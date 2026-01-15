Ошибки, баги, вопросы - страница 2366
Странное поведение входных параметров типа long и ulong (остальные не проверял):
В МТ4 (1170) они недоступны для оптимизации.
Так и должно быть?
Если написать sinput вместо input то так и будет. А вот почему в этом случае так - загадка.
Несколько часов потратил на поиск расхождений. Нашел такое
Особенности double знаю, но не такие, что если поменять порядок сложения (за исключением относительно сильно отличных чисел), то результат будет разный! Просьба объяснить глупцу, из-за чего здесь такое происходит?
В исходнике нужно смотреть только на две нижние строки.
А если так:
Наводит на размышления?
ошибка в маркете. Ошибка на сайте!
При обновлении программы, дата не обновляется.
соответственно нельзя обновить и в терминале
Так ведь обновления не моментально распространяются. Дайте им хотя бы 24 часа.
Моментально. Достаточно нажать кнопку обновить.
Много лет было немоментально, но может что и поменялось. Ваша картинка от сегодня. Подождем официального ответа или оно само завтра проморгается.
Тест на МТ5 FORTS Открытие.
Сперва SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) возвращала постоянно 0. Подумала что некогда возится и вычислю БУ на основе текущего профита, но профит позиции так же оказывается 0 и при PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) и на самом терминале. Я чего-то перестала понимать?