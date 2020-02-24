Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 66

Sergey Chalyshev:

Почти уверен, что ваш код можно ускорить в 100 раз. 

Вот она и вылазит, расхлябанность и пренебрежение к своим ресурсам.

Какой у вас компьютер? Параметры: память, процессор, видеокарта?

Не знаю, как Вы видите мой код. И какое отношение имеет скорость работы кода к моему вопросу о совершенно конкретном сообщении о нехватке памяти. Мне кажется, Вы разговариваете сами с собой. Мне это стало неинтересно.

И да, я тоже уверен, что скорость моего эксперта можно увеличить на 40%-50%. Проход оптимизации на OHLC 6 лет за 3 секунды - есть куда работать.

 

Народ а о факторе восстановления кто нибудь знает что ?)

 
Andrey Azatskiy:

Народ а о факторе восстановления кто нибудь знает что ?)

Прибыль/просадка средств

 
A100:

А в таком случае по Вашему какое значение должно быть у AMOUNT?

10.

 
A100:
Это равносильно

первоначально значение i случайное: не исключено, что 1 - это случайное совпадение, а не результат какого-либо вычисления. По крайней мере в x32 так

Если после определения переменной прописана инициализация, то странно сообщать, что переменная существует, но не инициализирована.

 
Aleksey Vyazmikin:

Прибыль/просадка средств

Я так же считаю, но вот терминал мне другое говорит. Выше выкладывал изначальный вопрос. Интересно бы узнать как его терминал считает

 
Andrey Azatskiy:

Я так же считаю, но вот терминал мне другое говорит. Выше выкладывал изначальный вопрос. Интересно бы узнать как его терминал считает

У меня всё сходится 

Чистая прибыль 38466
Максимальная просадка по средствам 8163
Фактор восстановления 4,71


Какой вариант для получения просадки используете?

STAT_BALANCE_DD

Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

STAT_EQUITY_DD

Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

 
Aleksey Vyazmikin:

У меня всё сходится 

Чистая прибыль 38466
Максимальная просадка по средствам 8163
Фактор восстановления 4,71


беру из истории просадку считаю сам (по кревой PL) и она сходится с той что показана в соответствующей графе результатов оптимизации

 
Andrey Azatskiy:

беру из истории просадку считаю сам (по кревой PL) и она сходится с той что показана в соответствующей графе результатов оптимизации

При оптимизации просадка в процентах, не?

Поэтому уточните либо как считаете, либо с каким из четырех вариантов это значение сходится (предполагаю, что с STAT_EQUITY_DD_RELATIVE).

 
fxsaber:

Если после определения переменной прописана инициализация, то странно сообщать, что переменная существует, но не инициализирована.

Строго говоря Вы правы, потому что в MQL (в отличии от С++) переменная считается объявленной с момента завершения объявления, соответственно в случае:


компилятор работает по правилам MQL, а отладчик по правилам C++. До завершения объявления i  - это i(1), а значит равно 5, а после завершения объявления i  - это уже i(2), но все равно равно 5. Соответственно значение 4456531 - не подходит

