Самая банальная стратегия торговли - страница 36
Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.
Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?
Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".
вы (это-же вы) нарисовали прогнозный график цены, на основе SMA Rup Rdn ?
как минимум на 1 бар. Так вот когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.
А система, насколько озвучено, строится вокруг/около SMA то есть на константную глубину. Вот и получается, что в ней любой промежуток N баров содержит одинаковый объём инфы, и добавление к нему 1 бара этот объём не меняет (потому-что предсказан).
если написать только в твоей голове могут быть положительные свопы то это можно расценить как грубость
если написать докажи, продемонстрировать слабо то судя по предыдущим комментариям ты не докажешь и не покажешь
вывод мне не нужно нечего писать ,а просто закрыть выключить и отойти от компьюера
а вообще вопрос ты торгуешь? работаешь? пенсионер? откуда столько времени свободного на споры?
Дмитрий:
В итоге была показана одна формула, в которой несколько переменных с детскими комментариями "это я вам не расскажу".
Что это Вы за бред написали? Была показана формула, которая делает, что заявлено, и никаких комментариев к ней не было. Прогноз разности со средней она преобразует в прогноз цены.
Дмитрий:
А преобразовать прогноз разности котировки и средней в прогноз котировки - это бред.
Ясное дело, что если Вы неспособны вывести эту примитивную формулу, какую я показал, она вызывает у Вас недоверие. Ничем не могу помочь.
Maxim Kuznetsov:
когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.
У любого брокера или кухни есть страничка, в которой расписана табличка свопов. Гугл в помощь.
Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.
Что это Вы за бред написали? Была показана формула, которая делает, что заявлено, и никаких комментариев к ней не было. Прогноз разности со средней она преобразует в прогноз цены.
Единственный человек, оказавшийся способным хотя бы задать очевидный вопрос....Правда я не готов давать на него ответ... (c)
обрати внимание на свою картинку по паре audusd и на мою чуть раньше там открыто и вверх и вниз и на обоих своп отрицательный
прокомментируй
У любого брокера или кухни есть страничка, в которой расписана табличка свопов. Гугл в помощь.
Благодарю, большинство даже погуглить не в силах, по-видимому.
Maxim Kuznetsov:
когда цена идёт прогнозируемо, кол-во информации системы не меняется. По определению информации.
У Вас крайне любопытные определения. У меня каждый новый отсчёт - это новая информация. Вы, если Вам угодно, можете новые отсчёты цены игнорировать.
Вообще-то, если добавить абсолютно точно прогнозируемо, то Maxim Kuznetsov прав.