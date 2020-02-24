Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 69

Новый комментарий
 
Andrey Sorokin:

В данном примере Отчет торговой истории за Апрель 2019 с 1 апреля и по 30 апреля.

Если делать за март будет такая же картинка. В последней строке за 31 марта будет указана сумма баланса на 14 мая.

У брокера на реале тот же результат, ошибка присутствует.

Если вырезать кусок истории, то балансы будут рассчитаны с конца-назад как "последний баланс минус результат каждой сделки".

Это из-за того, что промежуточные балансы являются вычисляемой величиной, а не хранятся внутри каждой сделки.

То есть, нельзя конец истории подрезать для генерации точного отчета. Если выставить отчет "последние 3 месяца", то балансы будут расчитаны с конца правильно.


Вообще мы постараемся поправить эту проблему, когда делается вырезанный серединный отчет. В этом случае, при наличии конечной истории, мы просчитаем реальный баланс на скрытом промежутке истории и тем самым сможем показать правильные балансы на запрошенном участке.

 

Что это?


 
Делаю Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка.
Core 1  pass 88 on EURUSD25027 tested with error "cannot synchronize history (EURUSD25027)" (0:00:00.018)

Такого символа в Обзоре рынка нет. Это ошибочный результат, как и подобные, попали в итоговую таблицу Оптимизации.



ЗЫ Если важно, то до этой Оптимизации Тестер не запускался в текущей сессии Терминала.

 
fxsaber:

Что это?

Ваш забытый тестовый пример, скорее всего. Посмотрите его исходник и даты модификации файла, пожалуйста.

Мы такой скрипт не распространяли.

 
fxsaber:
Делаю Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка.

Такого символа в Обзоре рынка нет. Это ошибочный результат, как и подобные, попали в итоговую таблицу Оптимизации.



ЗЫ Если важно, то до этой Оптимизации Тестер не запускался в текущей сессии Терминала.

Но такой символ есть в локальной базе терминала?
 
fxsaber:
Делаю Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка.

Такого символа в Обзоре рынка нет. Это ошибочный результат, как и подобные, попали в итоговую таблицу Оптимизации.



ЗЫ Если важно, то до этой Оптимизации Тестер не запускался в текущей сессии Терминала.

1. У Вас есть кастомные символы с такими именами?

2. Запускали ли Вы MQL5-программы с доступом к данным кастомных символов?

 
MetaQuotes Software Corp.:
Но такой символ есть в локальной базе терминала?

Да, такие символы есть в базе.

Видно, что их гораздо больше тех, что попали в Оптимизатор. Все эти символы были выключены из Обзора рынка.

Запускался советник

int OnInit() { return(INIT_FAILED); }

Такой советник показывает баги самого Тестера, т.к. если символ корректный, то он не попадет в результат Оптимизации.

 
Slava:

1. У Вас есть кастомные символы с такими именами?

Есть.

2. Запускали ли Вы MQL5-программы с доступом к данным кастомных символов?

Эти кастомные символы были созданы во время написания воспроизведения двух багов.

1...626364656667686970717273747576...78
Новый комментарий