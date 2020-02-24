Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 71
MT5 Build 2044
-----------------------------
При тестировании советника в режиме визуализации заметил такую штуку. Допустим нужно прогнать советник на том инструменте, где ни базовая валюта, ни котируемая не являются валютами депозита.
К примеру, валюта депозита = "USD", а текущий символ = "AUDNZD". В этом случае при запуске тестирования окно визуализатора просто зависает намертво. Кстати историю по нужным символам предварительно подкачал на всякий случай.
А вот если сделать так, что валюта депозита = "AUD" || "NZD" и текущий символ = "AUDNZD", то всё работает.
я писал уже об этой ошибке.
у меня тоже самое.
планируете ли вводить потоки? это одна из главных проблем терминала при сложных задачах, из-за которой приходится писать свои реализации терминалов, а МТ5 использовать в качестве бесплатного коннектора
Использование потоков из MQL кода не планируется.
Потоки помогают решать сложные задачи, каким образом ?
Конечно, в некоторых алгоритмах можно использовать (а можно и не использовать) многопоточность.
Зависает навечно или на какое-то время?
Зависает сам или после движений мышкой, переключением вкладок etc
Покажите логи клиентского терминала, тестера и тестерного агента на момент зависания
Можно подробности?
Сходу не воспроизводится
Можно подробности?
Сходу не воспроизводится
об этой ошибке мне написал пользователь.
вот что было:
EURJPY No problem
GBPJPY error
If the currency of the account is USD,
USDCAD no problem
USDJPY No problem
EURAUD error
It will result in the above.
я начал тестировать у себя и обнаружил, что даже MACD Sample иногда "не работает" как описано выше.
Вчера начал получать ошибку истории. Отключил антивирус - некоторые валюты начали тестироваться.
а вот если запустить такую оптимизацию:
То все повисло. И такое часто.
только перезагрузка компьютера помогает.
в логах пишет так:
Первые сообщения были с марта месяца примерно такие:
Запустите одиночное тестирование. Тогда в логе тестерного агента будет более подробная ошибка.
(02 EURUSD) означает, что не смог быть прочитан с диска какой-то из дневных контейнеров EURUSD из базы YYYY.hcs по одной из 6 возможных причин. Вот в логе агента и увидим, что за причина
some error after pass finished - это неверная формулировка (только вчера поправили)
Скорее всего это критическая ошибка в OnTester или OnDeinit. Из-за критической ошибки все остальные задания в пачке возвращаются для повторной переразадачи (task rejected by tester agent)
расчеты коинтеграции, корреляции и других статзадачь, кроме того удобно запустить в отдельном потоке thread.detach() весь алгоритм расчетов сигнальной модели, а GUI как и принято в основном потоке пусть крутится, таким образом две ресурсоемкие задачи будут работать в разных потоках и не грузить слабые VPS ресурсы
OpenCV в этом явно не поможет т.к. на VPS ресурсы GPU если и доступны по отдельным заявкам, то они явно дорогие
как пример у меня 4-5 копий роботов крутилось на одном терминале на VPS 2 ядра Xeon, 2 гиг ОЗУ, учитывая, что на VPS ресурсы делятся между клиентами в очереди, терминал грузил ЦПУ под 100%, пришлось использовать другой терминал как коннектор, а алгоритм уже на собственной сборке запускать, в итоге нагрузка на всю систему снизилась до 10-15%, в пиках до 25% и то из-за другого терминала
ps. дабы не было офтопом из-за упоминаний другого терминала - остановился не на МТ5 в то время, т.к. когда все писал, вы там со структурами и union мудрили и все периодически сыпалось, сейчас вот задумываюсь написать коннектор под МТ5, тем более сокеты вы там уже реализовали
Запустите одиночное тестирование. Тогда в логе тестерного агента будет более подробная ошибка.
(02 EURUSD) означает, что не смог быть прочитан с диска какой-то из дневных контейнеров EURUSD из базы YYYY.hcs по одной из 6 возможных причин. Вот в логе агента и увидим, что за причина
перезапустил компьютер
поставил тест по EURAUD
вижу такое в истории:
Запускаю тест по MACD SAMPLE
тоже самое:
в логах агента следующее:
при этом на всех тиках (без реальных) - все проходит нормально. Вроде бы