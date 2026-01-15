Ошибки, баги, вопросы - страница 2366

Новый комментарий
 

Странное поведение входных параметров типа long и ulong (остальные не проверял):

input int      inttest    = 10;
input long     longtest   = 10;
input ulong    ulongtest  = 10;
input uint     uinttest   = 10;

В МТ4 (1170) они недоступны для оптимизации.

opt

Так и должно быть?

 
Andrey Barinov:

Странное поведение входных параметров типа long и ulong (остальные не проверял):

В МТ4 (1170) они недоступны для оптимизации.


Так и должно быть?

Если написать sinput вместо input то так и будет. А вот почему в этом случае так - загадка.

[Удален]  
fxsaber:
Несколько часов потратил на поиск расхождений. Нашел такое


Особенности double знаю, но не такие, что если поменять порядок сложения (за исключением относительно сильно отличных чисел), то результат будет разный! Просьба объяснить глупцу, из-за чего здесь такое происходит?

В исходнике нужно смотреть только на две нижние строки.

А если так:

DoubleToString(Avg-Size-point*iDelta,16) = 1.0666650000000000
DoubleToString(Avg-(Size+point*iDelta),16) = 1.0666650000000002

Наводит на размышления?

 

ошибка в маркете. Ошибка на сайте! 

При обновлении программы, дата не обновляется. 


соответственно нельзя обновить и в терминале 

 
В документации наверно ошибка? Свойства tester_no_cache и tester_everytick_calculate должны быть без типа string (так же как library или indicator_chart_window, например).
 
Vladislav Andruschenko:

ошибка в маркете. Ошибка на сайте! 

При обновлении программы, дата не обновляется. 


соответственно нельзя обновить и в терминале 

Так ведь обновления не моментально распространяются. Дайте им хотя бы 24 часа.

 
Stanislav Korotky:

Так ведь обновления не моментально распространяются. Дайте им хотя бы 24 часа.

Моментально. Достаточно нажать кнопку обновить. 

Проблема на сайте. Посмотрите мою картинку. 
 
Vladislav Andruschenko:
Моментально. Достаточно нажать кнопку обновить. 

Проблема на сайте. Посмотрите мою картинку. 

Много лет было немоментально, но может что и поменялось. Ваша картинка от сегодня. Подождем официального ответа или оно само завтра проморгается.

 
Stanislav Korotky:

Много лет было немоментально, но может что и поменялось. Ваша картинка от сегодня. Подождем официального ответа или оно само завтра проморгается.

Интересно, что вчера было все ок. Значит дело не в дате ( мало ли, 2019 год уже не поддерживает сайтом.....)
Но вчера обновилось нормально. Сегодня нет. 
Ждём. 
 

Тест на МТ5 FORTS Открытие. 

Сперва SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)  возвращала постоянно 0. Подумала что некогда возится и вычислю БУ на основе текущего профита, но профит позиции так же оказывается 0 и при PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) и на самом терминале. Я чего-то перестала понимать? 


1...235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373...3696
Новый комментарий