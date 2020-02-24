Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 68
Я беру 100 р. как профит и 10 р. как просадку. По подобному алгоритму я высчитываю просадку и она сходится с показателем Balance Drawdown Maximal. Не знаю какую просадку Вы еще брать можете...
Equity Drawdown?
Ну так это оно же и то же. Это просадка которая считается по кривой PL.
К примеру торговля закончилась с результатом 100 р. Но в момент когда PL был равен 30 р., у нас была просадка до 20 р. - это была максимальная просадка за всю историю и равняется она 10 р. .
Покажите отчет тестера стратегий с одиночным проходом.
Вот пример, где есть расхождение
Крестиком показал, то что вероятно берете Вы, а галкой то, что нужно брать - соответственно 15401/4648=3,31
благодарю, проверю свои расчеты еще раз
любезный, я уверен, что вы знаете ответ (спсб):
https://www.mql5.com/ru/forum/313261#comment_11664821
Slava, 2019.05.09 15:47
великодушный, позвольте загрузить Ваш профессиональный долг.
при смене профиля и обратно происходит сбой (фиксированный масштаб), если я был далеко на истории.
то же происходит (иногда), при переоткрытии терминала.
https://www.mql5.com/ru/forum/313261#comment_11664821
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Загрузка истории баров конкретного ТФ
Sebostyan, 2019.05.13 13:03
а почему не вставляется?
По ссылке CSV-файл, бары в котором не импортируются через CTRL+U.
Решил распечатать Отчет торговой истории за Апрель 2019. Терминал МТ5 с последней версией.
С удивлением обнаружил, что графа Баланс в разделе Сделки заполняется и рассчитывается НЕКОРРЕКТНО с ошибкой.
Против крайней в Апреле сделки стоит в графе сумма баланса на 14 мая, расчет выполнен снизу вверх.
В итоге на 1 апреля баланс не соответствует реальному на тот момент на сумму прибыли за 2 недели мая месяца.
Для примера взят демо счет с сервера MetaQuotes-Demo.
За любую неделю или месяц выводишь Отчет везде присутствует эта ошибка.
С какого по какой период вы сделали запрос истории сделок?
Вот ваш отчет демо-счета за весь период.
В данном примере Отчет торговой истории за Апрель 2019 с 1 апреля и по 30 апреля.
Если делать за март будет такая же картинка. В последней строке за 31 марта будет указана сумма баланса на 14 мая.
У брокера на реале тот же результат, ошибка присутствует.
Если вместо CopyTicks по ошибке написать Range-собрата, то это будет обозначать вытягивания с торгового сервера всей тиковой истории и abnormal-завершение советника при его снятии.
В логе о происходящем никакой инфы. Защиту бы от дурака поставить. Например, при огромном запросе в лог что-то выводить.