Yury Stukalov:

обрати внимание на свою картинку по паре audusd и на мою чуть раньше там открыто и вверх и вниз и на обоих своп отрицательный

прокомментируй


А я знаю... что тут комментировать. Я лишь выписал свопы из спецификации символа.

 
Evgeniy Chumakov:


зачем?
 
Yury Stukalov:

Вы специально выбрали пару с отрицательным свопом!

 
Evgeniy Chumakov:


какой толк от этой информации
 
Дмитрий:

Единственный человек, оказавшийся способным хотя бы задать очевидный вопрос....Правда я не готов давать на него ответ... (c)

Вопрос человека относился к способу декомпозиции сигнала разности цены и SMA, то есть R, на составляющие: всегда положительную Rup, и всегда отрицательную Rdw. И он (этот вопрос) не имеет никакого отношения к тому, о чём рассуждаете Вы (о связи между прогнозом R и прогнозом цены). Связь между прогнозом R и прогнозом цены мною приведена много выше в явном виде (в виде простой формулы). Вы снова сказали глупость, и ведь даже не извинитесь.

 
Yury Stukalov:
Что бы наглядно видеть.  Посмотрите у себя спецификацию, может у вас там другие данные.

 
Yuriy Asaulenko:

Между прочим, если добавить абсолютно точно прогнозируемо, то Maxim Kuznetsov прав.

Ну, ты в своем репертуаре - абсолютно точно и прогноз это две взаимно исключающие вещи. Потому что прогноз по определению носит вероятностный характер. 

 вообще сначала думал, что это ты перелогинился под ником Исакова...

 
Vitaly Muzichenko:

да я старался
 
mikhael1983isakov:

Вопрос человека относился к способу декомпозиции сигнала разности цены и SMA, то есть R, на составляющие: всегда положительную Rup, и всегда отрицательную Rdw. И он (этот вопрос) не имеет никакого отношения к тому, о чём рассуждаете Вы (о связи между прогнозом R и прогнозом цены). Связь между прогнозом R и прогнозом цены мною приведена много выше в явном виде (в виде простой формулы). Вы снова сказали глупость, и ведь даже не извинитесь.

Нет никакой связи и не было. А так как эти две величины входят в исходную "формулу" - она просто набор символов

 
mikhael1983isakov:

Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.

Постройте пожалуйста пример кольца с положительным суммарным свопом.

