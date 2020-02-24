Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка исчезла, но Вашего объяснения не понял.
все просто, string в MQL это ведь структура (если не изменили уже на класс), а значит конкатенация строк работает через перегрузку + , вот я и построил предположение исходя из rvalue и lvalue, если и так не поняли, то забейте т.к. сами пишите, что ошибка исчезла, а значит мое предположение не верно )))
не важно, главное, что она предусмотрена и иногда удобна
главное, что она предусмотрена и иногда удобна
В каких ситуациях?
Спасибо. Разберёмся
Пожалуйста. Очень надеюсь, что проблему удастся решить в ближайших обновлениях.
Отмечу, что я опечатался, биржа, конечно, была закрыта ночью. Сегодня, во время торгов ошибку пока не поймал, а вот перед открытием торгов опять были ошибки
Есть у меня и другой индикатор, по структуре очень похожий - имеются функции, и он так же шлет такие ошибки параллельно.
Прошлый билд, где ошибку я не наблюдал 1950 (кажется).
В каких ситуациях?
лет 6 назад MQL4 очень "задумчивый" был при работе со строками и StringConcatenate() выручал, сейчас наверное нет в нем смысла, ну максимум Pointer или что то подобное в строку перевести
В каких ситуациях?
уже не помню в каких случаях, т.к. на mql почти не пишу уже, лишь старое подправляю и форум по привычке еще читаю, в основном пишу на с++ и Python используя МТ5 как коннектор ))
ps. вообще обратите внимание на стандарт с++17, там очень много чего ввели нового, к примеру помню вы создавали имена функций путем конкатенации через препроцессор, в с++17 это реализовали на уровне стандарта, так же удобна распаковка объектов по принципу:
из кортежей, до этого код выглядел убого, да и вообще стандарт 17 много чего нового внес, в интернете найдите:
вот к примеру функция упаковки в массив данных и возврат результата в виде кортежа:
а еще обратите внимание на API Python под МТ5, используйте МТ5 как коннектор, а на Python пишите своих роботов, поверьте и проще и производительнее будет
а еще обратите внимание на API Python под МТ5, используйте МТ5 как коннектор, а на Python пишите своих роботов, поверьте и проще и производительнее будет
как тестировать стратегии на Питоне?
ЗЫ: про С++17 ни в одном месте не "торкнуло", максимум совместимость с существующими интерфейсами какого софта... Питона или Явы... имхо, это из споров на тему "ООП - зло", у каждого свои предпочтения
build 2025, Тестер, отладка
Если поменять значение параметра на новое и сразу запустить отладку в Тестере в окне редактора, то он, сц*ко, подставит старое значение. Лечится переключением на другую вкладку Тестера.
Вроде уже об этом коллеги писали, но не исправлено. Просьба к Разработчикам обратить внимание. Спасибо
Скорее из серии, "мелочи и придирки", но иногда компилятор так далеко посылает от настоящей ошибки... Просто пример из текущего.
Пропущено || в строке 475, компилятор ждёт какой-то оператор в строке 476, причем в том месте, где уже есть &&. Даже придумать не могу какой оператор в этом месте может исправить ситуацию...
Вопрос, конечно привычки, но если код большой, а пропущена скобка, простая или фигурная... Бывает тяжело :)
Пожалуйста. Очень надеюсь, что проблему удастся решить в ближайших обновлениях.
Отмечу, что я опечатался, биржа, конечно, была закрыта ночью. Сегодня, во время торгов ошибку пока не поймал, а вот перед открытием торгов опять были ошибки
Есть у меня и другой индикатор, по структуре очень похожий - имеются функции, и он так же шлет такие ошибки параллельно.
Прошлый билд, где ошибку я не наблюдал 1950 (кажется).
Ошибка повторилась сегодня в торговую сессию - все воспроизводится нормально.