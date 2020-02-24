Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 60

Igor Makanu:

как тестировать стратегии на Питоне? 

ЗЫ: про С++17 ни  в одном месте не "торкнуло", максимум совместимость с существующими интерфейсами какого софта... Питона или Явы... имхо, это из споров на тему "ООП - зло", у каждого свои предпочтения

стратегии вы тестируете на связке MQL <---> Python (C++), считается все на Pyton или C++, а от МТ5 только данные берутся, главное в коде сторонних ЯП грамотно управлять потоками, что бы не было накладок, узкое место тут будет передаваемые данные туда-обратно, т.е. на сериализации и десериализации будут потери, но это можно компенсировать как раз распараллеливанием

по поводу торкнуло или нет по С++17 - торкнуло как раз все сообщество С++, холивар не нужно разводить на эту тему, я лишь привел пример удобства нововведений, да и за такой короткий срок вы явно не смогли бы осилить и осознать более 500 страниц нововведений - автотипизация, кортежи, распаковка, и масса всего, чего нет пока в MQL ))

разработчики MQ правильное решение приняли, что предоставили такой удобный API под C++ и Python, всю логику можно писать на более мощных ЯП, а через МТ5 получать только данные и отправлять торговые заявки

 
Konstantin:

разработчики MQ правильное решение приняли, что предоставили такой удобный API под C++ и Python, всю логику можно писать на более мощных ЯП, а через МТ5 получать только данные и отправлять торговые заявки

С++ они давно ничего не меняли, сделали поддержку библиотек от С# -  проверил, очень удобно

Konstantin:

стратегии вы тестируете на связке MQL <---> Python (C++), считается все на Pyton или C++, а от МТ5 только данные берутся, главное в коде сторонних ЯП грамотно управлять потоками, что бы не было накладок, узкое место тут будет передаваемые данные туда-обратно, т.е. на сериализации и десериализации будут потери, но это можно компенсировать как раз распараллеливанием

ну примерно  так  я и предполагал, думал, может что то новое есть, в инете "Питон - трейдинг бот" гуглится, там прилично материала готового

 
Igor Makanu:

С++ они давно ничего не меняли, сделали поддержку библиотек от С# -  проверил, очень удобно

там менять нечего, т.к. интерфейс dll в C++ не меняется, он на уровне утвержденных стандартов

Igor Makanu:

ну примерно  так  я и предполагал, думал, может что то новое есть, в инете "Питон - трейдинг бот" гуглится, там прилично материала готового

можно и так, а можно через API Python в MT5, используя MT5 только для получения данных с биржи и отправки торговых заявок в торговую систему биржи, суть там примерно такая же как с С++, главное с потоками не намудрить ))

 

почему нестандартный размер объема в спецификации EURUSD?

лог прилагается


Файлы:
20190504.log  6259 kb
 
Anatoliy Ivanov:

почему нестандартный размер объема в спецификации EURUSD?

лог прилагается


Всё правильно показывает. И подобные вопросы - область настройки сервера ДЦ - к ним и вопросы.

 
Aleksey Vyazmikin:

Всё правильно показывает. И подобные вопросы - область настройки сервера ДЦ - к ним и вопросы.

В версии 2007 объемы нормально показывет.

Тоже область настройки сервера ДЦ?


Файлы:
20190504_2.mq5  7 kb
 
Anatoliy Ivanov:

В версии 2007 объемы нормально показывет.

Тоже область настройки сервера ДЦ?


Хорошо, согласен изменения присутствуют - я не пользуюсь этой информацией, поэтому ошибся - исходил из того, что там представлен реальный объем контракта в валюте - 1 лот 100 000 у.е., возможно это даже правильней было бы.

Я не знаю куда писать - писал уже 2 раза, никто не ответил. После смены пароля от сайта, невозможно залогиниться в metaeditor с новым паролем. Плиз, почините.

если вернуть пароль обратно, то залогиниться опять можно. Полагаю, что от хранилища пароль не обновляется и при его смене в ЛК и происходит сбой.
 
Aleksey Vyazmikin:

 я не пользуюсь этой информацией.

А как вы тестируете, не используя объемы лота?

Или вы тестированием советников не пользуютесь?

 
Anatoliy Ivanov:

А как вы тестируете, не используя объемы лота?

Или вы тестированием советников не пользуютесь?

Тут такое дело, я пользуюсь классом, от стороннего разработчика и не анализировал его код.

По сути я торгую Si ФОРТС, где минимальный объем 1 лот, шаг 1 лот, максимальный объем пишут 100 000 лотов, поэтому заморочек с дробным лотом нет.

