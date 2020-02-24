Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 19

Roffild:

class CPytorch
{
public:
   static const string PyCode;
};
#resource "pycode.py" as const string CPytorch::PyCode
// Error: unresolved static variable 'CPytorch::PyCode'

Такого сценария использования я не ожидал - он не поддерживается.

Ресурсные переменные могут быть только "чисто" глобальными
 

В советнике после окончания оптимизации происходит не быстрая работа с фреймами в OnTesterDeinit(), на скрине видно, что расчет идет - ядро загружено

Однако, терминал уже предлагает менять параметры и начинать оптимизацию снова - что я чуть и не сделал.

Билд 1950. Если это уже исправили, то извиняюсь.

 

Перенес файл проекта в корень, подкорректировал в нем пути что бы все компилилось без ошибок, все компилится, но так же в корень, а не в папку с проектом в папке экспертов

Может как то можно задать по какому пути ложить скомпилированный файл? в конфиге проекта прописать?


 
pivalexander:

К сожалению, такой возможности нет

 
Ilyas:

К сожалению, такой возможности нет

Совсем нет?)

много проектов и было бы удобно переключаться между ними в одном месте как в том же C#

 
Добрый  день всем.  У меня после  открытия через терминал, "открыть каталог данный "  не появляется папка liveupdate.  Вот версия программы .  Кто нибудь сможет помочь в данном вопросе?
 
Newalligator:
попробуйте через терминал.


 
Newalligator:
А какая операционная система?

Тему читали С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4  ?

 
Vladimir Karputov:

А какая операционная система?

Тему читали С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4  ?

Володя привет . Рад видеть на форуме.

 
Владислав спасибо получилось.  Вот только ещё  один момент.  Перед этой папкой мне нужно поставить галочку,  Но как вывести квадратик куда ставится галочка,  я не могу .  
