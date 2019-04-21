Самая банальная стратегия торговли - страница 34

Новый комментарий
 
mikhael1983isakov:

Поясню наглядным примером:


Итак. Кривая A - чёрная - цена (288*2 отсчётов М5, двое суток). Кривая As - оранжевая - SMA порядка 289 (z=144, половина суток, s=1+2*z=289). Кривая R - чёрная на втором рисунке: R = A-As. Задача: спрогнозировать R. Раскладываем R на два сигнала: всегда положительный (Rup) и всегда отрицательный (Rdw) - на втором рисунке розовым и голубым соответственно. R = Rup + Rdw, по определению, мы так определили Rup и Rdw. Розовому Rup ясное дело пора вверх. Голубой Rdw (как мы знаем из статистики в прошлом) при таком отклонении от нуля тоже явно уже собирается обратно к нулю. Строим простейшие прогнозы - прямыми линиями (можно и нужно более сложные, но не всё же тут показывать). Сумма прогнозов Rup+Rdw даёт прозноз Rfut - на втором рисунке красная прямая. Простейший возврат - одной формулой - выше приведённой - от Rfut к Afut даёт прогноз цены - Afut - на первом (верхнем) рисунке красным. Этот прогноз хорошо совпал с тем, как цена эволюционировала в следующие сутки на самом деле - на первом (верхнем) рисунке синим (в качестве примера взят фрагмент EURUSD из недавнего прошлого, порядка месяца).

Каким образом происходит декомпозиция
 
Yuriy Asaulenko:


PS И, уж, до кучи.


.

Самое интересное на этом форуме, некоторое время не появляться, потом открыть первую страницу какой-либо темы и быстро последнюю. Как говорил мой друг, я когда в столовой суп ем, никогда в тарелку не смотрю - там ТАКО-О-О-Е можно увидеть )))

 
Alexey Volchanskiy:

Самое интересное на этом форуме, некоторое время не появляться, потом открыть первую страницу какой-либо темы и быстро последнюю. Как говорил мой друг, я когда в столовой суп ем, никогда в тарелку не смотрю - там ТАКО-О-О-Е можно увидеть )))

Ну, не все же о девушках. )
 
Yuriy Asaulenko:
Ну, не все же о девушках. )

Их тоже нет. Есть один электрон и его тоже нет. Вот так и живем.

 
Uladzimir Izerski:

Их тоже нет. Есть один электрон и его тоже нет. Вот так и живем.

Одна баба на всех - это еще хуже, чем один электрон на всех, нет, уж пусть лучше будет один электрон. :)
 
Alexander Fedosov:
Каким образом происходит декомпозиция
Единственный человек, оказавшийся способным хотя бы задать очевидный вопрос (если речь о декомпозиции R на Rup и Rdw). Правда я не готов давать на него ответ, скажу лишь, что я для этого играюсь со спектрами Фурье.
 

Попробуем поиграться в реальном времени.

Вот текущий расклад для EURUSD на 13:45 мск 18.03.2019 г.:

Прогноз розовой и голубой кривых не совсем туп, верно? Более-менее ну хоть чуть-чуть адекватен? Значит, и прогноз цены будет вполне здрав. Вот он:

Спустя сутки сверим.

 
mikhael1983isakov:
я для этого играюсь со спектрами Фурье.

дохлый номер. Эффект Гиббса, они-же краевые эффекты.

 

Народ, а вы что совсем не используете фундаментальный анализ? Я честно никак не могу сказать куда будет двигаться пара без макроэкономического сопоставления.


Только так и никак. Иначе это просто рулетка и торговать на S&P500 куда более выгодно на дневных и недельных графиках чем вся эта "плюшка"

 
Alexander Fedosov:
Каким образом происходит декомпозиция

Ты действительно ждал какого то ответа???

1...272829303132333435363738394041...55
Новый комментарий