mikhael1983isakov:

Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.

Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?

Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".

вы (это-же вы) нарисовали прогнозный график цены, на основе SMA Rup Rdn ?

как минимум на 1 бар. Так вот когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.

А система, насколько озвучено, строится вокруг/около SMA то есть на константную глубину.  Вот и получается, что в ней любой промежуток N баров содержит одинаковый объём инфы, и добавление к нему 1 бара этот объём не меняет (потому-что предсказан).

 

если написать только в твоей голове могут быть положительные свопы то это можно расценить как грубость

если написать докажи, продемонстрировать слабо то судя по предыдущим комментариям  ты не докажешь и не покажешь

вывод мне не нужно нечего писать ,а просто закрыть выключить и отойти от компьюера

а вообще вопрос ты торгуешь? работаешь? пенсионер? откуда столько времени свободного на споры?

 

Не поленился переписал свопы, выделены там где положительные.

Стройте кольца с положительным суммарным свопом.

 

Дмитрий:

В итоге была показана одна формула, в которой несколько переменных с детскими комментариями "это я вам не расскажу".

Что это Вы за бред написали? Была показана формула, которая делает, что заявлено, и никаких комментариев к ней не было. Прогноз разности со средней она преобразует в прогноз цены.


Дмитрий:

А преобразовать прогноз разности котировки и средней в прогноз котировки - это бред.

Ясное дело, что если Вы неспособны вывести эту примитивную формулу, какую я показал, она вызывает у Вас недоверие. Ничем не могу помочь.

Maxim Kuznetsov:

когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.

У Вас крайне любопытные определения. У меня каждый новый отсчёт - это новая информация. Вы, если Вам угодно, можете новые отсчёты цены игнорировать.
 
Yury Stukalov:

если написать только в твоей голове могут быть положительные свопы то это можно расценить как грубость

если написать докажи, продемонстрировать слабо то судя по предыдущим комментариям  ты не докажешь и не покажешь

вывод мне не нужно нечего писать ,а просто закрыть выключить и отойти от компьюера

а вообще вопрос ты торгуешь? работаешь? пенсионер? откуда столько времени свободного на споры?

У любого брокера или кухни есть страничка, в которой расписана табличка свопов. Гугл в помощь.


Evgeniy Chumakov:

Не поленился переписал свопы, выделены там где положительные.

Стройте кольца с положительным суммарным свопом.

Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.
 
mikhael1983isakov:

Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.

Зачем гуглить ? если в терминале есть.
 
mikhael1983isakov:

Что это Вы за бред написали? Была показана формула, которая делает, что заявлено, и никаких комментариев к ней не было. Прогноз разности со средней она преобразует в прогноз цены.


Единственный человек, оказавшийся способным хотя бы задать очевидный вопрос....Правда я не готов давать на него ответ... (c)

 
Evgeniy Chumakov:

Не поленился переписал свопы, выделены там где положительные.

Стройте кольца с положительным суммарным свопом.

обрати внимание на свою картинку по паре audusd и на мою чуть раньше там открыто и вверх и вниз и на обоих своп отрицательный

прокомментируй

 
mikhael1983isakov:

У любого брокера или кухни есть страничка, в которой расписана табличка свопов. Гугл в помощь.


Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.
посмотри на это https://www.mql5.com/ru/forum/306144/page35&nbsp; а потом рассказывай про гугл 
mikhael1983isakov:


Maxim Kuznetsov:

когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.

У Вас крайне любопытные определения. У меня каждый новый отсчёт - это новая информация. Вы, если Вам угодно, можете новые отсчёты цены игнорировать.

Вообще-то, если добавить абсолютно точно прогнозируемо, то Maxim Kuznetsov прав.

