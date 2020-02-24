Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почти уверен, что ваш код можно ускорить в 100 раз.
Вот она и вылазит, расхлябанность и пренебрежение к своим ресурсам.
Какой у вас компьютер? Параметры: память, процессор, видеокарта?
Не знаю, как Вы видите мой код. И какое отношение имеет скорость работы кода к моему вопросу о совершенно конкретном сообщении о нехватке памяти. Мне кажется, Вы разговариваете сами с собой. Мне это стало неинтересно.
И да, я тоже уверен, что скорость моего эксперта можно увеличить на 40%-50%. Проход оптимизации на OHLC 6 лет за 3 секунды - есть куда работать.
Народ а о факторе восстановления кто нибудь знает что ?)
Народ а о факторе восстановления кто нибудь знает что ?)
Прибыль/просадка средств
А в таком случае по Вашему какое значение должно быть у AMOUNT?
10.
Это равносильно
первоначально значение i случайное: не исключено, что 1 - это случайное совпадение, а не результат какого-либо вычисления. По крайней мере в x32 так
Если после определения переменной прописана инициализация, то странно сообщать, что переменная существует, но не инициализирована.
Прибыль/просадка средств
Я так же считаю, но вот терминал мне другое говорит. Выше выкладывал изначальный вопрос. Интересно бы узнать как его терминал считает
Я так же считаю, но вот терминал мне другое говорит. Выше выкладывал изначальный вопрос. Интересно бы узнать как его терминал считает
У меня всё сходится
Какой вариант для получения просадки используете?
STAT_BALANCE_DD
Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
STAT_EQUITY_DD
Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
У меня всё сходится
Какой вариант для получения просадки используете?
STAT_BALANCE_DD
Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
STAT_EQUITY_DD
Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
беру из истории просадку считаю сам (по кревой PL) и она сходится с той что показана в соответствующей графе результатов оптимизации
беру из истории просадку считаю сам (по кревой PL) и она сходится с той что показана в соответствующей графе результатов оптимизации
При оптимизации просадка в процентах, не?
Поэтому уточните либо как считаете, либо с каким из четырех вариантов это значение сходится (предполагаю, что с STAT_EQUITY_DD_RELATIVE).
Если после определения переменной прописана инициализация, то странно сообщать, что переменная существует, но не инициализирована.
Строго говоря Вы правы, потому что в MQL (в отличии от С++) переменная считается объявленной с момента завершения объявления, соответственно в случае:
компилятор работает по правилам MQL, а отладчик по правилам C++. До завершения объявления i - это i(1), а значит равно 5, а после завершения объявления i - это уже i(2), но все равно равно 5. Соответственно значение 4456531 - не подходит