Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 72
На всех тиках - тест проходит успешно!
еще такая штука:
выбираю МА с периодом 2000 например
ставлю тест за последний год и мне пишет следующее:
а если поставить тест с 15 января, то все ок :-) все тестируется 1 раз. а потом снова ошибки :-)
при этом пара EURUSD тестируется без каких либо проблем.
и оптимизация по всем символам не работает.
расчеты коинтеграции, корреляции и других статзадачь, кроме того удобно запустить в отдельном потоке thread.detach() весь алгоритм расчетов сигнальной модели, а GUI как и принято в основном потоке пусть крутится, таким образом две ресурсоемкие задачи будут работать в разных потоках и не грузить слабые VPS ресурсы
OpenCV в этом явно не поможет т.к. на VPS ресурсы GPU если и доступны по отдельным заявкам, то они явно дорогие
как пример у меня 4-5 копий роботов крутилось на одном терминале на VPS 2 ядра Xeon, 2 гиг ОЗУ, учитывая, что на VPS ресурсы делятся между клиентами в очереди, терминал грузил ЦПУ под 100%, пришлось использовать другой терминал как коннектор, а алгоритм уже на собственной сборке запускать, в итоге нагрузка на всю систему снизилась до 10-15%, в пиках до 25% и то из-за другого терминала
ps. дабы не было офтопом из-за упоминаний другого терминала - остановился не на МТ5 в то время, т.к. когда все писал, вы там со структурами и union мудрили и все периодически сыпалось, сейчас вот задумываюсь написать коннектор под МТ5, тем более сокеты вы там уже реализовали
С GUI, согласен, это как раз та задача, где использование многопоточности желательно, но это порождает некоторые усложнения в реализации, например, синхронизация.
Разделение ресурсоёмкой задачи по потокам никак не снижает нагрузку с CPU в целом, и даже повышает, если исключить возможность использования HyperThreading в разделённых потоках (решаемая задача просто полностью займёт все ядра CPU).
4-5 копий роботов, о которых вы упоминали (возможно работающие не самым оптимиальным образом), работают каждый в своём потоке, именно поэтому, нагрузка на CPU была 100%
Вполне возможно, что снижение нагрузки на 10-15% (25%), произошло из-за падения производительности алгоритма в целом, например из-за синхронизации.
Выделить сигнальную модель в отдельный поток, возможно и при существующих возможностях в MQL (в виде отдельной MQL программы)
перезапустил компьютер
поставил тест по EURAUD
вижу такое в истории:
Запускаю тест по MACD SAMPLE
тоже самое:
в логах агента следующее:
при этом на всех тиках (без реальных) - все проходит нормально. Вроде бы
Посмотрите в папке тестера закачанную историю. В Вашем случае G:\ROBO_MT5\Tester\bases\<имя торгового сервера>\history. Есть там EURAUD и в каком объёме?
Вот оно. open error[3] означает, что файла 2018.hcs не существует
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/Debug/system-error-codes--0-499-
ERROR_PATH_NOT_FOUND
3 (0x3)
The system cannot find the path specified.
но она есть :-)
почему то в тестере пишет разрешение hcs
а по факту файлы hcc
напомню, что такая проблема появилась только с 2007 билда..
Посмотрите в папке тестера закачанную историю. В Вашем случае G:\ROBO_MT5\Tester\bases\<имя торгового сервера>\history. Есть там EURAUD и в каком объёме?
G:\ROBO_MT5\Tester\bases\
вообще папки bases не существует в подпапке Tester
@Slava
ради интереса переименовал в папке истории EURAUD файлы
провел тот же тест
и все прошло успешно :-)
УРАААА
что то с разрешением файлов! HCC и HCS
но она есть :-)
Это не та папка. Это база терминала. Откуда в базе терминала HCS-файлы?
Я говорил про базу тестера
я ни нашел ни одного файла с разрешением hcs у себя на компьютере.
но после копирования двух файлов 2018 и 2019 года в папке EURAUD в расширение hcs - тест прошел успешно.
Теперь проблема такая же и на других парах, даже на USDCHF