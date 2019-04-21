Самая банальная стратегия торговли - страница 37
обрати внимание на свою картинку по паре audusd и на мою чуть раньше там открыто и вверх и вниз и на обоих своп отрицательный
прокомментируй
А я знаю... что тут комментировать. Я лишь выписал свопы из спецификации символа.
Вы специально выбрали пару с отрицательным свопом!
А я знаю... что тут комментировать. Я лишь выписал свопы из спецификации символа.
Единственный человек, оказавшийся способным хотя бы задать очевидный вопрос....Правда я не готов давать на него ответ... (c)
Вопрос человека относился к способу декомпозиции сигнала разности цены и SMA, то есть R, на составляющие: всегда положительную Rup, и всегда отрицательную Rdw. И он (этот вопрос) не имеет никакого отношения к тому, о чём рассуждаете Вы (о связи между прогнозом R и прогнозом цены). Связь между прогнозом R и прогнозом цены мною приведена много выше в явном виде (в виде простой формулы). Вы снова сказали глупость, и ведь даже не извинитесь.
зачем?
Что бы наглядно видеть. Посмотрите у себя спецификацию, может у вас там другие данные.
Между прочим, если добавить абсолютно точно прогнозируемо, то Maxim Kuznetsov прав.
Ну, ты в своем репертуаре - абсолютно точно и прогноз это две взаимно исключающие вещи. Потому что прогноз по определению носит вероятностный характер.
вообще сначала думал, что это ты перелогинился под ником Исакова...
Вы специально выбрали пару с отрицательным свопом!
Нет никакой связи и не было. А так как эти две величины входят в исходную "формулу" - она просто набор символов
Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.
Постройте пожалуйста пример кольца с положительным суммарным свопом.