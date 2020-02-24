Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 18

Новый комментарий
 

Вроде добавляли в MQL конструкцию для вставки многострок?

string multi = <<<
line 1
line 2
>>>;
 
Alexey Volchanskiy:

Прогнал парочку версий своих скальперов в тестере, компиляция в МТ5, в едином проекте, под Мт4 и Мт5, они мультики. Там и там тестируется нормально, в торговле тоже, на Мт4  за среду-четверг почти удвоил небольшое депо. Вообще, радуют жалобы от уважаемых людей, например Андриченко - 

Vladislav Andruschenko 2019.03.01 13:22     RU

был ли вопрос по тестеру в мт5 2007? 

что-то начали жаловаться, что советники не тестируются

----------------



В том то и дело. Проблема не у меня.

я лишь спросил о том, была ли у кого-то похожая проблема. 

 

Столкнулся с ситуацией, когда при обрыве соединения интернет с агентами теряются фреймы при оптимизации, т.е. ожидалось, что задание будет заново отдано в работу, а по факту этого не произошло, как я понимаю по причине уже полученной части фреймов от прохода.

Уточню, что я использую оптимизацию в режиме "Математические вычисления" и для экономии на инициализации один проход создает 1000 фреймов.

Терминал 1950, но по данному направлению не сообщалось об изменении, поэтому думаю актуально будет сообщить тут, что бы не затерялось и не осталось без внимания.
  
class CPytorch
{
public:
   static const string PyCode;
};
#resource "pycode.py" as const string CPytorch::PyCode
// Error: unresolved static variable 'CPytorch::PyCode'
 

Обновил билд (2007) на одной из машин - запустил оптимизацию в режиме "Математически вычисления", и в окне с параметрами нет данных о том, что рассчитывается - они (галочки и настройки проходов) пропали/сбросились на те что по умолчанию:

Поэтому теперь даже и не знаю, что там оптимизируется...

Предполагаю, что терминал не понимает, куда сохранять set файлы - он по умолчанию предлагает сохранять в "Мои документы",  должен сохранять в директорию терминала.
 

Всем привет...

Обновился до билда 2007 - перестала корректно работать функция ChartNext, при выполнении примера из документации (https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) - терминал намертво зависает, очевидно в бесконечный цикл, хотя до 2007 работало отлично.

Win7 64

Разработчики, очень надеюсь на скорейший фикс...

И пожалуйста, уделяйте БОЛЬШЕЕ внимание ТЕСТИРОВАНИЮ, что не релиз так полно багов...

Спасибо

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNext - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
antikfx:

Обновился до билда 2007 - перестала корректно работать функция ChartNext, при выполнении примера из документации (https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) - терминал намертво зависает, очевидно в бесконечный цикл, хотя до 2007 работало отлично.

Win7 64

Та же конфигурация, все норм.

 

fxsaber, спасибо что проверили... действительно удалось разобраться в "проблеме" и заработало...

Проблема была в следующем (может будет кому полезно): открыто 20 графиков (разные тикеры), брокер за выходной день отключил 2 из них (возможно удалил т.к. выбрать их теперь невозможно) , но окна с этими тикерами остались открытыми (т.е. как было 20 окон с графиками так и осталось, но фактически работает теперь 18) ... удалил 2 окна с отключенными тикерами и функция ChartNext заработала как надо... ранее я думал что ChartNext работает исключительно с физическими окнами и не важно "живой" там тикер или нет, теперь буду знать что это не так...

 
こんにちは　皆さん
質問があります。Windows 10でBuild 2007のMT5でテスターによる最適化を行っています。
残高を基準にした最適化を行った時、0世代目の最高値の近似値を超えず、正常な最適化が行われているか怪しいです。
0世代目の最高値の範囲が各最適化結果の頭打ちになっているように思います。
実は、過去のバージョンでも通貨ごとにある一定の値で頭打ちになります。
ちなみに、この頭打ちである一定の値になった最適化結果のパラメータでバックテストを行うと、一定の値になってから、それ以降EAは正常に動いているが、取引にエラーが発生し、
取引が行われていません。
これはテスターの問題でしょうか？

ちなみに、私は日本語のネイティブスピーカーのため、変な文章になるかもしれませんが、ご了承ください。

あと、私がこの質問がこのフォーラム上でするべきではなかった場合、申し訳ありません。もしよろしければ、この質問に該当するフォーラムの場所を教えていただけると嬉しいです。


Привет господа

У меня есть вопрос. Мы оптимизируем с помощью тестера с MT 5 Build 2007 для Windows 10.

Когда оптимизация основана на балансе, сомнительно, что нормальная оптимизация выполняется без превышения аппроксимации наибольшего значения 0-го поколения.

Я думаю, что диапазон самого высокого значения 0-го поколения достиг пика каждого результата оптимизации.

На самом деле, даже в прошлых версиях он будет прекращаться с определенным значением для каждой валюты.

Кстати, если бэк-тест проводится с параметром результата оптимизации, который достиг фиксированного значения в качестве потолка, советник работает нормально после достижения определенного значения, но в транзакции возникает ошибка

Сделка не завершена.

Это проблема с тестерами?


Кстати, потому что я носитель японского языка, это могут быть смешные предложения, но, пожалуйста, поймите.


Кроме того, я прошу прощения, если этот вопрос не должен был быть на этом форуме. Если вы не возражаете, я был бы рад, если бы вы могли сообщить мне местоположение форума, которое соответствует этому вопросу.

 
Roffild:

Вроде добавляли в MQL конструкцию для вставки многострок?

Если Вы намекаете на C++ R"( )", то нет, не добавляли

Можете использовать такую конструкцию

string str=
"first line\r\n"
"second line\r\n"
"last line";
