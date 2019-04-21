Самая банальная стратегия торговли - страница 38
Между прочим, если добавить абсолютно точно прогнозируемо, то Maxim Kuznetsov прав.
Неправ, даже в этом случае. Я, конечно, понимаю, что Вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что если после некоторого момента времени отсчёты цены есть функция отсчётов, предшествующих этому моменту, то, казалось бы, новой информации нет. Но в действительности это не так, так как цена не была обязана следовать прогнозу. Тот факт, при этом, что реальная эволюция цены абсолютно точно совпала с прогнозом, - всего лишь случайное совпадение, в действительности эти отсчёты всё так же новые, независимые от предыдущих.
Взглянем что там с моим прогнозом по евродоллару, как он выполняется. А вот как:
Если сформулировать в статистической терминологии, то суть не изменится. Более менее достоверный прогноз возможен в тех областях ВР, где кол-во новой информации на интервале прогноза минимально. По возможности.))
Количество новой информации на интервале прогноза всегда одинаково (при фиксированной длине интервала прогноза). Короче говоря, оно пропорционально количеству новых отсчётов, которые будут сделаны в этом интервале (мы подразумеваем эквидистантную сетку по времени).
Не буду спорить, иначе завязнем.)
Вообще-то, если добавить абсолютно точно прогнозируемо
а тут можно долго измываться над школьниками, по теме "что есть информация" :-)
"абсолютно точно" прогнозировать не надо - потому что точные показатели не реализуются в состояниях системы.
наш юный друг это-же подтверждает, его прогнозы по SMA не то чтобы точные, но "примерно как будет". То есть на самом деле он прогнозирует не курс как таковой, а состояние своего-же автомата.
---
это кстати из разряда парадоксов теорий вероятности и информации = автомат с конечным объёмом памяти не может прибыльно торговать на бирже. Чтобы торговать в плюс его инф.ёмкость должна быть не менее чем у всех прочих вместе взятых.
это кстати из разряда парадоксов теорий вероятности и информации = автомат с конечным объёмом памяти не может прибыльно торговать на бирже. Чтобы торговать в плюс его инф.ёмкость должна быть не менее чем у всех прочих вместе взятых.
Это вопрос открытый. Я, таки, полагаю, что может. Скажем, некоторое время. Но, я полагаю, что никому и не нужна вечная игла для примуса.
да ты что ?! тут за этот вечный примус каждая третья тема :-)
даже эта..
без понимания невозможности решить вопрос в общем виде, люди не пытаются искать частные/краевые, около-кризисные решения, работать в рынке.
И продолжают искать вожделенный грааль, общую формулу, универсальную теорию, предельный экстраполятор, несливающий робот и так далее.
Maxim Kuznetsov:
Посмотрим как там цена EURUSD эволюционирует, насколько по прогнозу идёт:
Единичный прогноз, как совпадающий, так и не совпадающий с реалом - это вообще ни о чем. Если говорить о ТФ 5м, то для подтверждения нужна статистика прогнозов года этак за полтора. Хотя бы на истории.
Не, я не прошу, чтобы вы кому-то что-то здесь подтверждали.