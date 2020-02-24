Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ваш забытый тестовый пример, скорее всего. Посмотрите его исходник и даты модификации файла, пожалуйста.
Мы такой скрипт не распространяли.
Затер его, но выглядел он, как дефолтный
Видимо, сам создал (больше некому). Извините.
По какой причине на некоторых кастомных (не формульных) символах отсутствует возможность импорта тиков?
подскажите, ввели ли в MQL5 typedef как в С++ ?
к примеру в С++ можно изменить имя на удобочитаемое:
а то писать громоздкие конструкции не совсем удобно...так же не плохо бы ввести namespace, т.к. большие проекты уже тяжело контролировать по типам данных
вот эту всплывающую рамочку хотелось бы убрать (или сделать опциональной).
большинству она не нужна.
спасибо
P.S. нормальной обратной связи с разработчиками нет в виде опросов. дайте добро - и я открою пару опросов.
подскажите, ввели ли в MQL5 typedef как в С++ ?
к примеру в С++ можно изменить имя на удобочитаемое:
а то писать громоздкие конструкции не совсем удобно...так же не плохо бы ввести namespace, т.к. большие проекты уже тяжело контролировать по типам данных
typedef пока только в планах
namespace в реализации
Почему свойство tester_no_cache имеет тип string? Следует ли указывать его значение в кавычках или нет?
tester_no_cache
string
Тестер стратегий при выполнении оптимизации сохраняет все результаты выполненных проходов в кеш оптимизации, в котором для каждого набора входных параметров сохраняется результат тестирования. Это позволяет при повторной оптимизации на тех же параметрах брать готовые результаты без повторного вычисления и затрат времени.
Но для некоторых задач – например, при математических вычислениях – может потребоваться проводить расчеты независимо от наличия готовых результатов в кеше оптимизации. В этом случае в файл необходимо включить свойство tester_no_cache. При этом сами результаты тестирования все равно будут сохраняться в кеше, чтобы можно было в тестере стратегий посмотреть все данные по выполненным проходам.
Начиная с некоторого билда наблюдаю проблему в тестере: при изменении входных параметров и последующем запуске он продолжает использовать старые параметры.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
Denis Kirichenko, 2019.05.03 16:47
build 2025, Тестер, отладка
Если поменять значение параметра на новое и сразу запустить отладку в Тестере в окне редактора, то он, сц*ко, подставит старое значение. Лечится переключением на другую вкладку Тестера.
Вроде уже об этом коллеги писали, но не исправлено. Просьба к Разработчикам обратить внимание. Спасибо
Почему свойство tester_no_cache имеет тип string? Следует ли указывать его значение в кавычках или нет?
tester_no_cache
string
Тестер стратегий при выполнении оптимизации сохраняет все результаты выполненных проходов в кеш оптимизации, в котором для каждого набора входных параметров сохраняется результат тестирования. Это позволяет при повторной оптимизации на тех же параметрах брать готовые результаты без повторного вычисления и затрат времени.
Но для некоторых задач – например, при математических вычислениях – может потребоваться проводить расчеты независимо от наличия готовых результатов в кеше оптимизации. В этом случае в файл необходимо включить свойство tester_no_cache. При этом сами результаты тестирования все равно будут сохраняться в кеше, чтобы можно было в тестере стратегий посмотреть все данные по выполненным проходам.
Спрашивал об этом несколько месяцев назад. Ответа нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Stanislav Korotky, 2019.01.04 17:43В документации наверно ошибка? Свойства tester_no_cache и tester_everytick_calculate должны быть без типа string (так же как library или indicator_chart_window, например).
typedef пока только в планах
namespace в реализации
планируете ли вводить потоки? это одна из главных проблем терминала при сложных задачах, из-за которой приходится писать свои реализации терминалов, а МТ5 использовать в качестве бесплатного коннектора