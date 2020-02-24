Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 76
Настолько рабочего, что
?
В общем, мы конечно ценим ваш оптимизм, но это не реализуемо на MQL. Уж скоко раз уже обсуждалось в разных ветках. Так что поберегите своё время.
В свое время умножение тоже была не ускоряемая операция O(n^2).
Код, решающий задачу, рабочий и кроссплатформенный, подходит как для МТ5 так и МТ4.
Время уже потрачено и есть результат, который будет интересен многим.
Так что основная цель переписки не хвастовство, а поиск финансовой выгоды.
Результат выполнения:
Ну ок, флаг в руки, как говорится )
На всякий случай уточню, что метод Add должен быть нешаблонный, т.е. принимать именно тот тип, которым параметризован контейнер.
Ну ок, флаг в руки, как говорится )
Предоставьте, пожалуйста, пример, где без возвращения разных типов ни как не обойтись.
В данном случае можно написать 1024 iCustom, но длина массивы Params может быть значительно больше десяти.
ой я тоже с этой проблемой бился недавно,
если в мт4 индикатор с string - то все пропало..
Спасибо за идею добавить негативные тест кейсы.
Так же добавлен пример работы со strings и classes.
В данном случае можно написать 1024 iCustom, но длина массивы Params может быть значительно больше десяти.
Т.е. у вас имеется 1024 индикатора с разными типами параметров?
В данном случае можно написать 1024 iCustom, но длина массивы Params может быть значительно больше десяти.
К сожалению не понимаю сути проблемы из-за относительно давнего опыта использования iCustom.
1. Проблема в большом листинге? Можно где-то ошибиться?
2. Данные беруться с MqlParam Params[10], но это же параметр для функции IndicatorCreate, почему она не используется?
Т.е. у вас имеется 1024 индикатора с разными типами параметров?
Если индикатор состоит из 10 параметров, то прописав 1024 iCustom можно всегда точно выйти на правильный вызов.
В данном случае можно написать 1024 iCustom, но длина массивы Params может быть значительно больше десяти.
Это давнишняя нерешаемая проблема в нотации iCustom. В МТ5 можно попробовать IndicatorCreate.