Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 26
Цифры это процесс выполнения задания. Не нагрузка.
Да, похоже на то, но зачем эти % если в предыдущем столбце есть результат в "абсолютных единицах". Раньше вроде здесь мелькали "ready/busy", правда тоже не известно зачем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R
fxsaber, 2019.03.05 21:58
MQ-Beta, EURUSD меняется только Ask, Bid стоит на месте
ЗЫ Починили.
Та же проблема.
Замену сломали:
при установке в выделенном тексте - кнопка "Найти далее" никогда не работала. потому, что при поиске - находится текст и выделяется - поэтому теряет смысл опции В выделенном тексте
Среди MQL5-свойств позиций нет этого
Это POSITION_EXTERNAL_ID
Упоминание об этом свойстве исчезло в справке. Но код с ним компилируется.
Это POSITION_EXTERNAL_ID
Спасибо.
Это POSITION_EXTERNAL_ID
Его там изначально не было, забыли.
В следующей версии справки уже будет.
Его там изначально не было, забыли.
string-свойство, потому что может быть не целочисленным?