Caravagio #:

Приношу извинения, никак не мог добраться с вахты к интернет.

1. Совершенно верно, и да, М5.

Зачем M5? Если период фиксированный 14:30-14:30, то можно сразу взять High и Low свечи M30 от 14:00.

Кроме того в подобных стратегиях выхода из диапазона вероятность выхода в любую сторону одинакова, и часто бывает ложный выход (иногда в обе стороны), затем возврат и выход в другую сторону. Поэтому целесообразно применить технику Zone Recovery - результат значительно улучшится:


 

Всем добрый день. наткнулся на эту группу , не думал что такое есть. Я сам пробовал собрать своего советника но через приложения, там функционал не позволял. возможно кому то удастся воплотить мой торговый подход. Я для себя видео собрал . выкладываю сюда. может кому ТС зайдет. там торговый подход Билла Вильямса. Заранее благодарю того героя кто возьмется))! 

В середине 90-х годов выходит в свет первая публикация д-ра Вильямса, и сразу же оборачивается грандиозным скандалом. Методика торговли, изложенная в книге, на корню отрицает полезность общепринятых рыночных анализов, таких как фундаментальный и технический. Первый подвергся жесткой критике из-за своей неспособности учитывать все факторы...
 

https://disk.yandex.ru/i/u6VXo0RJhHCHvA

Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Здравствуйте, кто может написать советник ? есть  интересный алгоритм
 
Здравствуйте , есть ли возможность доработоать эту тему, до открытия ордеров https://www.mql5.com/ru/articles/12301
Это продолжение серии статей, в которых мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. Очередным техническим инструментом станет индикатор Фибоначчи. Давайте разберем, как написать программу по сигналам этого индикатора.
 
Ну, дык напишите хоть один бесплатный советник. Мы мигом к вам подтянемся с лопатами и вилами, денёчек покумекаем и выявим дефект... 
 
Владимир Стецко #:
Здравствуйте , есть ли возможность доработоать эту тему, до открытия ордеров https://www.mql5.com/ru/articles/12301

Здравствуйте. Да, такая возможность есть. Код советника прикрепляю и предупреждаю сразу - ничего добавлять и менять в коде не буду! Для этого существует раздел Фриланс. Там Вам всё сделают на любой вкус и цвет.

С уважением, Владимир.

Файлы:
Fibo_EA.mq5  14 kb
 
MrBrooklin #:

Здравствуйте. Да, такая возможность есть. Код советника прикрепляю и предупреждаю сразу - ничего добавлять и менять в коде не буду! Для этого существует раздел Фриланс. Там Вам всё сделают на любой вкус и цвет.

С уважением, Владимир.

Спасибо

 
Владимир Стецко #:

Спасибо

Пожалуйста. Тут ради интереса взял другого советника из статьи для начинающих, построенного на индикаторах, и посмотрел результаты оптимизации. Не понравилось, поэтому решил немного доработать код. Просто самому захотелось выяснить, что вообще можно было выжать из его алгоритма. Получилась неплохая картина на оптимизации. Отчёт прикрепил. Код исправленного советника и настройки публиковать нет смысла только потому, что все это подогнано под историю за 2023 г. Исходя из личной практики в алгоритмической торговле, уже давно пришёл к выводу, что основная проблема почти всех стратегий, основанных на индикаторах - это хорошие результаты в тестере и слив на реале.

С уважением, Владимир.

