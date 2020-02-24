Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 26

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:
Цифры это процесс выполнения задания. Не нагрузка. 
Да, похоже на то, но зачем эти % если в предыдущем столбце есть результат в "абсолютных единицах". Раньше вроде здесь мелькали "ready/busy", правда тоже не известно зачем.
 
andre:
Да, похоже на то, но зачем эти % если в предыдущем столбце есть результат в "абсолютных единицах". Раньше вроде здесь мелькали "ready/busy", правда тоже не известно зачем.
Чтобы видеть на каком этапе тест. Очень удобно. 
 

Замену сломали:

 
Roffild:

Замену сломали:


при установке в выделенном тексте - кнопка "Найти далее" никогда не работала. потому, что при поиске - находится текст и выделяется - поэтому теряет смысл опции В выделенном тексте

 

Среди MQL5-свойств позиций нет этого


 
fxsaber:

Среди MQL5-свойств позиций нет этого


Это POSITION_EXTERNAL_ID

Упоминание об этом свойстве исчезло в справке. Но код с ним компилируется.

 
Ilya Baranov:

Это POSITION_EXTERNAL_ID

Упоминание об этом свойстве исчезло в справке. Но код с ним компилируется.

Спасибо.

 
Ilya Baranov:

Это POSITION_EXTERNAL_ID

Упоминание об этом свойстве исчезло в справке. Но код с ним компилируется.

Его там изначально не было, забыли.

В следующей версии справки уже будет.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Его там изначально не было, забыли.

В следующей версии справки уже будет.

string-свойство, потому что может быть не целочисленным?

1...192021222324252627282930313233...78
Новый комментарий