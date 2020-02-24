Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 18
Вроде добавляли в MQL конструкцию для вставки многострок?
Прогнал парочку версий своих скальперов в тестере, компиляция в МТ5, в едином проекте, под Мт4 и Мт5, они мультики. Там и там тестируется нормально, в торговле тоже, на Мт4 за среду-четверг почти удвоил небольшое депо. Вообще, радуют жалобы от уважаемых людей, например Андриченко -
был ли вопрос по тестеру в мт5 2007?
что-то начали жаловаться, что советники не тестируются
----------------
В том то и дело. Проблема не у меня.
я лишь спросил о том, была ли у кого-то похожая проблема.
Столкнулся с ситуацией, когда при обрыве соединения интернет с агентами теряются фреймы при оптимизации, т.е. ожидалось, что задание будет заново отдано в работу, а по факту этого не произошло, как я понимаю по причине уже полученной части фреймов от прохода.
Уточню, что я использую оптимизацию в режиме "Математические вычисления" и для экономии на инициализации один проход создает 1000 фреймов.Терминал 1950, но по данному направлению не сообщалось об изменении, поэтому думаю актуально будет сообщить тут, что бы не затерялось и не осталось без внимания.
Обновил билд (2007) на одной из машин - запустил оптимизацию в режиме "Математически вычисления", и в окне с параметрами нет данных о том, что рассчитывается - они (галочки и настройки проходов) пропали/сбросились на те что по умолчанию:
Поэтому теперь даже и не знаю, что там оптимизируется...Предполагаю, что терминал не понимает, куда сохранять set файлы - он по умолчанию предлагает сохранять в "Мои документы", должен сохранять в директорию терминала.
Всем привет...
Обновился до билда 2007 - перестала корректно работать функция ChartNext, при выполнении примера из документации (https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) - терминал намертво зависает, очевидно в бесконечный цикл, хотя до 2007 работало отлично.
Win7 64
Разработчики, очень надеюсь на скорейший фикс...
И пожалуйста, уделяйте БОЛЬШЕЕ внимание ТЕСТИРОВАНИЮ, что не релиз так полно багов...
Спасибо
Та же конфигурация, все норм.
fxsaber, спасибо что проверили... действительно удалось разобраться в "проблеме" и заработало...
Проблема была в следующем (может будет кому полезно): открыто 20 графиков (разные тикеры), брокер за выходной день отключил 2 из них (возможно удалил т.к. выбрать их теперь невозможно) , но окна с этими тикерами остались открытыми (т.е. как было 20 окон с графиками так и осталось, но фактически работает теперь 18) ... удалил 2 окна с отключенными тикерами и функция ChartNext заработала как надо... ранее я думал что ChartNext работает исключительно с физическими окнами и не важно "живой" там тикер или нет, теперь буду знать что это не так...
あと、私がこの質問がこのフォーラム上でするべきではなかった場合、申し訳ありません。もしよろしければ、この質問に該当するフォーラムの場所を教えていただけると嬉しいです。
Привет господа
У меня есть вопрос. Мы оптимизируем с помощью тестера с MT 5 Build 2007 для Windows 10.
Когда оптимизация основана на балансе, сомнительно, что нормальная оптимизация выполняется без превышения аппроксимации наибольшего значения 0-го поколения.
Я думаю, что диапазон самого высокого значения 0-го поколения достиг пика каждого результата оптимизации.
На самом деле, даже в прошлых версиях он будет прекращаться с определенным значением для каждой валюты.
Кстати, если бэк-тест проводится с параметром результата оптимизации, который достиг фиксированного значения в качестве потолка, советник работает нормально после достижения определенного значения, но в транзакции возникает ошибка
Сделка не завершена.
Это проблема с тестерами?
Кстати, потому что я носитель японского языка, это могут быть смешные предложения, но, пожалуйста, поймите.
Кроме того, я прошу прощения, если этот вопрос не должен был быть на этом форуме. Если вы не возражаете, я был бы рад, если бы вы могли сообщить мне местоположение форума, которое соответствует этому вопросу.
Если Вы намекаете на C++ R"( )", то нет, не добавляли
Можете использовать такую конструкцию