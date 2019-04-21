Самая банальная стратегия торговли - страница 34
Поясню наглядным примером:
Итак. Кривая A - чёрная - цена (288*2 отсчётов М5, двое суток). Кривая As - оранжевая - SMA порядка 289 (z=144, половина суток, s=1+2*z=289). Кривая R - чёрная на втором рисунке: R = A-As. Задача: спрогнозировать R. Раскладываем R на два сигнала: всегда положительный (Rup) и всегда отрицательный (Rdw) - на втором рисунке розовым и голубым соответственно. R = Rup + Rdw, по определению, мы так определили Rup и Rdw. Розовому Rup ясное дело пора вверх. Голубой Rdw (как мы знаем из статистики в прошлом) при таком отклонении от нуля тоже явно уже собирается обратно к нулю. Строим простейшие прогнозы - прямыми линиями (можно и нужно более сложные, но не всё же тут показывать). Сумма прогнозов Rup+Rdw даёт прозноз Rfut - на втором рисунке красная прямая. Простейший возврат - одной формулой - выше приведённой - от Rfut к Afut даёт прогноз цены - Afut - на первом (верхнем) рисунке красным. Этот прогноз хорошо совпал с тем, как цена эволюционировала в следующие сутки на самом деле - на первом (верхнем) рисунке синим (в качестве примера взят фрагмент EURUSD из недавнего прошлого, порядка месяца).
PS И, уж, до кучи.
.
Самое интересное на этом форуме, некоторое время не появляться, потом открыть первую страницу какой-либо темы и быстро последнюю. Как говорил мой друг, я когда в столовой суп ем, никогда в тарелку не смотрю - там ТАКО-О-О-Е можно увидеть )))
Ну, не все же о девушках. )
Их тоже нет. Есть один электрон и его тоже нет. Вот так и живем.
Каким образом происходит декомпозиция?
Попробуем поиграться в реальном времени.
Вот текущий расклад для EURUSD на 13:45 мск 18.03.2019 г.:
Прогноз розовой и голубой кривых не совсем туп, верно? Более-менее ну хоть чуть-чуть адекватен? Значит, и прогноз цены будет вполне здрав. Вот он:
Спустя сутки сверим.
я для этого играюсь со спектрами Фурье.
дохлый номер. Эффект Гиббса, они-же краевые эффекты.
Народ, а вы что совсем не используете фундаментальный анализ? Я честно никак не могу сказать куда будет двигаться пара без макроэкономического сопоставления.
Только так и никак. Иначе это просто рулетка и торговать на S&P500 куда более выгодно на дневных и недельных графиках чем вся эта "плюшка"
Каким образом происходит декомпозиция?
Ты действительно ждал какого то ответа???