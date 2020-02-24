Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 19
Roffild:
Такого сценария использования я не ожидал - он не поддерживается.Ресурсные переменные могут быть только "чисто" глобальными
В советнике после окончания оптимизации происходит не быстрая работа с фреймами в OnTesterDeinit(), на скрине видно, что расчет идет - ядро загружено
Однако, терминал уже предлагает менять параметры и начинать оптимизацию снова - что я чуть и не сделал.
Билд 1950. Если это уже исправили, то извиняюсь.
Перенес файл проекта в корень, подкорректировал в нем пути что бы все компилилось без ошибок, все компилится, но так же в корень, а не в папку с проектом в папке экспертов
Может как то можно задать по какому пути ложить скомпилированный файл? в конфиге проекта прописать?
К сожалению, такой возможности нет
Совсем нет?)
много проектов и было бы удобно переключаться между ними в одном месте как в том же C#
Добрый день всем. У меня после открытия через терминал, "открыть каталог данный " не появляется папка liveupdate. Вот версия программы . Кто нибудь сможет помочь в данном вопросе?
попробуйте через терминал.
Добрый день всем. У меня после открытия через терминал, "открыть каталог данный " не появляется папка liveupdate. Вот версия программы . Кто нибудь сможет помочь в данном вопросе?
А какая операционная система?
Тему читали С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 ?
Володя привет . Рад видеть на форуме.