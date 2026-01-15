Ошибки, баги, вопросы - страница 3345
)))
до Семки)
лучше скажите, чему равен ноль в степени нуля на самом деле?https://www.geogebra.org/3d/pwnx2cut
Неопределён.
Но, например, функцию одного переменного f(x)=x^x можно доопределить в нуле как единицу из-за её непрерывности в нуле справа. По этой причине иногда допускают вольность и говорят, что 0^0=1.
У функции двух переменных g(x,y)=y^x в точке (0,0) предела (по всей области определения) не существует, поэтому её нельзя доопределить в этой точке каким-либо числом.
Поэтому лучше избегать всяких подобных парадоксальных заявлений типа того, что "0^0=1" если нет достаточно глубокого понимания матана. А если понимание есть, то стоит всегда уточнять смысл подобных утверждений.
https://www.mql5.com/ru/forum/449635
Я когда прочитал "чему равен ноль в степени нуля", мысленно так представил это и сильно удивился, что получается единица.
Думаю, да ну нафик, не может быть.
А оно вонано чё, оказывается может)))
Так-то оно так.
Но, тем не менее нужно учитывать, чтоНо, формально, это неправда
Print(pow(0,0))
Ещё и
Это даже как-то обосновывается.
Может проблема в МТ5?
Позиция ПОКУПКА была закрыта по цене покупки, которой нет на графике.
https://www.mql5.com/en/forum/449559
Я пару раз писал про баги, а оказывалось, что сам виноват. Теперь опасаюсь так писать.
Объясните мне кто знает.
Почему, при попытке установить базовую валюту и валюту прибыли функцией CustomSymbolSetString устанавливается вообще что попало?
Причём не важно, создаётся символ с пустыми свойствами или скопированными с символа источника.
Проблема ещё в том, что даже если оставить базовую валюту и валюту прибыли скопированные с символа источника, то при любом изменении спецификации
хоть смене сессий CustomSymbolSetSessionQuote(), хоть любом другом изменении, базовая валюта и валюта прибыли, становятся не правильными.
В чём причина?
Попробовал в другом терминале. Ошибка повторяется, но уже частично.