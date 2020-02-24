Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 68

Andrey Azatskiy:

Я беру 100 р. как профит и 10 р. как просадку. По подобному алгоритму я высчитываю просадку и она сходится с показателем Balance Drawdown Maximal. Не знаю какую просадку Вы еще брать можете...

Equity Drawdown?

 
Andrey Azatskiy:

Ну так это оно же и то же. Это просадка которая считается по кривой PL.
К примеру торговля закончилась с результатом 100 р. Но в момент когда PL был равен 30 р., у нас была просадка до 20 р. - это была максимальная просадка за всю историю и равняется она 10 р. .

Если брать просадку как максимальную убыточную сделку - то это не верно.

Покажите отчет тестера стратегий с одиночным проходом.

Вот пример, где есть расхождение

Крестиком показал, то что вероятно берете Вы, а галкой то, что нужно брать - соответственно 15401/4648=3,31

 
Aleksey Vyazmikin:

благодарю, проверю свои расчеты еще раз

 
SEM

любезный, я уверен, что вы знаете ответ (спсб):

https://www.mql5.com/ru/forum/313261#comment_11664821


Slava, 2019.05.09 15:47

великодушный, позвольте загрузить Ваш профессиональный долг.

при смене профиля и обратно происходит сбой (фиксированный масштаб), если я был далеко на истории.

то же происходит (иногда), при переоткрытии терминала.


 
Sebostyan:

https://www.mql5.com/ru/forum/313261#comment_11664821

По ссылке CSV-файл, бары в котором не импортируются через CTRL+U.

 

Решил распечатать Отчет торговой истории за Апрель 2019. Терминал МТ5 с последней версией.

С удивлением обнаружил, что графа Баланс в разделе Сделки заполняется и рассчитывается НЕКОРРЕКТНО с ошибкой.

Против крайней в Апреле сделки стоит в графе сумма баланса на 14 мая, расчет выполнен снизу вверх.

В итоге на 1 апреля баланс не соответствует реальному на тот момент на сумму прибыли за 2 недели мая месяца.

Для примера взят демо счет с сервера MetaQuotes-Demo.

За любую неделю или месяц выводишь Отчет везде присутствует эта ошибка.

Файлы:
s4sopmr_11aa7h7i2_4wl028.png  21 kb
 
Andrey Sorokin:

С какого по какой период вы сделали запрос истории сделок?

Вот ваш отчет демо-счета за весь период.

Файлы:
ReportHistory-10304656.zip  170 kb
 

В данном примере Отчет торговой истории за Апрель 2019 с 1 апреля и по 30 апреля.

Если делать за март будет такая же картинка. В последней строке за 31 марта будет указана сумма баланса на 14 мая.

У брокера на реале тот же результат, ошибка присутствует.

 
В общем отчете все ОТЛИЧНО без ошибки. ( вся история )
 
Просьба сделать защиту от случайного выполнения такого вызова
CopyTicksRange(_Symbol, Ticks);


Если вместо CopyTicks по ошибке написать Range-собрата, то это будет обозначать вытягивания с торгового сервера всей тиковой истории и abnormal-завершение советника при его снятии.

В логе о происходящем никакой инфы. Защиту бы от дурака поставить. Например, при огромном запросе в лог что-то выводить.

