Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 61
Тут такое дело, я пользуюсь классом, от стороннего разработчика и не анализировал его код.
По сути я торгую Si ФОРТС, где минимальный объем 1 лот, шаг 1 лот, максимальный объем пишут 100 000 лотов, поэтому заморочек с дробным лотом нет.
Если в спецификации содержаться неправильные объемы, то и советник с любым кодом ,будет те же объемы неправильные использовать
Запустил Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка. Такую картину наблюдаю
но Оптимизацию продолжается. Странные записи при этом выдает
У кого-нибудь получается сделать Оптимизацию пустого советника в режиме по всем символам из Обзора рынка?
Не получится. В тестерном обзоре рынка доступен только один символ пока к другим нет обращения.
Про этот режим
Нет. Я думал вопрос о мультивалютном советнике.
Мне тут один китаец стал говорить, что новая версия библы тормозит. Исходники показывать не хочет, прислал HTML-файл профайлинга, что делал через ME.
Там есть номер строки для каждой функции, но совсем нет никаких данных, в каком файле эта строка.
Возможно ли добавить? А то смысла в передаче таких файлов мало.
ALT+G - переход на метод не работает в ME.
А нажатием на колесико?