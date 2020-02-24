Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 61

Aleksey Vyazmikin:

Тут такое дело, я пользуюсь классом, от стороннего разработчика и не анализировал его код.

По сути я торгую Si ФОРТС, где минимальный объем 1 лот, шаг 1 лот, максимальный объем пишут 100 000 лотов, поэтому заморочек с дробным лотом нет.

Если в спецификации содержаться неправильные объемы, то и советник с любым кодом ,будет те же объемы неправильные использовать

 
а появится ли возможность программного доступа в чаты, группы и каналы?
 
Что это такое в логе Агента?
QK      0       09:01:59.016    127.0.0.1       login (build 2025)
KS      0       09:01:59.018    Tester  account info found with currency USD
KG      0       09:01:59.019    Network 1724 bytes of input parameters loaded
PP      0       09:01:59.020    Network 2939 bytes of symbols list loaded
DJ      0       09:01:59.020    Tester  successfully initialized
ID      0       09:01:59.020    Network 1485 bytes of total initialization data received
GR      0       09:01:59.020    Tester  Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
RN      0       09:01:59.021    Tester  optimization pass 4 started
QL      0       09:01:59.021    Network 5 bytes of tester parameters received
RH      0       09:01:59.049    Symbols FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
HD      0       09:01:59.049    Symbols FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
GQ      0       09:01:59.436    History FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: load 1.93 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.385
LP      0       09:01:59.436    History FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.26 to 2019.05.07
QP      0       09:01:59.436    Ticks   FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
CE      0       09:01:59.543    Ticks   FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: load 3.45 Mb of tick data to synchronize in 0:00:00.109
HF      0       09:01:59.543    Ticks   FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.04.01 to 2019.05.07
MG      0       09:01:59.814    History FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 434816 bars and contains 394658 bars from 2018.02.26 00:05 to 2019.03.29 22:58
CL      0       09:01:59.814    History FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.26 00:05
IG      0       09:01:59.825    Tester  FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Beta): generating based on real ticks
NF      0       09:01:59.825    Tester  FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1: testing of Experts\fxsaber\TesterMaxProfit.ex5 from 2019.04.01 00:00 to 2019.05.08 00:00 started with inputs:
HK      0       09:01:59.825    Tester    inCommissionProcent=0.002
HL      0       09:01:59.825    Tester    inLog=1
OD      0       09:01:59.825    Tester    inOnTester=0
IE      0       09:02:00.070    Tester  final balance 10000.00 USD
MN      0       09:02:00.070    Tester  OnTester result 46687.35489342448
QE      0       09:02:00.073    Tester  FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1: 585531 ticks, 35655 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.492. Test passed in 0:00:00.560 (including ticks preprocessing 0:00:00.124).
QR      0       09:02:00.073    Tester  FILTER0_AUDJPY.rann_RannForex,M1: total time from start to stop testing 0:00:01.052 (including 0:00:00.492 for history data synchronization)
KE      0       09:02:00.083    Network 1724 bytes of input parameters loaded
LO      0       09:02:00.083    Tester  optimization pass 5 started
PH      0       09:02:00.083    Network 1701 bytes of tester parameters received
CO      2       09:02:00.587    Tester  tester thread start error [0]


Запустил Оптимизацию по всем символам из Обзора рынка. Такую картину наблюдаю


но Оптимизацию продолжается. Странные записи при этом выдает

2019.05.08 09:08:05.441 Core 1  optimization pass 11 returned to queue as not processed
 
ALT+G - переход на метод не работает в ME.
class A
{
public:
  void Method() {}
};

class B : public A {};

void OnStart()
{
  B b;
  
  b.Method(); // ALT+G - переход на метод не работает в ME.
}
 

У кого-нибудь получается сделать Оптимизацию пустого советника в режиме по всем символам из Обзора рынка?

void OnInit() {}
 
fxsaber:

У кого-нибудь получается сделать Оптимизацию пустого советника в режиме по всем символам из Обзора рынка?

Не получится. В тестерном обзоре рынка доступен только один символ пока к другим нет обращения.

 
Alexey Viktorov:

Не получится. В тестерном обзоре рынка доступен только один символ пока к другим нет обращения.

Про этот режим


 
fxsaber:

Про этот режим


Нет. Я думал вопрос о мультивалютном советнике.

 

Мне тут один китаец стал говорить, что новая версия библы тормозит. Исходники показывать не хочет, прислал HTML-файл профайлинга, что делал через ME.

Там есть номер строки для каждой функции, но совсем нет никаких данных, в каком файле эта строка.

Возможно ли добавить? А то смысла в передаче таких файлов мало.

fxsaber:
ALT+G - переход на метод не работает в ME.

А нажатием на колесико?

