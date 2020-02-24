Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 75
Воспользуюсь моментом открытости. Возможно ли в MQL сделать так, чтобы функция возвращала разные типы?
Результатом этого выражения всегда является string. А нужно, чтобы был либо double, либо string, в зависимости от type.
Предоставьте, пожалуйста, пример, где без возвращения разных типов ни как не обойтись.
Все можно реализовать средствами MQL.
Кроме части, где контейнер отвечает за результат инициализации объекта по умолчанию.
За инициализацию по умолчанию должен отвечать сам объект, а не контейнер.
Так же функция T At(int index) по сути бессмысленная и вредная, так как скрывает возможные проблемы выхода за пределы массива.
Лучше уже реализовать функцию bool TryGetValue(T &val, int index).
Все можно реализовать средствами MQL.
За инициализацию по умолчанию должен отвечать сам объект, а не контейнер.
В настоящее время это не может быть реализовано в MQL.
Я не говорю о деталях реализации, таких как инициализация.
В настоящее время это не может быть реализовано в MQL.
МТ5 и МТ4.И да, контейнер еще может освобождать память динамически выделенных объектов.
Готов реализовать универсальный контейнер (поддерживает типы данных: string, integers, pods, classes, class pointers).
На этапе компиляции проверяется тип на соответствие параметризованому контейнеру:
Раз не может быть реализовано, значит должно стоить дорого, если получиться???Готов реализовать:
Думаю уйдет часов 2 на все.
Будем открывать работу?
И да, контейнер еще должен освобождать память динамически выделенных объектов .
Да, планируются
Но пока на уровне обсуждения, планируем добавить условную компиляцию в зависимости от типа T, используя которую, можно будет включать/отключать части шаблонного класса, что-то напоминающее if constexpr из С++
Так же планируем добавить различные __builtin функции (например позволяющие определить является T классом или нет), которые можно будет использовать для условной компиляции
Ницца.
Спасибо за ваш ответ.
Наверняка легко написать клиентский код, который не компилируется.
Все можно реализовать средствами MQL.
Пример взят из рабочего кода, который проходит все проверки и вызывает delete для динамических указателей.
Пример взят из рабочего кода, который проходит все проверки и вызывает delete для динамических указателей.
Очевидно, вы не поняли, в чем был мой вопрос к разработчикам MT. Ильяс это понял.
Хватит хвастаться, пожалуйста.
Все можно реализовать средствами MQL.
Настолько рабочего, что
Думаю уйдет часов 2 на все.
?
В общем, мы конечно ценим ваш оптимизм, но это не реализуемо на MQL. Уж скоко раз уже обсуждалось в разных ветках. Так что поберегите своё время.