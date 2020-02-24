Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 22
Нужны детали:
Сейчас увидел, что это Release-версия с вставленной панелькой. Так что отбой, баг известный. Ждем ME.
Пару дней назад обновился МТ-5 до 2007 билда. Здесь уже ругают тестер, но я добавлю своё для массы: Тестирование сильно удлинилось. Терминал всё время подгружает данные. Даже на одной паре и периоде каждый раз подгружает. Это во всех трёх режимах оптимизации. Форвард практически не работает: через раз зависает или вообще до него не доходит. Ну и такой вот режект локальных агентов (ядер Core i7X8)
MQ-Beta, EURUSD меняется только Ask, Bid стоит на месте
ЗЫ Починили.
Увидел, прочитал, вроде сказали, что исправляют.
По крайней мере ко мне не обращались. Хотя я также использую большое количество объектов.
Спасибо. Буду знать..
Да, с мобильного не видно аватарок и не понятно с кем общаешься. Говорили, что будут оптимизировать, и даже вроде как уже, а уж как там получилось - не отслеживал.
И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.
Ilyas уже дал альфа-версию для тестов.
И в ней панель работает нормально!
Ждите выпуска нового билда.
Спасибо за хорошую новость!
私はこの最適化で、およそ80000EUR付近で密集するはずはないと思います。
привет там
Это дополнительное изображение о вопросе № 179.
Просто чтобы быть уверенным, я вышлю вам изображение.
Изначально я считаю, что результат баланса результата оптимизации должен составить более 80000 евро.
В зависимости от брокера Forex, которого вы используете, я думаю, что он отличается, но, пожалуйста, также попробуйте.
С этой оптимизацией я думаю, что она не должна быть плотно заселена около 80000 евро.