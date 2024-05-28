Пишем бесплатные советники - страница 23
Приношу извинения, никак не мог добраться с вахты к интернет.
1. Совершенно верно, и да, М5.
Зачем M5? Если период фиксированный 14:30-14:30, то можно сразу взять High и Low свечи M30 от 14:00.
Кроме того в подобных стратегиях выхода из диапазона вероятность выхода в любую сторону одинакова, и часто бывает ложный выход (иногда в обе стороны), затем возврат и выход в другую сторону. Поэтому целесообразно применить технику Zone Recovery - результат значительно улучшится:
Всем добрый день. наткнулся на эту группу , не думал что такое есть. Я сам пробовал собрать своего советника но через приложения, там функционал не позволял. возможно кому то удастся воплотить мой торговый подход. Я для себя видео собрал . выкладываю сюда. может кому ТС зайдет. там торговый подход Билла Вильямса. Заранее благодарю того героя кто возьмется))!
https://youtu.be/gm6-cPRZ5_k
https://disk.yandex.ru/i/u6VXo0RJhHCHvA
Здравствуйте , есть ли возможность доработоать эту тему, до открытия ордеров https://www.mql5.com/ru/articles/12301
Здравствуйте. Да, такая возможность есть. Код советника прикрепляю и предупреждаю сразу - ничего добавлять и менять в коде не буду! Для этого существует раздел Фриланс. Там Вам всё сделают на любой вкус и цвет.
С уважением, Владимир.
Спасибо
Пожалуйста. Тут ради интереса взял другого советника из статьи для начинающих, построенного на индикаторах, и посмотрел результаты оптимизации. Не понравилось, поэтому решил немного доработать код. Просто самому захотелось выяснить, что вообще можно было выжать из его алгоритма. Получилась неплохая картина на оптимизации. Отчёт прикрепил. Код исправленного советника и настройки публиковать нет смысла только потому, что все это подогнано под историю за 2023 г. Исходя из личной практики в алгоритмической торговле, уже давно пришёл к выводу, что основная проблема почти всех стратегий, основанных на индикаторах - это хорошие результаты в тестере и слив на реале.
С уважением, Владимир.