Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 55
Было где-то уже... Заплатку предложили: если перед ней сделать вызов ObjectsTotal(), то срабатывает. MQ сказали, что поправили.
Спасибо. Так, действительно, работает.
Примерно 40 минут поисков ошибки в коде... false=0 - такое значение и использовал тестер :(
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.26 12:44
Уважаемые разработчики, прошу Вас пояснить, почему я периодически получаю ошибку при копировании в буфер текущей даты бара в индикаторе?
Зимой такой ошибки не было - индикаторы месяц отработали стабильно, а в новых билдах это стал наблюдать.
Советник прикреплённый к графику видит больше открытых символов, чем в действительности открыто:
Вероятная причина: в тестере стратегий, несколько проходов назад, запускался с "жёстким" списком символов. Лишние символы из этого списка.
Но после список был заменён на скан Обзора рынка. Тестер видит в нём 1 символ (на котором запускается тест), а реальный терминал - со сбоем. Тестер уже закрыт.
fxsaber:
Зачем предупреждение? Это лишь удаление макроса, который может быть объявлен в другом файле или закомментирован.
Если на несоответствие типов для номера ордера еще можно забить, то при magic это может принести к потере информации:
Макрос не был объявлен.
Потери не будет.