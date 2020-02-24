Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 69
В данном примере Отчет торговой истории за Апрель 2019 с 1 апреля и по 30 апреля.
Если делать за март будет такая же картинка. В последней строке за 31 марта будет указана сумма баланса на 14 мая.
У брокера на реале тот же результат, ошибка присутствует.
Если вырезать кусок истории, то балансы будут рассчитаны с конца-назад как "последний баланс минус результат каждой сделки".
Это из-за того, что промежуточные балансы являются вычисляемой величиной, а не хранятся внутри каждой сделки.
То есть, нельзя конец истории подрезать для генерации точного отчета. Если выставить отчет "последние 3 месяца", то балансы будут расчитаны с конца правильно.
Вообще мы постараемся поправить эту проблему, когда делается вырезанный серединный отчет. В этом случае, при наличии конечной истории, мы просчитаем реальный баланс на скрытом промежутке истории и тем самым сможем показать правильные балансы на запрошенном участке.
Что это?
Такого символа в Обзоре рынка нет. Это ошибочный результат, как и подобные, попали в итоговую таблицу Оптимизации.
ЗЫ Если важно, то до этой Оптимизации Тестер не запускался в текущей сессии Терминала.
fxsaber, 2019.05.09 06:32
2039 - исправили. Спасибо.
fxsaber, 2019.05.09 11:33Запускаю этот советник
жму F8 и наблюдаю такое дерганье.
График иногда уходит на несколько секунд в режим "Ожидание обновления".
2039 - не починили.
Что это?
Ваш забытый тестовый пример, скорее всего. Посмотрите его исходник и даты модификации файла, пожалуйста.
Мы такой скрипт не распространяли.
Делаю Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка.
1. У Вас есть кастомные символы с такими именами?
2. Запускали ли Вы MQL5-программы с доступом к данным кастомных символов?
Но такой символ есть в локальной базе терминала?
Да, такие символы есть в базе.
Видно, что их гораздо больше тех, что попали в Оптимизатор. Все эти символы были выключены из Обзора рынка.
Запускался советник
Такой советник показывает баги самого Тестера, т.к. если символ корректный, то он не попадет в результат Оптимизации.
Есть.
2. Запускали ли Вы MQL5-программы с доступом к данным кастомных символов?
Эти кастомные символы были созданы во время написания воспроизведения двух багов.