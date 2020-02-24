Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 64
Вы можете вызвать OnCalculate из любой другой функции.
Да, это я знаю, и вы должны предоставить все параметры, это громоздко.
Спасибо, в любом случае.
Пожалуйста. Очень надеюсь, что проблему удастся решить в ближайших обновлениях.
Отмечу, что я опечатался, биржа, конечно, была закрыта ночью. Сегодня, во время торгов ошибку пока не поймал, а вот перед открытием торгов опять были ошибки
Есть у меня и другой индикатор, по структуре очень похожий - имеются функции, и он так же шлет такие ошибки параллельно.
Прошлый билд, где ошибку я не наблюдал 1950 (кажется).
@Slava
Для вашей информации, я получаю аналогичную ошибку 4401 с iBarShift ().
2019.05.09 11: 27: 22.349 ИндикаторXYZ (EURUSD, H1) Ошибка iBarshift 4401. Столбцы = 0
Это не всегда случается, но я не мог найти способ воспроизвести это. Бары D1 хорошо доступны.
Заметил, что Агенты не возвращают в Тестер результат сразу, а через несколько проходов.
Вот доказательство. Лог Агента (только один Агент включен)
И лог Тестера
По времени видно, что 5-й и 6-й проходы дожидались результата 7-го, чтобы отправиться в Тестер. Разве это правильно?
ЗЫ Видно, что 5-й проход дожидался 8 секунд (время, которое ушло на следующие два прохода). Понятно, что это время ожидания могло бы измеряться и минутами.
Ошибка и недоработка отладчика
При первой остановке i == 1 (должен быть ноль или не определен). AMOUNT не определен (должен быть 10).
Можно ли заставить MetaEditor работать полностью с переменными, используя символ Unicode, пожалуйста.Не работает с символами Юникода.
Препроцессор не может быть отлажен!
Вы отлично понимаете, что имелось в виду.
@Slava
Это совсем иное поведение, нежели то, что описал Aleksey Vyazmikin.
Вы хотите получить данные с другого ТФ (или символа - не важно), но они не всегда доступны сразу. Сделайте в таймере запрос данных нужного символа/ТФ раз в минуту (например, CopyTime()), тогда ошибка должна пройти.
AMOUNT не определен (должен быть 10).
А в таком случае по Вашему какое значение должно быть у AMOUNT?
При первой остановке i == 1 (должен быть ноль или не определен).
первоначально значение i случайное: не исключено, что 1 - это случайное совпадение, а не результат какого-либо вычисления. По крайней мере в x32 так