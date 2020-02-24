Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А нажатием на колесико?
Нажатие на колесико сработает только в случае, если определение метода находится в том же файле, где и вызов.
Тоже периодически возникает ошибка 4401 при получение в индикаторе данных цен закрытия.
Брокер "Открытие"
в версии 1940 все работало.
и работает не стабильно. Включаю на м1 = все показывает.
Переключаю на Д1 = ошибка
Нажатие на колесико сработает только в случае, если определение метода находится в том же файле, где и вызов.
2033 - ALT+G работает теперь, как и колесико. Но с методом в другом файле не срабатывает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
fxsaber, 2019.05.08 12:00
У кого-нибудь получается сделать Оптимизацию пустого советника в режиме по всем символам из Обзора рынка?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
fxsaber, 2019.05.08 12:11
Про этот режим
2033 - поведение изменилось, но проблемным осталось. Невозможно использовать этот режим оптимизации.
2033 - поведение изменилось, но проблемным осталось. Невозможно использовать этот режим оптимизации.
Можно подробности?
7 Агентов на 83 задания по тикам за две недели. Все тики уже лежат в Tester\bases.
Советник - пустышка. Каждый проход - сотни миллисекунд. Однако, все заняло 75 секунд. При этом статистика по длительности проходов показывает нули.
Логи Агентов все в таких записях
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Symbol
fxsaber, 2019.03.02 13:23
жму F8 и наблюдаю такое дерганье.
График иногда уходит на несколько секунд в режим "Ожидание обновления".
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
Alain Verleyen, 2019.04.30 20:33
Согласно документации , я использую ChartSetSymbolPeriod (), чтобы обновить индикатор (пересчитать).
Для воспроизведения используйте прикрепленный код на 2 графиках, один и тот же символ. Затем нажмите на ярлык «Обновить».
2019.04.30 14:25:46.001 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,M15) 132011220927585854: OnCalculate prev_calculated=0
2019.04.30 14:25:52.103 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnCalculate prev_calculated=0
2019.04.30 14:25:55.436 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnChartEvent start
2019.04.30 14:25:55.437 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: ChartRefresh start
2019.04.30 14:25:55.437 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: ChartRefresh end
2019.04.30 14:25:55.437 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnChartEvent end
2019.04.30 14:25:56.666 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,M15) 132011220927585854: OnCalculate prev_calculated=0
2019.04.30 14:25:57.703 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnCalculate prev_calculated=0
Я нажал на график H1, но график M15 тоже обновился.
Build 2007/2025.
@Slava
Сборка 2033. Это поведение не исправлено.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов
Alain Verleyen, 2019.04.30 20:42
Все еще используя ChartSetSymbolPeriod (). Я знаю, что это асинхронно, но почему для вызова OnCalculate () требуется 2.5 секунды? Это очень долго.
2019.04.30 14:35:53.349 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnChartEvent start
2019.04.30 14:35:53.349 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: ChartRefresh start
2019.04.30 14:35:53.349 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: ChartRefresh end
2019.04.30 14:35:53.349 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnChartEvent end (ChartSetSymbolPeriod() call).
2019.04.30 14:35:54.809 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,M15) 132011220927585854: OnCalculate prev_calculated=0
2019.04.30 14:35:55.974 ChartSetSymbolPeriod (EURUSD,H1) 132011222733257293: OnCalculate prev_calculated=0
В Market Watch есть только EURUSD, 2 графика открыты и 1 индикатор на каждом графике (этот индикатор ничего не делает, кроме обновления и регистрации). См. Выше сообщение для кода.
Можно ли его улучшить или предоставить нам способ обновить график / индикатор без задержки?Build 2007/2025.
@Slava
Сборка 2033. Все та же задержка. Кажется, пересчет не является обязательным, но просто ждать нового тика с prev_calculated = 0?
Почему эта задержка?