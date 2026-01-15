Ошибки, баги, вопросы - страница 3345

Пойду учиться читать:)))
 

)))

до Семки)

 

лучше скажите, чему равен ноль в степени нуля на самом деле?

Неопределён.

Но, например, функцию одного переменного f(x)=x^x можно доопределить в нуле как единицу из-за её непрерывности в нуле справа. По этой причине иногда допускают вольность и говорят, что 0^0=1.

У функции двух переменных g(x,y)=y^x в точке (0,0) предела (по всей области определения) не существует, поэтому её нельзя доопределить в этой точке каким-либо числом.

Поэтому лучше избегать всяких подобных парадоксальных заявлений типа того, что "0^0=1" если нет достаточно глубокого понимания матана. А если понимание есть, то стоит всегда уточнять смысл подобных утверждений.

 
Оптимизатор перестал распределять прогоны между потоками. Не распределяет вообще. Если одно из ядер в несколько раз медленнее остальных - остальные потоки в статусе finished будут дожидаться окончания всех прогонов медленного ядра. Ранее, прогоны медленных ядер распределялись по уже завершившим ядрам. Детальнее описано в посте
Я когда прочитал "чему равен ноль в степени нуля", мысленно так представил это и сильно удивился, что получается единица.

Думаю, да ну нафик, не может быть.

А оно вонано чё, оказывается может)))

 
Так-то оно так.

Но, тем не менее нужно учитывать, что

Print(pow(0,0)); // 1.0
Но, формально, это неправда
 
Ещё и

double x = 0.0;
Print(pow(1.0 / x, x)); // 1.0

Это даже как-то обосновывается.

 

Может проблема в МТ5?

Позиция ПОКУПКА была закрыта по цене покупки, которой нет на графике.



https://www.mql5.com/en/forum/449559

 

Я пару раз писал про баги, а оказывалось, что сам виноват. Теперь опасаюсь так писать.

Объясните мне кто знает.

Почему, при попытке установить базовую валюту и валюту прибыли функцией CustomSymbolSetString устанавливается вообще что попало?

Причём не важно, создаётся символ с пустыми свойствами или скопированными с символа источника.

//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string c_Name = "Renko " + _Symbol;
   CustomSymbol(c_Name);
   CustomSymbol(c_Name, _Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void CustomSymbol(string c_Name, string symbol = NULL)
  {

   CustomSymbolCreate(c_Name, "\\" + c_Name, symbol);

   if(symbol == NULL)
      symbol = _Symbol;

   Print("-----");
   Print("CustomBASE ", SymbolInfoString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_BASE));
   Print("CustomPROFIT ", SymbolInfoString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT));

   CustomSymbolSetString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_BASE, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE));
   CustomSymbolSetString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT));

   Print("BASE ", SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE));
   Print("PROFIT ", SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT));
   Print("CustomBASE ", SymbolInfoString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_BASE));
   Print("CustomPROFIT ", SymbolInfoString(c_Name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT));

   CustomSymbolDelete(c_Name);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
(EURUSD,M1)     CustomBASE USD
(EURUSD,M1)     CustomPROFIT USD
(EURUSD,M1)     BASE EUR
(EURUSD,M1)     PROFIT USD
(EURUSD,M1)     CustomBASE Ren
(EURUSD,M1)     CustomPROFIT ko
(EURUSD,M1)     -----
(EURUSD,M1)     CustomBASE EUR
(EURUSD,M1)     CustomPROFIT USD
(EURUSD,M1)     BASE EUR
(EURUSD,M1)     PROFIT USD
(EURUSD,M1)     CustomBASE Ren
(EURUSD,M1)     CustomPROFIT ko

Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3815 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal        Windows 10 build 19044, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX, 21 / 29 Gb memory, 128 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
Network '5007313942': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 1 (ping: 377.93 ms, build 3815)
Network '5007313942': previous successful authorization performed from 146.158.110.131 on 2023.06.27 18:01:18
Network '5007313942': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.: 0 positions, 0 orders, 140 symbols, 0 spreads
Network '5007313942': trading has been enabled - hedging mode

 Проблема ещё в том, что даже если оставить базовую валюту и валюту прибыли скопированные с символа источника, то при любом изменении спецификации

хоть смене сессий CustomSymbolSetSessionQuote(), хоть любом другом изменении,  базовая валюта и валюта прибыли, становятся не правильными.

В чём причина?


Попробовал в другом терминале. Ошибка повторяется, но уже частично.

(RTS-9.23,M1)   CustomBASE USD
(RTS-9.23,M1)   CustomPROFIT USD
(RTS-9.23,M1)   BASE RUR
(RTS-9.23,M1)   PROFIT RUR
(RTS-9.23,M1)   CustomBASE Ren
(RTS-9.23,M1)   CustomPROFIT ko 
(RTS-9.23,M1)   -----
(RTS-9.23,M1)   CustomBASE RUR
(RTS-9.23,M1)   CustomPROFIT RUR
(RTS-9.23,M1)   BASE RUR
(RTS-9.23,M1)   PROFIT RUR
(RTS-9.23,M1)   CustomBASE RUR
(RTS-9.23,M1)   CustomPROFIT RUR

Terminal	MetaTrader 5 x64 build 3802 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal	Windows 10 build 19044, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, AVX, 21 / 29 Gb memory, 128 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
Network	'84954': authorized on Open-Broker through Access Server VIII (ping: 42.83 ms, build 3661)
Network	'84954': previous successful authorization performed from 146.158.110.131 on 2023.06.27 20:10:56
Network	'84954': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер'': 0 positions, 0 orders, 5641 symbols, 43 spreads
Network	'84954': trading has been enabled - netting mode
