таким образом, фокус в реальном времени получился частично.
Что ни разу не отменяет того простого факта, что момент, где он начал не получаться был известен заранее, равно как и того простого факта, что высокой надёжностью прогноз обладает только в той части, когда отклонение R от нуля велико, и прогнозируется ход к нулю (именно это и нужно торговать, если уж действительно торговать по такой примитивной модели).
Открывай сигнал для страждущих по скорее, всем охота заработать.
Только не такой
Только не такой
Милостиво разрешаю Вам запостить эту картинку ещё три раза, ибо если счёт, на котором я никогда не торговал с целью получить прибыль (о чём пару раз писал выше), может помочь Вам, в том, чтобы Вас попустило, чтобы Вам полегчало - я только рад. И санитара попросите вколоть дополнительную порцию галоперидола (кроме обычной, которую получаете каждый день перед завтраком).