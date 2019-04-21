Самая банальная стратегия торговли - страница 51
Вот спасибо !
В этом смысле, Вы правы. Нужны не 8, а 10 цен:
Если бы все было действительно так как вы пишите, это вычислялось бы вмиг любой аналитикой. Методология доступна со времен Ньютона, а возможно и раньше. Однако, странно, что этого до сих пор почему-то никто не знает.
Вы искренне считаете, что линейная комбинация цен спасет отца русской демократии?
Бери 13 или 26. Почему, не спрашивай.
Дареному коню в зубы не смотрят...
Если бы все было действительно так как вы пишите, это вычислялось бы вмиг любой аналитикой. Методология доступна со времен Ньютона, а возможно и раньше. Однако, странно, что этого до сих пор почему-то никто не знает.
Вы искренне считаете, что линейная комбинация цен спасет отца русской демократии?
Видим, даже в случае линейной комбинации, все значительно сложно, чем можно себе представить. Юрий, если кто - то не знает или не делал, то, не означает, что не нужно попробовать. Скоро будут первые результаты и будет пища для размышлений. Начало обнадеживающее.
Пробуйте конечно. Но, дохлый номер. Можно сказать не пробуя, с гарантией 100%. Как говорится - этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с)
счас вот например ставка ФРС была, новости
не вижу ни одной такой цифры у Вас, если конечно была речь о евродолларе
Бери 13 или 26. Почему, не спрашивай.
Господин Визард, прошу Вас, не мешать работе своим флудом.
Уважаемые форумчане, мы все убедились, что, преимущественно рынком правит ее величество случайность. Поиск закономерностей, пока, нас не привел к переменному успеху, опять по причине вмешательства случайности.
Попробуем выяснить потенциал возможного успехи и глубину пропасти, в случае неудачи, самых невероятных банальных стратегий, одна из которых заключается в тупом одновременном открытии N позиций бай и селл на разных ТФ с одинаковыми или разными ТП и СЛ, а также, первоначального депозита Д.
На истории нужно попытаться оптимизировать N, ТФ, ТП и СЛ, Д. Возможно, многие уже пытались анализировать эту стратегию, тогда, попросим их высказать свои мнения. Кто пробовал на практике подобную стратегию?
"Рабочесть" такого подхода реализуема, на мой взгляд только при громадном изначальном депо (от 500 тыс $ и выше)и максимально малым объемом каждой позиции и без стоп-лоссов (здесь как бы "неубиваемые" размеры твоего депо и служат "стоп-лоссом") Но вся суть в том, что если у тебя есть возможность громадного депонирования - то форекс наврят-ли уже нужен как инструмент заработка, т.к при таких суммах есть более безрисковые способы вложения денег с более-менее гарантированными показателями доходности. Работает стратегия только на флете. Но оптять таки, если ты умеешь предсказывать наступление флета - то наверняка есть хорошие способности прогнозировать и тренды. В при таких способностям можно нормально зарабатывать и без этой стратегии.
И рынком правит не столько случайность сколько нужная информация полученная в нужное время. Т.к за случайность часто выдается незнание причин по которым произошло движение рынка.
Рома , и нахера это философствование
инфы у нас нет и врят ли появится
Вот что сейчас произошло на рынках?
Как матан это опишет?
Нет! как матан это предскажет ? На основании прошедших рядов ?
Так флаг вам в руки и заряд помеж яиц . Я уже писал ранее - всего мы имеем девять (мать их) цифр - просчитайте распределения между ними потом приращения между ними и предскажите будущ(ий) тик
и ВЫ с большой буквы Властелин
Да есть у меня в сигналах и Боллинджеры (индекс BB) - хочется чего то нового...
А смысл? Коричневая линия основа из рси стохастика и т.д., Аква в три раза проще, а так же раз в 10 и больше быстрее. Тот же примус +/-, только в профиль: