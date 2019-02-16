Компилирование проекта
Vladimir Karputov:
А разве проектам не положено жить в папке "Shared Projects"? Зачем создавать сложности?
дак он у меня сам создался в в папке экспертов в подпапке, а шарить мне его не надо, щас попрбую туда закинть
Ваще не работает
Может в конфиге как то можно прописать куда компилировать?
Перенес файл проекта в корень, подкорректировал в нем пути что бы все компилилось без ошибок, все компилится, но так же в корень, а не в папку с проектом в папке экспертов
Мне удобнее все файл проектов сюда сложить, чем искать их по разным каталогам и подкаталогам
как то можно задать по какому пути ложить скомпилированный файл?