Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы сказали, что доступ идёт к своему символу. В качестве периода выступает 0. То есть, доступ к своему символу-периоду. Как же Вы в этом случае 4401-то получили?
это я к тому, что Вы должны были подготовить ясный и понятный код, минимальный, чтобы проиллюстрировать проблему.
А про 4401 на своём символе-периоде я не верю
PS https://youtu.be/GJS73dgL-QE
Может, я что то не понимаю?
Не так делаю? Откуда сомнения?
А может дело в том, что символ неверно определяется периодически (проверю и это)?
Хорошо, если код излишен, что я дал, то попробую сократить и отловить ошибку в логе, но уже не раньше вторника.Вообще же, периодически стали наблюдаться мерцания чартов. Может это быть связано с дозагрузкой\синхронизацией тиков?
Вообще же, периодически стали наблюдаться мерцания чартов. Может это быть связано с дозагрузкой\синхронизацией тиков?
Особенно если DRAW_SECTION - вообще беда - частенько пропадают эти линии. Мышкой график подвинуть - появляются снова.
После обновления до 2025 терминал виснет после нескольких (3..5) последовательных смен входных параметров индикаторов. Я сначала на свой код грешил, но потом несколько раз с индикаторами из папки Examples такое было.
Тестер в визуальном режиме линии ордеров в пустоту ведёт. Опять же, часть верно, часть в никуда.
Особенно если DRAW_SECTION - вообще беда - частенько пропадают эти линии. Мышкой график подвинуть - появляются снова.
После обновления до 2025 терминал виснет после нескольких (3..5) последовательных смен входных параметров индикаторов. Я сначала на свой код грешил, но потом несколько раз с индикаторами из папки Examples такое было.
Тестер в визуальном режиме линии ордеров в пустоту ведёт. Опять же, часть верно, часть в никуда.
Про визуализацию в тестере - у меня напротив, часто нет этой линии, хотя есть стрелочки.Правда билд у меня 2007.
Воспроизведение
Вы сказали, что доступ идёт к своему символу. В качестве периода выступает 0. То есть, доступ к своему символу-периоду. Как же Вы в этом случае 4401-то получили?
это я к тому, что Вы должны были подготовить ясный и понятный код, минимальный, чтобы проиллюстрировать проблему.
А про 4401 на своём символе-периоде я не верю
PS https://youtu.be/GJS73dgL-QE
Сейчас, когда биржа открыта, индикатор почему то дергается и ловится ошибка 4401
Вот урезанный код - возможно можно убрать и больше для воспроизведения, но я оставил подобие структуры, что и в основном индикаторе
Добавлю лог
Краш
Воспроизведение
ошибка говорит о нарушении прав доступа и вероятно связана с константностью первого входного параметра в функции
str1 объединяется с str2 и затем производится возврат из функции результата, видимо в string перегрузка по + , именно так и реализована, измени первый параметр в сигнатуре функции на не константный, если ошибка исчезнет, значит моя догадка верна и тогда выход через использование функции конкатенации строк или костылить результат в отдельный не константный string ))
ошибка говорит о нарушении прав доступа и вероятно связана с константностью первого входного параметра в функции
str1 объединяется с str2 и затем производится возврат из функции результата, видимо в string перегрузка по + , именно так и реализована, измени первый параметр в сигнатуре функции на не константный, если ошибка исчезнет, значит моя догадка верна
Ошибка исчезла, но Вашего объяснения не понял.
и тогда выход через использование функции конкатенации строк или костылить результат в отдельный не константный string ))
Мягко говоря, не понимаю использующих эту функцию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2019.05.02 01:22
По исходнику хорошо видно, во что выливается использование авторами StringConcatenate в своих кодах. Это просто глупо!
Сейчас, когда биржа открыта, индикатор почему то дергается и ловится ошибка 4401
Вот урезанный код - возможно можно убрать и больше для воспроизведения, но я оставил подобие структуры, что и в основном индикаторе
Добавлю лог
Я только что проверил: если я нажимаю F1 в терминале (b 2015), ничего не происходит, даже когда я нажимаю на Help => Help: ничего не происходит?
I just tested it: if I press F1 in the terminal (b 2015) nothing happens, even when I click on Help => Help: nothing happens?