Самая банальная стратегия торговли - страница 35

Новый комментарий
 
Дмитрий:

Ты действительно ждал какого то ответа???

Так я получил. 

 
Alexander Fedosov:

Так я получил. 

Ну-ну...

 
Yuriy Asaulenko:

дохлый номер. Эффект Гиббса, они-же краевые эффекты.

Вы видите на графиках Rup и Rdw какие-то краевые эффекты? Нет, не видите (потому что их нет). Вывод: не всякие игры со спектрами Фурье порождают краевые эффекты (тем более это суть эффекты обрыва ряда, точнее конечной суммы, если речь о дискретном преобразовании, но не суть, а я об обрыве, и учёте не всех слагаемых не говорил ничего).
 
mikhael1983isakov:
Вы видите на графиках Rup и Rdw какие-то краевые эффекты? Нет, не видите (потому что их нет). Вывод: не всякие игры со спектрами Фурье порождают краевые эффекты.

Стало быть, окно(а) или скользящее окно, что тоже не панацея.

 
Yuriy Asaulenko:

Стало быть, окно(а) или скользящее окно, что тоже не панацея.

Разумеется, не панацея в том смысле, что приобретается запаздывание. Но для целей такого практического использования как показывается совершенно неважно, что Rup и Rdw будут запаздывающими по отношению к цене. Об этом можно просто не думать. Важно лишь, что цена разложилась на три компоненты: SMA+Rup+Rdw, их природа неважна, сумма Rup+Rdw изначально содержит запаздывание, ибо запаздывание содержит SMA (однако, SMA+2*Rup, или SMA+2*Rdw запаздывания содержать не будут, кстати сказать). Однако, это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то обстоятельство, что прогнозы цены и SMA легко самосогласовываются с прогнозами величин Rup и Rdw, замечательные свойства которых (постоянство знака, понимание по истории характерных отклонений их от нуля, и взаимная корреляция) позволяют строить их прогнозы вполне обоснованно.
 

долго я читал терия это хорошо и нужно но про какой положительный своп вы пишите, обратите внимание сделки в разные стороны открыты и по обоим отрицательный своп, даже если долго сидеть в коридоре то своп отрицательный но не положительный как вам тут хочется, форекс игра с отрицательным ожиданием как не крути .

 
Yury Stukalov:

долго я читал терия это хорошо и нужно но про какой положительный своп вы пишите, обратите внимание сделки в разные стороны открыты и по обоим отрицательный своп, даже если долго сидеть в коридоре то своп отрицательный но не положительный как вам тут хочется, форекс игра с отрицательным ожиданием как не крути .

Это означает лишь то, что в кольцо нужно брать такие валютные пары и такие направления сделок по ним, у которых своп положителен. Ничего более это не означает. Вы же не станете утверждать, что положительных свопов не существует?
 
mikhael1983isakov:
Разумеется, не панацея в том смысле, что приобретается запаздывание. Но для целей такого практического использования как показывается совершенно неважно, что Rup и Rdw будут запаздывающими по отношению к цене. Об этом можно просто не думать. Важно лишь, что цена разложилась на три компоненты: SMA+Rup+Rdw, их природа неважна, сумма Rup+Rdw изначально содержит запаздывание, ибо запаздывание содержит SMA. Однако, это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то обстоятельство, что прогнозы цены и SMA легко самосогласовываются с прогнозами с Rup и Rdw, замечательные свойства которых позволяют строить их прогнозы вполне обоснованно.

проверётся марксистко-ленинской логикой, то есть диалектикой :-)

имеется SMA которая есть средняя величина и некие две/три/десять функций построенные на её основе и дающие её в сумме. Вы уверяете (уверенны) что по этой группе можно строить достоверный прогноз на хотя-бы 1 бар.

то есть можете вычислить следующее значение SMA и производных функций. Перейти к следующему бару. И так продолжать покуда позволяют ошибки вычислений.

Вы констатируете предопределённость функции цены от окна наблюдения (от SMA). То есть кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно. То есть информация вносимая последним баром уничижительно мала.

Но на следующем баре информации к уже прошлому бару не прибавляется. Он уже был. И всего прошедших баров, ровно PERIOD

То есть система сойдётся только в одном случае - ни в одном баре нет информации.

 

Maxim Kuznetsov:

Вы уверяете (уверенны) что по этой группе можно строить достоверный прогноз на хотя-бы 1 бар.

Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.

Maxim Kuznetsov:

Вы констатируете предопределённость функции цены от окна наблюдения (от SMA). То есть кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно. То есть информация вносимая последним баром уничижительно мала.

Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?

Maxim Kuznetsov:

То есть система сойдётся только в одном случае - ни в одном баре нет информации.

Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".

 
mikhael1983isakov:

Стоп-стоп-стоп. Про достоверность я ничего не говорил. Я говорил про обоснованность. Это весьма разные вещи. Достоверность - это когда Вы в каждой сделке уверены. Обоснованность - это лишь статистическое понятие. В конкретной сделке всё может пойти совсем не по-Вашему прогнозу, ибо запретов цене пойти куда ей хочется - никаких нет.

Я такого бреда никогда не констатировал. Как это "кол-во информации заключённое в пределах PERIOD и PERIOD+1 примерно ровно"? Вы в здравом ли уме такое говорить? Разве не очевидно, что в большем количестве отсчётов ряда большее количество информации, и сказать про любой отсчёт, что в нём нет никакой информации - не что иное как бред?

Охотно верю, что Ваша система только в таком случае и "сойдётся".

И снова врешь.

1. обоснованность - это не статистическая характеристика.

2. ничего ты не "говорил". Было сказано "А преобразовать прогноз этой разности в прогноз самой цены - дело одной формулы, в одну строку.". В итоге была показана одна формула, в которой несколько переменных с детскими комментариями "это я вам не расскажу".

А преобразовать прогноз разности котировки и средней в прогноз котировки - это бред.

1...282930313233343536373839404142...55
Новый комментарий